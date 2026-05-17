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Andreas Koenigl,Nino Duit et SID

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« Ça me ferait vraiment de la peine ! » Uli Hoeneß manifeste son soutien à Oliver Baumann dans le débat sur les gardiens de but avant la Coupe du monde 2026

Bayern Munich
Bundesliga
M. Neuer
O. Baumann

Uli Hoeneß se dit ravi à l’idée d’un retour de Manuel Neuer en équipe nationale, tout en manifestant son empathie pour Oliver Baumann, son concurrent direct.

Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, le club le plus titré d’Allemagne, se dit favorable à un retour du gardien Manuel Neuer en équipe nationale.

  • « Si c’est ce que veut Manuel, cela ne me pose aucun problème. Je serais très heureux qu’il parte là-bas », a déclaré Hoeneß à la chaîne BR en marge de la fête organisée à Munich pour célébrer le titre de champion sur la Marienplatz, avant d’ajouter aussitôt : « Parce qu’il est le meilleur. »

    Dans le même temps, le dirigeant bavarois a exprimé son empathie pour Oliver Baumann : « Il me ferait vraiment de la peine. C’est un homme formidable, très sympathique. J’espère seulement que cela ne provoquera pas trop d’agitation et ne perturbera pas la préparation. »

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  • Hoeneß est clair : « Arrêtez de nous utiliser pour tacler l’entraîneur ! »

    Neuer a mis un terme à sa carrière internationale après 124 sélections et l’Euro 2024 à domicile. Récemment, des rumeurs ont circulé sur un possible retour du gardien de 40 ans pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet) ; selon Sky, ce come-back serait même déjà acté.

    Samedi soir, invité du ZDF-Sportstudio, le sélectionneur Julian Nagelsmann a esquivé toute confirmation. « Pour l’instant, il n’y a que des rumeurs et nous observons comment la situation évolue », a déclaré Hoeneß, ajoutant qu’il « ne souhaite rien dire pour l’instant » au sujet de la communication du sélectionneur dans le dossier du gardien. « Commentez plutôt cela. Dites-le à vos auditeurs et ne vous servez pas toujours de nous pour critiquer l’entraîneur. »

    Actuellement, le gardien doit lever le pied en raison de problèmes musculaires au mollet, ce qui laisse planer le doute sur sa participation à la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart, samedi.

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