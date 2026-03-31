Getty/GOAL
Traduit par
« Ça n'a aucun sens ! » - Gary Lineker laisse entendre que Thomas Tuchel aurait un problème « personnel » avec Trent Alexander-Arnold après l'avoir « insulté » en l'écartant de la sélection anglaise
Lineker fulmine contre l'exclusion d'une star madrilène
Tuchel a suscité un vif débat après avoir dévoilé sa sélection pour la trêve internationale de mars. Bien qu'il ait convoqué une large sélection de 35 joueurs, le sélectionneur allemand a choisi de laisser de côté le défenseur du Real Madrid Alexander-Arnold. Cette décision a divisé tant les supporters que les experts. Pour Lineker, l'exclusion d'un joueur aussi créatif défie toute logique et laisse entrevoir une fracture plus profonde entre l'entraîneur et le joueur.
- Getty
Biais tactique ou friction personnelle ?
Lors d'une intervention dans le podcast « The Rest is Football », Lineker a fait part de son incrédulité quant au fait qu'un joueur du calibre technique d'Alexander-Arnold puisse être laissé à la maison.
« Vous savez bien sûr que je suis un grand admirateur de Trent », a déclaré Lineker. « Je pense qu’il y a quelque chose de personnel là-dedans, car sur le plan footballistique, il n’y a rien à redire. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas faire partie de cette sélection, car il ne peut qu’améliorer vos chances, même s’il entre en cours de match.
»Je soupçonne donc qu’il y a quelque chose que Tuchel n’aime pas chez Trent Alexander-Arnold. Je ne peux que spéculer sur ce que cela pourrait être : est-ce son attitude, ou pense-t-il qu’il n’est pas brillant en défense ? Il doit y avoir une raison, car cela n’a absolument aucun sens. Il y a des joueurs qui évoluent à son poste, avec tout le respect que je leur dois, qui ne sont pas du même niveau que lui, surtout quand il a le ballon aux pieds. »
La polémique autour du retour de White
Le débat a été encore attisé par la rappel de Ben White, qui a remplacé Jarell Quansah, blessé. White n’avait plus été convoqué en équipe nationale depuis 2022, mais Lineker estime que la décision de Tuchel de le rappeler – et de l’aligner contre l’Uruguay – a mis en évidence le rôle réduit d’Alexander-Arnold.
« Comme vous l’avez vu dans ce genre de matchs, il faut quelqu’un qui ait un peu de magie pour débloquer la situation, et c’est lui [Trent] qui vous l’apporte », a ajouté Lineker. « Donc ça n’a pas de sens pour moi. Je ne sais pas si c’est son attitude ou quoi. Je ne sais pas. Mais je trouve ça assez insultant quand je regarde les joueurs qu’il a sélectionnés. On parle de la situation de Ben White, par exemple, et il n’a jamais voulu jouer pour l’Angleterre auparavant. Je ne le jugerais pas sur ce point, car on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé au sein du groupe auparavant ni les raisons pour lesquelles il n’a pas joué. Tout cela est très bien, mais je ne vois pas comment il peut encore être préféré à Trent ; je pense que c’est vraiment insultant pour un arrière latéral de très haut niveau. C’est mon opinion. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Alexander-Arnold ne figurant pas dans la dernière sélection de Tuchel, ses chances de disputer la Coupe du monde semblent minces. Les Three Lions se préparent actuellement à affronter le Japon lors d'un match amical. L'Angleterre évoluera dans le groupe L de la compétition mondiale de cet été, aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama.