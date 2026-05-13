« Ça m'a coûté cher » : un joueur prêté par un club de Bundesliga livre un témoignage choc sur sa carrière

Dina Ebimbe, recruté 6,5 millions d’euros par l’Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain, n’a disputé que onze minutes avec le club allemand entre novembre 2024 et septembre 2025. Un transfert vers l’AS Monaco, prévu cet hiver, a échoué au dernier moment lors de la visite médicale.

Malgré un prêt concluant au Stade Brestois (26 matchs, 5 buts), tous les indicateurs pointent vers un retour à la SGE. Si le 12^e de Ligue 1 dispose d’une option d’achat de 7 millions d’euros, ce montant reste élevé pour un club dont le record de transfert est jusqu’ici de 5 millions.

« Je ne sais pas exactement, mais je ne m’y attends pas. Je vais probablement retourner à Francfort pour l’instant », anticipe le joueur. À Francfort, il retrouvera un contexte différent. Sous l’ancien entraîneur Dino Toppmöller, il avait été marginalisé, jusqu’à être exclu des séances avec le groupe professionnel. Mais Dina Ebimbe espère saisir sa seconde chance sous la nouvelle direction sportive.

« Je reviens en tant que nouvelle personne. (…) J’aime Francfort, j’aime ce club, j’aime les supporters. Ils ont beaucoup fait pour moi, je ne peux pas le nier. C’est pourquoi je respecte leurs décisions », a-t-il déclaré.

S’il n’obtient pas de place à Francfort, il se dit prêt à saisir sa chance ailleurs : « Si le nouvel entraîneur me laisse ma chance, je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, je ferai tout pour être prêt et performant dans un autre club. »