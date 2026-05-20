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« Ça m'attriste » : Antony, l’ailier de Manchester United, réagit à son exclusion du groupe brésilien pour la Coupe du monde malgré son retour en forme au Real Betis
La remontée de la sélection espagnole n’a pas suffi
Antony a considérablement rebondi depuis son départ de Manchester United, s’imposant comme un pilier au Benito Villamarín. Ses performances à Séville ont pourtant contrasté avec les difficultés rencontrées en Premier League, sans pour autant lui ouvrir les portes de la sélection finale pour la Coupe du monde 2026.
Le joueur de 26 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux peu après l’annonce de la liste : « Je suis triste de ne pas participer à une nouvelle Coupe du monde avec l’équipe nationale, mais je suis serein et fier de tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent », a-t-il confié à ses abonnés, admettant que, même si cette décision lui fait mal, il reste fier du parcours qu’il a suivi depuis son arrivée en Espagne.
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Un engagement envers le rêve de la Seleção
L’ailier, désormais l’un des chouchous des supporters du Betis, s’est rapidement tourné vers le soutien à ses coéquipiers en équipe nationale. Le Brésil abordera le tournoi en quête de sa sixième étoile, et Antony a confirmé qu’il suivrait la compétition de loin en tant que fervent supporter.
« Je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait, car ce rêve est toujours vivant », a-t-il posté sur ses stories Instagram. Avant d'ajouter : « Il est maintenant temps d'encourager mes amis qui représenteront le Brésil dans la lutte pour le sixième titre. Je les soutiendrai tous d'ici. »
Des statistiques impressionnantes pour le Betis
Son absence du groupe surprend en Espagne au vu de ses statistiques : En 45 matchs toutes compétitions confondues avec les Verdiblancos, le Brésilien a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives, s’imposant comme l’un des attaquants les plus efficaces de Liga. Sa régularité depuis son arrivée à Séville lui avait valu une première sélection sous les ordres d’Ancelotti en juin 2025, mais il n’a pas encore eu l’occasion de confirmer sous la direction du technicien italien.
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Programme de repos pour la dernière journée
Au-delà de la déception morale liée à son exclusion du groupe convoqué par Ancelotti, Antony doit faire face à un autre souci de taille. Le joueur souffre depuis plusieurs semaines d’une gêne persistante à l’aine, laquelle affecte ses performances physiques et inquiète le staff médical du club sévillan.
Le club andalou ayant déjà validé son billet pour la prochaine Ligue des champions, le staff technique refuse de prendre le moindre risque : Antony devrait donc regarder depuis le banc la dernière journée de championnat face à Levante, afin de ne pas aggraver sa blessure.