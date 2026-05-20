« Ça m'attriste » : Antony, l’ailier de Manchester United, réagit à son exclusion du groupe brésilien pour la Coupe du monde malgré son retour en forme au Real Betis

Antony a considérablement rebondi depuis son départ de Manchester United, s’imposant comme un pilier au Benito Villamarín. Ses performances à Séville ont pourtant contrasté avec les difficultés rencontrées en Premier League, sans pour autant lui ouvrir les portes de la sélection finale pour la Coupe du monde 2026.

Le joueur de 26 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux peu après l’annonce de la liste : « Je suis triste de ne pas participer à une nouvelle Coupe du monde avec l’équipe nationale, mais je suis serein et fier de tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent », a-t-il confié à ses abonnés, admettant que, même si cette décision lui fait mal, il reste fier du parcours qu’il a suivi depuis son arrivée en Espagne.