« Ça me ferait plaisir ! » Une étoile montante de la Bundesliga laisse entendre qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid

Avant le début de la saison, le VfB a versé environ trois millions d'euros au RM Castilla, la réserve des Blancos, pour le joueur de 20 ans. Sous la houlette de l'entraîneur Sebastian Hoeneß, Andrés a connu une ascension fulgurante et a déjà disputé 32 matches officiels pour Stuttgart. Le Real Madrid détient toutefois une clause de rachat ainsi qu'une participation sur la plus-value en cas de revente.

Celle-ci s'élève à 50 %, ce qui signifie que le Real recevrait la moitié d'un futur montant de transfert pour son ancien protégé, qui a gravi tous les échelons des équipes de jeunes à Madrid de 2018 à 2025. Si le Real ramenait Andres à Madrid l'été prochain, la somme convenue s'élèverait à 13,5 millions d'euros – un an plus tard, ce montant passerait à 18 millions d'euros.

Andres lui-même n'est toutefois pas pressé et préfère se concentrer sur le football avec le VfB, où il est sous contrat jusqu'en 2030. « J'ai dit à mon conseiller que je ne voulais pas en entendre parler. Le moment venu, nous en discuterons et verrons quelles options s'offrent à nous », a-t-il déclaré.