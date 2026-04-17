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« Ça me fait juste rire ! » - Cole Palmer balaye d'un revers de main les rumeurs le liant à Manchester United lors d'une interview, réaffirmant son attachement à Chelsea
Palmer met fin aux spéculations concernant Manchester United
Le joueur phare de Chelsea voit régulièrement son nom associé à un retour dans le nord-ouest de l’Angleterre, là où il a fait ses classes à Manchester City avant de rejoindre Stamford Bridge à l’été 2023. Cependant, à la veille d’un match crucial de Premier League contre Manchester United, Palmer a tenu à préciser qu’il n’avait aucune intention de quitter les Blues, même si l’appel d’Old Trafford résonne en toile de fond.
« On n’arrête pas de parler », a-t-il déclaré au Guardian. « Quand je lis ça, je rigole. Manchester est ma ville natale, toute ma famille y est, mais ça ne me manque pas. Peut-être que ça me manquerait si je ne y retournais pas pendant trois mois, mais quand je rentre, je me dis qu’il n’y a rien pour moi là-bas. Je n’ai pas l’intention de quitter Chelsea. Nous avons encore beaucoup à accomplir. »
- AFP
Engagement envers le projet Chelsea
Malgré des performances irrégulières sous la direction de Liam Rosenior, Palmer conserve une confiance totale dans la vision à long terme du club. Le milieu de terrain de 23 ans, lié au club jusqu’en 2033, a confié que ses échanges réguliers avec le capitaine Reece James et la direction lui avaient confirmé la pertinence du projet sportif.
« Reece et moi avons beaucoup échangé », explique Palmer. « Nous avons parlé de ce dont nous avons besoin, des joueurs à recruter et de la manière dont les choses doivent avancer. Il n’aurait pas prolongé son contrat s’il n’était pas certain de la direction prise. Reece n’aurait pas signé pour six ans s’il n’avait pas eu des garanties des propriétaires et des dirigeants. C’est un travail que nous menons ensemble. Nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous voulons gagner dès maintenant et je pense que si nous faisons les bons renforts cet été, nous pourrons prétendre à de gros trophées la saison prochaine. »
Gérer la frustration liée aux blessures
Malgré une blessure persistante à l’aine qui a perturbé son rythme, Palmer a disputé 27 matches cette saison, inscrivant 10 buts et délivrant 3 passes décisives. Sa contribution est essentielle alors que Chelsea occupe la sixième place, à seulement quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions. « Je suis allé voir un spécialiste et il m’a dit 10 à 12 semaines », a révélé Palmer. « Je n’ai jamais eu de blessure comme celle-là auparavant. J’ai fait mon retour début décembre [contre] Leeds à l’extérieur, je suis entré en jeu pendant 30 minutes et je ne pouvais même pas sprinter… ni même tirer. Mais j’avais tellement envie de jouer. »
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde.
De retour à son meilleur niveau, Palmer veut finir la saison en fanfare pour postuler à une place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde. Après son rôle clé dans la finale de l’Euro 2024, l’attaquant veut retrouver la « forme glaciale » qui lui avait valu le titre de Jeune joueur de l’année de la PFA.
« Je vais bien maintenant », a-t-il insisté. « Il s’agit juste de retrouver le rythme et de performer à nouveau. Parce que j’ai bien joué quand je suis arrivé ici. La saison dernière, j’ai marqué 14 buts en Premier League en 20 matchs, puis il y a eu la Coupe du monde des clubs. Ça ne va pas disparaître comme ça. Je n’ai pas perdu toutes mes capacités. J’ai été blessé. Il s’agit juste de me concentrer sur ces dernières semaines, de retrouver le joueur que je connais bien, de travailler dur et, je l’espère, de partir avec l’Angleterre. Quand je suis heureux, je donne le meilleur de moi-même. »