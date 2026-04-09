« Ça me fait mal ! » Les rebondissements dramatiques d'un transfert au BVB continuent aujourd'hui encore de faire souffrir Niko Kovac

Dans le football, à chaque perdant correspond souvent un gagnant. C’est le cas de Luca Reggiani. Ce jeune Italien de 18 ans a connu une progression fulgurante et inattendue au Borussia Dortmund ces dernières semaines, profitant du départ précipité d’Aaron Anselmino. Un départ que l’entraîneur Niko Kovac regrette encore aujourd’hui, au point d’en ressentir une véritable souffrance physique.
« Parfois, je regarde comment Strasbourg a joué ou s’il a été aligné. C’est tout à fait normal. Mais cela me fait mal de voir qu’il ne joue plus aussi souvent qu’avant ou qu’il ne l’aurait fait chez nous », a déclaré Kovac vendredi dernier en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre Dortmund et le Bayer Leverkusen.