Borussia Dortmund v FC Bayern München - Bundesliga
« Ça marche trop bien ! » - Le Bayern Munich salué comme « la meilleure équipe d'Europe » alors qu'une légende du club vante les chances de Harry Kane et ses coéquipiers de remporter la Ligue des champions

La légende du Bayern Munich, Oliver Kahn, a fait une évaluation élogieuse de la trajectoire actuelle du club sous la direction de Vincent Kompany, le qualifiant de première force du football européen. Après une performance impitoyable en Ligue des champions contre l'Atalanta, l'ancien gardien de but et PDG a souligné que l'immense profondeur de l'équipe était un présage historique pour remporter des titres majeurs. Cependant, le champion d'Europe 2001 a également exprimé une inquiétude particulière concernant le manque de difficultés rencontrées récemment par l'équipe.

  • Les géants bavarois atteignent leur meilleur niveau sous la houlette de Kompany

    Le Bayern s'est transformé en une équipe gagnante très efficace, alliant sans difficulté sa domination en Bundesliga à une victoire significative sur la scène continentale. Le club allemand, détenteur du record du nombre de titres, a récemment écrasé l'Atalanta 6-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, un résultat qui a fait l'effet d'une bombe dans la compétition. Sous la houlette de Kompany, l'équipe a développé une rare constance, où la rotation n'affaiblit pas le onze de départ, une caractéristique que Kahn identifie comme la marque distinctive des périodes les plus fructueuses du club.

    Kahn identifie l'indicateur « révélateur » du succès

    S'exprimant sur Sky Sport, Kahn a souligné la profondeur impressionnante de l'effectif actuel. « Il y a un indicateur très révélateur au FC Bayern. On peut pratiquement faire jouer n'importe qui dans l'équipe sans que la qualité ne baisse, voire parfois pas du tout. Dans le passé, cela a toujours été le signe d'une saison très réussie », a déclaré le joueur de 56 ans. Il a ajouté : « J'ai rarement vu le FC Bayern jouer aussi bien qu'en ce moment, non seulement en Bundesliga, mais aussi au niveau international. L'équipe fonctionne presque comme une horloge. »

  • Une mise en garde contre la perfection

    Malgré la victoire écrasante 6-1 contre l'Atalanta, Kahn reste un « fan des défis » et s'inquiète que le parcours ait été trop facile pour l'équipe actuelle. « La seule chose – et je suis toujours fan des défis – c'est que tout se passe trop bien pour moi en ce moment. Presque un peu trop bien ; tout se passe comme sur des roulettes », a-t-il averti. Bien qu'il se soit abstenu de garantir un trophée, son verdict était clair : « Je n'irais pas jusqu'à dire que le FC Bayern remportera facilement la Ligue des champions ; ce n'est pas comme ça. Mais pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe, vu la façon dont elle joue au football. »

    Tester le « mécanisme » dans le domaine commercial

    Le Bayern doit désormais poursuivre sur sa lancée en quarts de finale tout en conservant son avance en tête de la Bundesliga, où il compte 11 points d'avance sur son plus proche rival, le Borussia Dortmund. Même si le match retour contre l'Atalanta semble être une formalité, le véritable défi pour Kompany sera de veiller, avec son équipe technique, à ce que le groupe reste concentré et motivé pendant la trêve internationale à venir.

