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Niko KovacIMAGO / Kirchner-Media
Jochen Tittmar

Traduit par

« Ça me fait mal ! » Les rebondissements dramatiques d'un transfert au BVB continuent aujourd'hui encore de faire souffrir Niko Kovac

Ligue 1
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Borussia Dortmund
Strasbourg
A. Anselmino
N. Kovac

Dans des circonstances douteuses, Aaron Anselmino a dû quitter brusquement le BVB cet hiver. Le Chelsea FC l'a immédiatement prêté au Racing Strasbourg. Là-bas, les choses se passent de manière très modeste pour ce défenseur de 20 ans.

Dans le football, à chaque perdant correspond souvent un gagnant. C’est le cas de Luca Reggiani. Ce jeune Italien de 18 ans a connu une progression fulgurante et inattendue au Borussia Dortmund ces dernières semaines, profitant du départ précipité d’Aaron Anselmino. Un départ que l’entraîneur Niko Kovac regrette encore aujourd’hui, au point d’en ressentir une véritable souffrance physique.

« Parfois, je regarde comment Strasbourg a joué ou s’il a été aligné. C’est tout à fait normal. Mais cela me fait mal de voir qu’il ne joue plus aussi souvent qu’avant ou qu’il ne l’aurait fait chez nous », a déclaré Kovac vendredi dernier en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre Dortmund et le Bayer Leverkusen.

  • Pourtant, Anselmino, que le FC Chelsea avait rappelé de son prêt au BVB peu avant la fin de la période convenue, avant de le céder aussitôt à son club partenaire, le Racing Strasbourg, devait d’abord retrouver son niveau. L’Argentin avait déjà été souvent absent chez les Westphaliens, et en France, ses performances restent jusqu’ici très limitées en raison des blessures.

    À Dortmund, l’Argentin, qui n’avait plus disputé de match officiel depuis près d’un an, a manqué douze rencontres en seulement cinq mois. Juste après des débuts prometteurs avec le BVB, son corps a cédé et le jeune homme de 20 ans a dû observer plusieurs semaines d’arrêt.

    Néanmoins, en 585 minutes de jeu réparties sur dix matchs, Anselmino a laissé entrevoir de réelles qualités sous le maillot jaune et noir. « Aaron est très bon quand il joue. On peut compter sur ce jeune homme de la première à la dernière minute. C’est un garçon formidable, mais aussi un excellent défenseur. Il ne laisse rien passer. Je suis heureux d’avoir un tel joueur dans l’effectif », déclarait l’entraîneur du BVB, Niko Kovac.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    À peine arrivé à Strasbourg, Aaron Anselmino s’est immédiatement blessé.

    En acceptant, lors du transfert de Carney Chukwuemeka en provenance de Chelsea, une clause contractuelle ramenant finalement Anselmino à Londres de manière abrupte, le Borussia Dortmund a terni son image en matière de gestion d’effectif. Reggiani en a profité, presque malgré lui. Les images diffusées par le BVB, où l’on voit Anselmino en larmes au moment de quitter ses coéquipiers, ont toutefois rappelé les dérives modernes du mercato et la vulnérabilité des jeunes joueurs.

    Depuis deux mois, le défenseur est donc contraint de s’exiler dans la ville frontalière française, une situation qui, selon Gary O’Neil, entraîneur du RC Strasbourg depuis janvier, « le frustre ». Bien qu’il ait encore disputé 21 minutes lors de la victoire 3-0 du BVB sur la pelouse de l’Union Berlin juste avant son départ, il est arrivé affaibli dans son nouveau club.

    « Il n’est pas encore tout à fait au niveau physiquement », constatait O’Neil deux jours après l’officialisation du prêt, conclu jusqu’à la fin de la saison. Trois jours plus tard, l’entraîneur anglais révélait qu’Anselmino souffrait d’une légère lésion à la cuisse.

  • Aaron AnselminoGetty

    Pour l’instant, Aaron Anselmino n’a disputé que 15 minutes de jeu.

    Anselmino a ensuite disputé ses premières minutes avec le Racing lors des matchs contre Marseille et Lyon. Il est toutefois entré en jeu à chaque fois juste avant la fin de la rencontre. 

    Toutefois, une sollicitation régulière déclenche depuis quelque temps des problèmes musculaires récurrents chez l’ancien Borussen, qui a immédiatement dû observer une nouvelle pause. Fin février, O’Neil expliquait : « Aaron ressent des douleurs au niveau des muscles de la cuisse. Nous devons encore attendre pour comprendre l’origine du problème. Nous aurons encore besoin de lui, surtout après le départ de Mamadou Sarr, qui a laissé un vide. »

    Le joueur prêté est encore loin d’un retour à la compétition. Fin mars, il a toutefois repris l’entraînement et, ce week-end, il a enfin disputé 13 minutes contre Nice. Bonne nouvelle : il est à nouveau opérationnel. Moins bonne : son compteur n’affiche pour l’instant que 15 minutes de jeu.

  • Aaron AnselminoGetty Images

    Aaron Anselmino connaîtra-t-il une fin heureuse ?

    Anselmino dispose encore de neuf matches pour s'imposer à Strasbourg, qui affrontera Mayence 05 jeudi soir en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. L’enjeu est de taille pour le club, et pas uniquement sur la scène continentale : en Ligue 1, il pointe à la huitième place, à cinq points du sixième spot européen. Fin avril, il accueillera Nice, qu’il vient de dominer 3-1, en demi-finale de la Coupe de France.

    Le club n’a plus atteint la finale de la Coupe de France depuis 2001. Le Paris Saint-Germain, trop fort, est déjà éliminé ; en cas de victoire, Lens ou Toulouse l’attendraient. Il y a donc au moins une chance qu’Anselmino puisse sécher ses larmes et conclure une saison extrêmement mouvementée par un happy end.

  • Aaron Anselmino : statistiques de performance dans le football professionnel

    PériodeClubMatchs officielsButsPasses décisivesCartons jaunes
    2023-2024Boca Juniors23235
    depuis 2025FC Chelsea1000
    2025-2026Borussia Dortmund (prêt)10111
    Depuis 2026Racing Strasbourg (prêt)3000
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