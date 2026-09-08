Le milieu de terrain a confirmé qu’il n’y avait eu aucun contact direct entre lui et la direction de Liverpool, toute la communication passant par ses représentants. Cette distance semble avoir nourri son sentiment de tristesse concernant son statut dans l’effectif.

Interrogé sur le fait de savoir si une raison lui avait été donnée pour l’absence de nouveau contrat, il a répondu : « Pas vraiment. Il n’y a pas eu de conversation directe avec moi, c’était avec mon agent. Je ne veux pas dire des choses qu’ils n’ont jamais dites, mais ce que mon agent m’a rapporté, c’est qu’ils n’étaient pas en position de me prolonger.

« C’est vraiment triste parce que nous avons gagné une Premier League ensemble, nous avons traversé des moments difficiles ensemble et je donne toujours le meilleur de moi-même. Nous verrons ce qui se passera, mais bien sûr, cela me rend un peu triste. »

Concernant de futures discussions, il a conclu : « Peut-être. Je ne sais pas. Cela va dépendre de mes performances cette année. Ils ont aussi raison de prendre cette décision, mais j’espère qu’ils changeront d’avis. »