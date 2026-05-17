« Ça me ferait vraiment de la peine ! » Uli Hoeneß manifeste son soutien à Oliver Baumann dans le débat sur les gardiens de but avant la Coupe du monde 2026

Neuer a mis un terme à sa carrière internationale après 124 sélections et l’Euro 2024 à domicile. Récemment, des rumeurs ont circulé sur un possible retour du gardien de 40 ans pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet) ; selon Sky, ce come-back serait même déjà acté.

Samedi soir, invité du ZDF-Sportstudio, le sélectionneur Julian Nagelsmann a esquivé toute confirmation. « Pour l’instant, il n’y a que des rumeurs et nous observons comment la situation évolue », a déclaré Hoeneß, ajoutant qu’il « ne souhaite rien dire pour l’instant » au sujet de la communication du sélectionneur dans le dossier du gardien. « Commentez plutôt cela. Dites-le à vos auditeurs et ne vous servez pas toujours de nous pour critiquer l’entraîneur. »

Actuellement, le gardien doit lever le pied en raison de problèmes musculaires au mollet, ce qui laisse planer le doute sur sa participation à la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart, samedi.