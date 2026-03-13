« Ça marche trop bien ! » - Le Bayern Munich salué comme « la meilleure équipe d'Europe » alors qu'une légende du club vante les chances de Harry Kane et ses coéquipiers de remporter la Ligue des champions

Malgré la victoire écrasante 6-1 contre l'Atalanta, Kahn reste un « fan des défis » et s'inquiète que le parcours ait été trop facile pour l'équipe actuelle. « La seule chose – et je suis toujours fan des défis – c'est que tout se passe trop bien pour moi en ce moment. Presque un peu trop bien ; tout se passe comme sur des roulettes », a-t-il averti. Bien qu'il se soit abstenu de garantir un trophée, son verdict était clair : « Je n'irais pas jusqu'à dire que le FC Bayern remportera facilement la Ligue des champions ; ce n'est pas comme ça. Mais pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe, vu la façon dont elle joue au football. »