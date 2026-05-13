« J'avais peur de tout perdre. Mais à Brest, j'ai retrouvé la forme », a avoué l'ailier. Un choix stratégique l'a poussé vers cette fuite en avant, loin d'un environnement toxique qui, selon ses propres dires, avait failli lui coûter son poste.
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« Ça m'a coûté cher » : un joueur prêté par un club de Bundesliga livre un témoignage choc sur sa carrière
Dina Ebimbe reconnaît sans détour avoir sous-estimé le niveau de professionnalisme requis. Alors que des coéquipiers comme Hugo Ekitike, désormais au FC Liverpool, avaient pris la mesure de la situation, le milieu offensif évoluait encore dans une zone de confort. « Je comprends maintenant que le football n'est pas seulement ma passion, mais aussi mon métier. Je ne m'en rendais pas compte avant », a-t-il déclaré.
« J’aurais aimé être aussi professionnel plus tôt. Beaucoup de mes coéquipiers l’ont compris avant moi, Hugo Ekitike par exemple. Le football est exigeant : il faut travailler plus dur que les autres. À Francfort, je me voilais la face. J’étais trop détendu », reconnaît-il.
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Dina Ebimbe : un nouvel environnement et un nouveau mode de vie
Il a également exprimé sa déception sur le plan humain. Naturellement confiant, il s'est entouré des mauvaises personnes : « Je suis quelqu'un qui accorde facilement sa confiance. Malheureusement, je l'ai donnée à des gens qui m'ont exploité. Cela m'a coûté cher. Désormais, je ne fais confiance qu’à ceux qui sont restés lors de mes périodes d’arrêt. Pour la première fois de ma carrière, je suis certain d’être entouré des meilleures personnes. »
Conséquence : un changement radical d’entourage et un mode de vie entièrement revu. « J’ai tout modifié. J’ai pris des décisions fermes au sujet des personnes qui m’entouraient. J’ai modifié de nombreuses habitudes et, en dehors du terrain, je fais tout pour optimiser ma performance », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Aujourd’hui, je m’entraîne deux fois par jour, je suis suivi par un nutritionniste et je me couche tôt. Je bois même davantage d’eau. Je me sens mieux, tant sur le terrain que dans ma vie personnelle. »
Dina Embibe a ignoré les recommandations de Krösche.
Le jeune homme de 25 ans a été très clair : « J’ai complètement changé ma vie, j’ai changé de conseiller et j’ai abusé de mes relations avec de soi-disant amis. Souvent, on ne me disait que ce que je voulais entendre. C’était une erreur. »
Sa conclusion est sans équivoque : « Il faut s’entourer de gens honnêtes, qui ne te disent pas seulement ce que tu veux entendre. Quand on t’aime vraiment, on te dit la vérité, qu’elle te plaise ou non. J’ai pris cela à cœur. »
Le milieu de terrain a également reconnu avoir ignoré un avertissement de Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht : « Il m’a dit : “Fais attention à ton entourage et entoure-toi de meilleures personnes.” J’aurais aimé le comprendre plus tôt. Mais parfois, les choses arrivent pour une raison. Aujourd’hui, je l’ai compris, et cela m’a aidé à devenir celui que je suis. »
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Dina Ebimbe a-t-elle encore un avenir à Francfort ?
Dina Ebimbe, recruté 6,5 millions d’euros par l’Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain, n’a disputé que onze minutes avec le club allemand entre novembre 2024 et septembre 2025. Un transfert vers l’AS Monaco, prévu cet hiver, a échoué au dernier moment lors de la visite médicale.
Malgré un prêt concluant au Stade Brestois (26 matchs, 5 buts), tous les indicateurs pointent vers un retour à la SGE. Si le 12^e de Ligue 1 dispose d’une option d’achat de 7 millions d’euros, ce montant reste élevé pour un club dont le record de transfert est jusqu’ici de 5 millions.
« Je ne sais pas exactement, mais je ne m’y attends pas. Je vais probablement retourner à Francfort pour l’instant », anticipe le joueur. À Francfort, il retrouvera un contexte différent. Sous l’ancien entraîneur Dino Toppmöller, il avait été marginalisé, jusqu’à être exclu des séances avec le groupe professionnel. Mais Dina Ebimbe espère saisir sa seconde chance sous la nouvelle direction sportive.
« Je reviens en tant que nouvelle personne. (…) J’aime Francfort, j’aime ce club, j’aime les supporters. Ils ont beaucoup fait pour moi, je ne peux pas le nier. C’est pourquoi je respecte leurs décisions », a-t-il déclaré.
S’il n’obtient pas de place à Francfort, il se dit prêt à saisir sa chance ailleurs : « Si le nouvel entraîneur me laisse ma chance, je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, je ferai tout pour être prêt et performant dans un autre club. »