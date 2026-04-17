Le joueur phare de Chelsea voit régulièrement son nom associé à un retour dans le nord-ouest de l’Angleterre, là où il a fait ses classes à Manchester City avant de rejoindre Stamford Bridge à l’été 2023. Cependant, à la veille d’un match crucial de Premier League contre Manchester United, Palmer a tenu à préciser qu’il n’avait aucune intention de quitter les Blues, même si l’appel d’Old Trafford résonne en toile de fond.

« On n’arrête pas de parler », a-t-il déclaré au Guardian. « Quand je lis ça, je rigole. Manchester est ma ville natale, toute ma famille y est, mais ça ne me manque pas. Peut-être que ça me manquerait si je ne y retournais pas pendant trois mois, mais quand je rentre, je me dis qu’il n’y a rien pour moi là-bas. Je n’ai pas l’intention de quitter Chelsea. Nous avons encore beaucoup à accomplir. »