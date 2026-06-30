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« Ça me donne la nausée » : les Pays-Bas sont vivement critiqués pour leurs « idiotes » courses d'élan lors des tirs au but, tandis que le Maroc met fin à leur rêve de Coupe du monde 2026
Les légendes néerlandaises fustigent le gaspillage de penalties
Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise NOS, Van Hooijdonk s’est dit consterné par la façon dont les Oranje se sont effondrés lors de la séance de tirs au but à Monterrey. Après un match nul épuisant (1-1), Kluivert a touché le poteau, Timber a tiré à côté et Bounou a arrêté la frappe timide de Summerville, scellant ainsi la victoire 3-2 des Lions de l’Atlas aux tirs au but.
Son collègue analyste Ibrahim Afellay a abondé dans le même sens, estimant que ces stars internationales peinent à gérer l’immense pression psychologique des tirs au but en phase finale. Cette défaite marque l’élimination la plus précoce des Pays-Bas en Coupe du monde depuis l’ère moderne, laissant les supporters anéantis alors que leurs rêves de titre mondial se sont évaporés de manière spectaculaire.
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Van Hooijdonk prône une approche traditionnelle des tirs au but
Cependant, Van Hooijdonk refuse de blâmer uniquement la pression. Il pointe plutôt du doigt les techniques trop compliquées employées par la génération actuelle.
« La pression ne s’entraîne pas, mais nous avons un sélectionneur qui a tiré 1 423 penalties au cours de sa carrière de joueur. Il les a tous marqués sans faire de folies », a déclaré l’ancien attaquant.
Réclamant un retour aux fondamentaux sous la houlette de Ronald Koeman, il a ajouté : « Posez le ballon, prenez votre élan et tirez. Je m’attendrais à ce que le sélectionneur national dise : “Les gars, tous ceux qui tirent un penalty ont le droit de le rater. Mais d’une seule manière : en prenant un élan normal et en tirant.” Toutes ces idioties, ça me donne vraiment la nausée… »
Dominés, les Oranje ont eu de la chance d'atteindre la séance de tirs au but.
Le bilan s'est encore assombri lorsque les deux experts ont admis que c'était la meilleure équipe qui s'était qualifiée. Afellay a déclaré que « c'est un miracle en soi que les Pays-Bas aient même atteint les tirs au but », compte tenu de leurs grandes difficultés. Van Hooijdonk était tout à fait d'accord, soulignant que le Maroc avait été nettement supérieur tout au long du match.
Il a par ailleurs critiqué le dispositif tactique de Koeman : « Au départ, on pensait que c’étaient de bonnes idées, mais quand on voit que ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Le Maroc a une bonne équipe, mais ce n’est pas la France. Ils ont abordé le match comme s’ils devaient affronter la France. »
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Une refonte tactique se profile après une élimination humiliante
Après cet échec tactique retentissant, l’avenir de Koeman sur le banc néerlandais semble plus incertain que jamais. La Fédération royale néerlandaise de football va sans doute mener une analyse approfondie des choix défensifs et des failles psychologiques manifestes, en vue des prochaines qualifications pour l’Euro. Alors que les supporters réclament un changement immédiat, le groupe doit urgemment se forger une nouvelle identité pour que ce talent générationnel ne soit plus jamais gâché sur la scène internationale.