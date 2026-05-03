« Ça me tapait sur les nerfs » : comment Paul Pogba a surmonté son cauchemar de blessures à Monaco pour en arriver à la conclusion qu’il était « inarrêtable »

Le retour en Ligue 1 de ce joueur de 33 ans devait marquer une rédemption éclatante, mais son corps a souvent dit non. Depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde a vu ses progrès constamment entravés par des pépins physiques, ce qui l’a poussé à livrer un aveu touchant sur son état mental durant ses périodes de rééducation.

Dans un entretien émouvant accordé à Ligue 1 Plus, le milieu de terrain a révélé l’ampleur de sa frustration. Pogba a déclaré : « Honnêtement, il y a eu des moments où je me disais : “Ça suffit, ça me tape sur les nerfs.” Je fais tout ce qu’il faut, je viens, je suis là, et ça ne s’arrête pas, ça continue sans fin. Je me disais : “Que dois-je faire de plus pour éviter tout ça ?” En réalité, c’est une question de temps et de patience. Il faut avoir la patience de continuer et de ne pas abandonner.”