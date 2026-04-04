Le milieu de terrain Chema Andrés a rejoint le VfB Stuttgart en provenance du Real Madrid l'été dernier et s'est imposé cette saison comme l'une des révélations de la Bundesliga. Pourtant, l'international espagnol des moins de 21 ans ne cache pas son envie de retourner chez les Merengues.
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« Ça me ferait plaisir ! » Une étoile montante de la Bundesliga laisse entendre qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid
« Je serais ravi de revenir à Madrid, mais pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas », a déclaré Andrés dans une interview accordée à The Athletic, tout en soulignant : « C'est au club de prendre cette décision. Je suis très heureux à Stuttgart. »
Chema Andres : la clause de rachat s'élève à 13,5 millions d'euros
Avant le début de la saison, le VfB a versé environ trois millions d'euros au RM Castilla, la réserve des Blancos, pour le joueur de 20 ans. Sous la houlette de l'entraîneur Sebastian Hoeneß, Andrés a connu une ascension fulgurante et a déjà disputé 32 matches officiels pour Stuttgart. Le Real Madrid détient toutefois une clause de rachat ainsi qu'une participation sur la plus-value en cas de revente.
Celle-ci s'élève à 50 %, ce qui signifie que le Real recevrait la moitié d'un futur montant de transfert pour son ancien protégé, qui a gravi tous les échelons des équipes de jeunes à Madrid de 2018 à 2025. Si le Real ramenait Andres à Madrid l'été prochain, la somme convenue s'élèverait à 13,5 millions d'euros – un an plus tard, ce montant passerait à 18 millions d'euros.
Andres lui-même n'est toutefois pas pressé et préfère se concentrer sur le football avec le VfB, où il est sous contrat jusqu'en 2030. « J'ai dit à mon conseiller que je ne voulais pas en entendre parler. Le moment venu, nous en discuterons et verrons quelles options s'offrent à nous », a-t-il déclaré.
Real Madrid : un retour également pour Nico Paz et Victor Muñoz ?
Il n'est toutefois pas rare que le Real Madrid récupère d'anciens joueurs de son centre de formation grâce à des clauses de rachat avantageuses. Ainsi, deux anciens joueurs devraient faire leur retour au Bernabéu l'été prochain : Nico Paz (actuellement à Côme) et Victor Muñoz (actuellement à Osasuna). Alors que la clause de rachat de Paz s'élève à neuf millions d'euros, celle de Muñoz ne s'élève qu'à huit millions d'euros.
Chema Andres : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
19
1
1
Ligue Europa
9
1
-
Coupe d'Allemagne
3
-
-
Supercoupe
1
-
1