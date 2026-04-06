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Adhe Makayasa

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« Ça n'a pas été facile pour lui » : le coach du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, réagit aux critiques adressées à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
A. Arbeloa
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Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
Ligue des Champions

L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a pris la défense de Kylian Mbappé face aux critiques dont fait l'objet le Français, affirmant qu'il comprenait parfaitement le poids que représente le maillot blanc. S'exprimant à la veille d'un quart de finale de Ligue des champions historique contre le Bayern de Munich, Arbeloa a souligné la « chance extraordinaire » de pouvoir compter sur l'attaquant pour cette rencontre sur la plus grande scène européenne.

  • Il faut rebondir après la défaite à Majorque

    La préparation du match aller a été marquée par les discussions autour du rôle de Mbappé, pivot de la stratégie offensive madrilène. Le champion du monde a connu des difficultés lors de la défaite 2-1 du Real Madrid face à Majorque en Liga ce week-end, alors qu’il évoluait aux côtés de Brahim Diaz en attaque.

    Arbeloa a déclaré : « Il est clair que Mbappé possède des qualités différentes de celles de Brahim, nous devrons donc jouer différemment. Mais je suis ravi de disposer de joueurs aussi exceptionnels. Mbappé est venu ici pour disputer ce genre de match. Nous avons de la chance que tout le monde soit disponible et de ne pas avoir un effectif avec dix ou onze joueurs indisponibles. »

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  • MbappeGetty Images

    « Mbappé sait exactement ce qu'est le Real Madrid »

    L'entraîneur madrilène n'a pas tardé à balayer les critiques persistantes concernant Mbappé, soulignant l'ambition du joueur de défendre les couleurs du grand club espagnol. Arbeloa a laissé entendre que le bruit ambiant ne tenait pas compte des défis personnels de taille auxquels l'attaquant a dû faire face, comme la gestion de la pression liée aux attentes élevées des supporters et des médias.

    Il a ajouté : « La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que je pense, et c'est une chance extraordinaire d'avoir un joueur comme Mbappé dans l'équipe. Je me mets à la place des défenseurs qui doivent affronter Madrid. Mbappé sait exactement ce qu'est le Real Madrid ; il a toujours rêvé de jouer ici. Ça n'a pas été facile pour lui d'y arriver. »

  • L'histoire attend les familles royales européennes

    Ce quart de finale oppose les deux équipes les plus titrées de la compétition : le Real Madrid et le Bayern totalisent à eux deux 557 victoires et affichent des pourcentages de victoires quasi identiques. Si les « Blancos » restent invaincus lors de leurs neuf dernières rencontres face aux Allemands, ils affrontent un Bayern qui marque en moyenne 3,2 buts par match sous la houlette de Vincent Kompany – leur meilleur total en Ligue des champions depuis 1973.

    Au sujet de l'importance de cette confrontation, Arbeloa a déclaré : « Une équipe madrilène qui a toujours su tenir tête à ses grands rivaux. Le Bayern réalise une saison exceptionnelle. Nous savons à quel point ils vont nous mettre à rude épreuve sur le terrain. Notre histoire avec le Bayern est toujours particulière. Le Bernabéu s'apprête à vivre une nouvelle grande soirée de Ligue des champions. »

  • Kylian Mbappe Real Madrid Harry Kane Bayern Munchen(C)Getty Images

    Le Bernabéu s'apprête à vivre un choc au sommet

    Le match aller à Madrid, le 7 avril, constituera un test décisif pour l'évolution tactique d'Arbeloa, notamment en ce qui concerne le marquage d'Harry Kane, qui a inscrit 29 buts en 34 matches de Ligue des champions depuis son arrivée au Bayern. Après cette première rencontre au Bernabéu, la qualification se jouera huit jours plus tard à l'Allianz Arena, où l'histoire exceptionnelle du Real Madrid en quarts de finale sera mise à rude épreuve.

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