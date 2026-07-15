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« Ça n’a pas vraiment marché » : Noni Madueke et Anthony Gordon peinent à convaincre Michael Owen, alors que Cole Palmer et Phil Foden ont manqué la demi-finale de la Coupe du monde avec l’Angleterre
Madueke, Gordon, Rashford et Saka sont encore à la recherche de leur premier but sous le maillot de l’Angleterre.
À l’approche de la grande compétition organisée en Amérique du Nord, Saka, figure emblématique d’Arsenal tout juste sacré champion d’Angleterre, et Rashford, prêté par Barcelone, devaient logiquement occuper les postes d’ailiers.
Le premier a été freiné par des pépins physiques malvenus, tandis que le second, toujours sous contrat avec Manchester United et perturbé par les spéculations autour de son transfert, n’a pas confirmé l’espoir suscité par son but inscrit en entrant en jeu lors de la victoire initiale face à la Croatie.
Madueke a donc remplacé son coéquipier des Gunners sur le côté droit, mais il continue de faire face à des questions gênantes après des performances décousues et peu inspirées, tandis que Gordon, la nouvelle recrue du Barça, a manqué de régularité sur le côté gauche.
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Qui doit occuper les ailes de l’équipe d’Angleterre ?
Saka a été titularisé à deux reprises lors des six matchs de l’Angleterre et est entré en jeu comme remplaçant lors des quatre autres. Il devrait désormais avoir retrouvé un rythme de match suffisant pour être aligné d’emblée et tenir plus de 90 minutes.
Interrogé sur la nécessité de faire revenir l’ailier d’Arsenal à la place de Madueke, l’ancien attaquant des Three Lions Owen – s’exprimant auprès de GOAL via Covers.com, où vous pouvez trouver une liste de sites de paris – a déclaré : « Je pense que vous avez raison, compte tenu de cela. Avant cette Coupe du monde, je pensais que ces trois attaquants derrière [Harry] Kane constituaient notre force. Et ça ne s’est pas vraiment passé comme ça.
Kane et Bellingham ont été notre force, je suppose. Que ce soit Rashford, Gordon, Madueke ou Saka, ce sont principalement eux qui ont joué. Ils s’en sont bien sortis, mais sans plus.
Ils entrent souvent frais, sont régulièrement relayés, devraient donc marquer et délivrer des passes décisives. Ce qui n’est pas encore le cas.
« Il reste toutefois deux matchs à disputer, et ce sont deux des plus importants. Personne ne se souviendra de la phase de groupes si l’un d’entre eux marque deux buts en finale de la Coupe du monde. »
Tuchel a décidé de se passer de ses joueurs les plus créatifs
Interrogé sur le peu de temps de jeu accordé à Rashford, alors que Gordon n’a pas encore marqué et que plusieurs autres joueurs confirmés doivent se contenter d’observer de loin après avoir été écartés de la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde, Owen a répondu avec fermeté : « Absolument. J’estime, et je le maintiens, que tout au long du tournoi nous aurions dû faire tourner ces joueurs.
« Je sais qu’ils ont un peu modifié leur composition, mais je pensais qu’il y aurait beaucoup plus de rotation à ces postes. En tout cas, avant même que la sélection ne soit choisie, je repérais d’autres joueurs qui auraient pu y figurer : les Phil Foden, les Cole Palmer de ce monde. En alignant davantage de joueurs de ce calibre, on aurait pu bénéficier d’une rotation plus riche, de jambes fraîches et d’idées nouvelles tout au long du tournoi.
« Ces postes peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite dans ce tournoi. Mais cela ne s’est pas vraiment passé ainsi. Il s’en est tenu à une équipe assez figée. »
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Rendez-vous en demi-finale de la Coupe du monde avec Messi et l'Argentine
Tuchel pourrait ajuster légèrement son onze de départ pour la demi-finale prometteuse face à Lionel Messi et à l’Argentine, championne du monde en titre, mercredi. Il faudra puiser dans l’inspiration pour défier ces géants sud-américains à Atlanta.
Le capitaine Kane, qui pulvérise les records, et le meneur de jeu emblématique Bellingham ont jusqu’ici répondu présents, avec six buts chacun. Mais l’heure est venue pour Rashford, Saka, Gordon et Madueke d’apporter une contribution décisive à la quête de l’immortalité que représente la conquête d’un trophée.
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