« Ça n'a aucun sens ! » - Gary Lineker laisse entendre que Thomas Tuchel aurait un problème « personnel » avec Trent Alexander-Arnold après l'avoir « insulté » en l'écartant de la sélection anglaise

Lors d'une intervention dans le podcast « The Rest is Football », Lineker a fait part de son incrédulité quant au fait qu'un joueur du calibre technique d'Alexander-Arnold puisse être laissé à la maison.

« Vous savez bien sûr que je suis un grand admirateur de Trent », a déclaré Lineker. « Je pense qu’il y a quelque chose de personnel là-dedans, car sur le plan footballistique, il n’y a rien à redire. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas faire partie de cette sélection, car il ne peut qu’améliorer vos chances, même s’il entre en cours de match.

»Je soupçonne donc qu’il y a quelque chose que Tuchel n’aime pas chez Trent Alexander-Arnold. Je ne peux que spéculer sur ce que cela pourrait être : est-ce son attitude, ou pense-t-il qu’il n’est pas brillant en défense ? Il doit y avoir une raison, car cela n’a absolument aucun sens. Il y a des joueurs qui évoluent à son poste, avec tout le respect que je leur dois, qui ne sont pas du même niveau que lui, surtout quand il a le ballon aux pieds. »