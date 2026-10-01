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« Ça m’aide à grandir ! » - Victor Munoz salue l’intensité de la Premier League après ses débuts remarqués à Liverpool
S’adapter à l’impact physique du football anglais
La recrue estivale de Liverpool, Munoz, a exprimé son admiration pour la vitesse et la puissance de la Premier League après son arrivée en provenance d’Osasuna pour 40 millions d’euros. L’ailier est devenu la première recrue à Anfield sous les ordres d’Andoni Iraola, en signant un contrat de six ans après que Liverpool a repoussé la concurrence de Newcastle pour s’attacher ses services.
S’exprimant lors d’une conférence de presse alors qu’il était en sélection avant le match de Ligue des nations de l’Espagne contre la Tchéquie samedi, Munoz a détaillé les ajustements qu’il a dû effectuer depuis son passage de la Liga au Merseyside. « Je remarque clairement des différences entre la Liga et la Premier League, a déclaré Munoz aux journalistes jeudi. La Liga est bien plus tactique. Les matches de Premier League sont plus physiques. L’intensité à l’entraînement là-bas est très élevée, on remarque cette différence. Cela m’aide à progresser. »
- AFP
Surmonter les blessures à répétition
L'ancien espoir du centre de formation du Real Madrid a connu une ascension fulgurante. Bien qu'il ait été retenu dans le groupe de l'Espagne sacré champion du monde durant l'été, une blessure l'a cruellement empêché de fouler la pelouse pendant le tournoi. Désormais pleinement remis, l'ailier a regagné sa place en sélection pour cette fenêtre internationale, faisant son retour mardi en entrant en seconde période contre la Croatie.
L'attaquant a déjà disputé cinq matches de Premier League, inscrivant un but alors qu'il s'intègre au système offensif d'Iraola. Revenant sur la trajectoire fulgurante de sa carrière, Munoz a ajouté : « Tout va si vite que je n'ai pas le temps de vraiment réaliser. Ma famille et moi essayons de profiter de chaque instant... Je suis dans une bonne période en ce moment. »
Rivaliser avec les meilleurs du monde au sein du camp espagnol
Munoz a actuellement retrouvé la sélection espagnole pour sa campagne de Ligue des nations, après être entré en jeu en seconde période lors du match de mardi contre la Croatie. Le joueur de Liverpool fait face à une rude concurrence pour une place de titulaire, notamment de la part du phénomène du FC Barcelone et candidat au Ballon d'Or Lamine Yamal, qui a fait les gros titres avec deux buts et une passe décisive lors de la récente victoire 4-1 de l'Espagne contre la Croatie à Séville.
Loin d'être intimidé par la perspective de devoir se battre pour du temps de jeu, Munoz voit cette concurrence interne comme une part essentielle de son apprentissage au plus haut niveau. « J'essaie d'apprendre beaucoup de lui, a déclaré Munoz au sujet de Yamal. C'est un bon ami à moi, et nous passons beaucoup de temps ensemble. Avoir cette concurrence, le voir s'entraîner, c'est un privilège pour moi. »
- AFP
Le prochain match de l’Espagne et sa position en Ligue des nations
Après sa rencontre contre la Tchéquie, l’Espagne se déplacera pour affronter la Croatie mardi lors de son dernier match de cette fenêtre internationaleL’ailier de Liverpool Víctor Muñoz évoque son transfert à 40 M€ en provenance d’Osasuna et les exigences physiques du jeu sous les ordres d’Andoni Iraola en Premier League. La Roja occupe actuellement la première place du groupe 3 avec un parcours parfait de six points en deux matches, soit trois points d’avance sur l’Angleterre et la Croatie, tandis que la Tchéquie reste bloquée à la dernière place du classement sans le moindre point.
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