La recrue estivale de Liverpool, Munoz, a exprimé son admiration pour la vitesse et la puissance de la Premier League après son arrivée en provenance d’Osasuna pour 40 millions d’euros. L’ailier est devenu la première recrue à Anfield sous les ordres d’Andoni Iraola, en signant un contrat de six ans après que Liverpool a repoussé la concurrence de Newcastle pour s’attacher ses services.

S’exprimant lors d’une conférence de presse alors qu’il était en sélection avant le match de Ligue des nations de l’Espagne contre la Tchéquie samedi, Munoz a détaillé les ajustements qu’il a dû effectuer depuis son passage de la Liga au Merseyside. « Je remarque clairement des différences entre la Liga et la Premier League, a déclaré Munoz aux journalistes jeudi. La Liga est bien plus tactique. Les matches de Premier League sont plus physiques. L’intensité à l’entraînement là-bas est très élevée, on remarque cette différence. Cela m’aide à progresser. »