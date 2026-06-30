« Ça me donne la nausée » : les Pays-Bas sont vivement critiqués pour leurs « idiotes » courses d'élan lors des tirs au but, tandis que le Maroc met fin à leur rêve de Coupe du monde 2026

Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise NOS, Van Hooijdonk s’est dit consterné par la façon dont les Oranje se sont effondrés lors de la séance de tirs au but à Monterrey. Après un match nul épuisant (1-1), Kluivert a touché le poteau, Timber a tiré à côté et Bounou a arrêté la frappe timide de Summerville, scellant ainsi la victoire 3-2 des Lions de l’Atlas aux tirs au but.

Son collègue analyste Ibrahim Afellay a abondé dans le même sens, estimant que ces stars internationales peinent à gérer l’immense pression psychologique des tirs au but en phase finale. Cette défaite marque l’élimination la plus précoce des Pays-Bas en Coupe du monde depuis l’ère moderne, laissant les supporters anéantis alors que leurs rêves de titre mondial se sont évaporés de manière spectaculaire.