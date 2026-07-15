« Ça n’a pas vraiment marché » : Noni Madueke et Anthony Gordon peinent à convaincre Michael Owen, alors que Cole Palmer et Phil Foden ont manqué la demi-finale de la Coupe du monde avec l’Angleterre

Saka a été titularisé à deux reprises lors des six matchs de l’Angleterre et est entré en jeu comme remplaçant lors des quatre autres. Il devrait désormais avoir retrouvé un rythme de match suffisant pour être aligné d’emblée et tenir plus de 90 minutes.

Interrogé sur la nécessité de faire revenir l’ailier d’Arsenal à la place de Madueke, l’ancien attaquant des Three Lions Owen – s’exprimant auprès de GOAL via Covers.com, où vous pouvez trouver une liste de sites de paris – a déclaré : « Je pense que vous avez raison, compte tenu de cela. Avant cette Coupe du monde, je pensais que ces trois attaquants derrière [Harry] Kane constituaient notre force. Et ça ne s’est pas vraiment passé comme ça.

Kane et Bellingham ont été notre force, je suppose. Que ce soit Rashford, Gordon, Madueke ou Saka, ce sont principalement eux qui ont joué. Ils s’en sont bien sortis, mais sans plus.

Ils entrent souvent frais, sont régulièrement relayés, devraient donc marquer et délivrer des passes décisives. Ce qui n’est pas encore le cas.

« Il reste toutefois deux matchs à disputer, et ce sont deux des plus importants. Personne ne se souviendra de la phase de groupes si l’un d’entre eux marque deux buts en finale de la Coupe du monde. »