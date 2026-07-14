« J'adore ce gars et je ne veux pas dire du mal de lui, parce que j'ai eu incroyablement de la peine pour lui », a expliqué Kramer à propos de la malheureuse action d'Embolo. L’ancien international allemand, qui a évolué aux côtés d’Embolo au Borussia Mönchengladbach pendant trois ans (de 2019 à 2022), a ajouté : « Breel ne pleure pas souvent, ça m’a un peu brisé le cœur. »

Surtout, la FIFA venait tout juste d’autoriser le VAR à intervenir sur les cartons jaunes durant cette Coupe du monde ; sans cette nouveauté, l’arbitre Pinheiro n’aurait pas pu revenir sur sa décision et Embolo aurait pu poursuivre la rencontre.

Réduits à dix, les Suisses, qui avaient égalisé 1-1 grâce à Dan Ndoye juste avant l’exclusion d’Embolo, ont tout de même poussé jusqu’en prolongation. Mais les Argentins ont finalement pris le dessus, se qualifiant pour les demi-finales et mettant un terme au parcours très solide de la Nati dans cette Coupe du monde.



