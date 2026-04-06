« Ça n'a pas été facile pour lui » : le coach du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, réagit aux critiques adressées à Kylian Mbappé

La préparation du match aller a été marquée par les discussions autour du rôle de Mbappé, pivot de la stratégie offensive madrilène. Le champion du monde a connu des difficultés lors de la défaite 2-1 du Real Madrid face à Majorque en Liga ce week-end, alors qu’il évoluait aux côtés de Brahim Diaz en attaque.

Arbeloa a déclaré : « Il est clair que Mbappé possède des qualités différentes de celles de Brahim, nous devrons donc jouer différemment. Mais je suis ravi de disposer de joueurs aussi exceptionnels. Mbappé est venu ici pour disputer ce genre de match. Nous avons de la chance que tout le monde soit disponible et de ne pas avoir un effectif avec dix ou onze joueurs indisponibles. »