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« Ça me tapait sur les nerfs » : comment Paul Pogba a surmonté son cauchemar de blessures à Monaco pour en arriver à la conclusion qu’il était « inarrêtable »
Une frustration qui ne cesse de grandir
Le retour en Ligue 1 de ce joueur de 33 ans devait marquer une rédemption éclatante, mais son corps a souvent dit non. Depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde a vu ses progrès constamment entravés par des pépins physiques, ce qui l’a poussé à livrer un aveu touchant sur son état mental durant ses périodes de rééducation.
Dans un entretien émouvant accordé à Ligue 1 Plus, le milieu de terrain a révélé l’ampleur de sa frustration. Pogba a déclaré : « Honnêtement, il y a eu des moments où je me disais : “Ça suffit, ça me tape sur les nerfs.” Je fais tout ce qu’il faut, je viens, je suis là, et ça ne s’arrête pas, ça continue sans fin. Je me disais : “Que dois-je faire de plus pour éviter tout ça ?” En réalité, c’est une question de temps et de patience. Il faut avoir la patience de continuer et de ne pas abandonner.”
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La lutte pour obtenir du temps de jeu
D’un point de vue statistique, la saison a été difficile pour le Français, qui a peiné à trouver son rythme sur le terrain. Alors que l’exercice touche à son terme, Pogba n’a disputé que 115 minutes en six apparitions avec Monaco, sa plus longue intervention n’ayant duré que 58 minutes lors de la victoire 2-1 contre le FC Metz samedi dernier.
Malgré ce temps de jeu très limité, l’ancien milieu de la Juventus affirme tirer force et motivation de son entourage, qui l’aide à maintenir sa concentration alors que l’idée de la retraite pourrait l’effleurer. « J’ai eu la chance d’avoir des gens autour de moi, que ce soit ma famille ou des amis proches, qui me disaient : “Mais de quoi tu parles ?” Quand je vois les messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand j’arrive au stade, ils m’applaudissent », a-t-il ajouté.
Refusant de lâcher prise
Malgré un état physique que de nombreux experts du football français qualifient de « cauchemar », Paul Pogba affirme avec conviction que son aventure dans le football professionnel n’est pas terminée.
Alors qu’il réfléchit à la suite de sa carrière, il a déclaré : « Je ne peux pas m’arrêter là. Je veux rendre cet amour et cette joie aux gens. »
Cette position de défi survient alors que son contrat, valable jusqu’en 2027, attire particulièrement l’attention en raison de son manque de disponibilité.
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Trouver la paix grâce à la patience
Le chemin du retour a été particulièrement long pour Pogba. Si ses qualités techniques et son autorité balle au pied restent évidentes aux yeux de tous, les exigences physiques de la Ligue 1 se sont avérées être un obstacle de taille alors qu’il cherche à retrouver son statut d’ancien meneur de jeu de premier plan au niveau mondial.
Convaincu que sa pérennité au plus haut niveau passe par une nouvelle approche de la récupération, il privilégie désormais une reprise progressive plutôt qu’un retour précipité qui risquerait d’aggraver sa blessure.