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« Ça me rend très, très triste » : Alexis Mac Allister lâche une énorme bombe sur son contrat à Liverpool et admet qu’il aurait pu quitter Anfield cet été
Le refus de contrat laisse l’Argentin frustré
Le milieu de terrain de Liverpool, Mac Allister, a exprimé publiquement sa déception après avoir été informé par le club qu’il n’était pas actuellement en mesure de lui proposer un nouveau contrat. Le joueur de 27 ans, arrivé en provenance de Brighton en 2023, a confirmé qu’il ne lui restait plus que deux ans de contrat.
S’exprimant avant l’entrée en lice de Liverpool en Ligue des champions face à l’Atletico Madrid, Mac Allister s’est montré incroyablement franc au sujet de sa situation. « Comme tout le monde le sait, j’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend très, très triste », a déclaré Mac Allister en conférence de presse. « Tout le monde peut voir que je donne 100 % pour ce club, chaque jour à l’entraînement, en match. Bien sûr, je peux faire de très bons matches, de très mauvais matches comme tout le monde. Je donne toujours le meilleur de moi-même. »
- Mark Pain
Un départ cet été était une réelle possibilité
L’incertitude entourant son avenir à long terme a donné lieu à de véritables spéculations lors du dernier mercato, et Mac Allister a désormais confirmé qu’il aurait pu quitter le Merseyside. S’il reste engagé dans le projet pour l’instant, l’absence de proposition formelle de la part du département sportif a clairement pesé dans son processus de décision.
« Il y avait une possibilité [que je puisse quitter le club cet été] », a révélé Mac Allister. « Nous verrons ce qui se passera. Il y avait des options pour partir cet été et je pense qu’à l’heure actuelle, je suis dans le bon club et j’ai l’état d’esprit pour donner 100 % pour ce club. »
Sentiments mitigés après les prolongations de contrat de ses coéquipiers
Si Mac Allister s’est dit heureux, sur le plan professionnel, pour ses coéquipiers Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch après que le duo du milieu a récemment signé de nouveaux contrats de longue durée, il n’a pas pu cacher sa déception personnelle d’avoir été laissé de côté dans la récente vague de prolongations du club. L’Argentin estime que ses contributions, parmi lesquelles figure un titre de Premier League, auraient dû lui donner une position plus solide dans les négociations.
Revenant plus en détail sur la situation, il a déclaré : « Je vois Dominik et Ryan prolonger leurs contrats et cela me rend très heureux parce qu’ils le méritent, mais en même temps, cela me rend un peu triste de ne pas avoir eu le mien. Bien sûr, il y a encore du temps. Les supporters n’ont pas à s’inquiéter parce que je donnerai 100 % jusqu’au dernier jour où je serai ici. »
- AFP
L’incertitude plane sur l’avenir à Anfield
Le milieu de terrain a confirmé qu’il n’y avait eu aucun contact direct entre lui et la direction de Liverpool, toute la communication passant par ses représentants. Cette distance semble avoir nourri son sentiment de tristesse concernant son statut dans l’effectif.
Interrogé sur le fait de savoir si une raison lui avait été donnée pour l’absence de nouveau contrat, il a répondu : « Pas vraiment. Il n’y a pas eu de conversation directe avec moi, c’était avec mon agent. Je ne veux pas dire des choses qu’ils n’ont jamais dites, mais ce que mon agent m’a rapporté, c’est qu’ils n’étaient pas en position de me prolonger.
« C’est vraiment triste parce que nous avons gagné une Premier League ensemble, nous avons traversé des moments difficiles ensemble et je donne toujours le meilleur de moi-même. Nous verrons ce qui se passera, mais bien sûr, cela me rend un peu triste. »
Concernant de futures discussions, il a conclu : « Peut-être. Je ne sais pas. Cela va dépendre de mes performances cette année. Ils ont aussi raison de prendre cette décision, mais j’espère qu’ils changeront d’avis. »
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