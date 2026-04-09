« Ça me fait mal ! » Les rebondissements dramatiques d'un transfert au BVB continuent aujourd'hui encore de faire souffrir Niko Kovac

Pourtant, Anselmino, que le FC Chelsea avait rappelé de son prêt au BVB peu avant la fin de la période convenue, avant de le céder aussitôt à son club partenaire, le Racing Strasbourg, devait d’abord retrouver son niveau. L’Argentin avait déjà été souvent absent chez les Westphaliens, et en France, ses performances restent jusqu’ici très limitées en raison des blessures.

À Dortmund, l’Argentin, qui n’avait plus disputé de match officiel depuis près d’un an, a manqué douze rencontres en seulement cinq mois. Juste après des débuts prometteurs avec le BVB, son corps a cédé et le jeune homme de 20 ans a dû observer plusieurs semaines d’arrêt.

Néanmoins, en 585 minutes de jeu réparties sur dix matchs, Anselmino a laissé entrevoir de réelles qualités sous le maillot jaune et noir. « Aaron est très bon quand il joue. On peut compter sur ce jeune homme de la première à la dernière minute. C’est un garçon formidable, mais aussi un excellent défenseur. Il ne laisse rien passer. Je suis heureux d’avoir un tel joueur dans l’effectif », déclarait l’entraîneur du BVB, Niko Kovac.