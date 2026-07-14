« Je tiens à souligner un point concernant Breel Embolo : j’ai longtemps été son coéquipier. C’est un gars et un joueur incroyablement talentueux. Mais dès que l’arbitre le reprend, c’est aussi le genre de joueur qui refuse catégoriquement d’écouter », a déclaré Kramer dans le podcast CopaTS, évoquant un moment clé de la rencontre que l’Argentine a finalement remportée 3-1 après prolongation.
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« Ça m’a brisé le cœur » : Christoph Kramer se dit bouleversé par le sort d’un ancien coéquipier lors de la Coupe du monde
L'attaquant suisse Embolo a été expulsé d'une manière particulièrement frustrante à la 72^e minute du quart de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir reçu un second carton jaune synonyme d'exclusion. Après un duel avec le Rennais et Leandro Paredes, l’arbitre Joao Pinheiro avait d’abord sanctionné le milieu argentin d’un carton jaune pour une faute supposée.
Saisi par le VAR, l’arbitre visionne les images, constate que Paredes n’a pas touché Embolo et que ce dernier a simulé une faute. Il rétracte alors son premier avertissement, annule le jaune adressé à Paredes et sanctionne Embolo. Problème : l’attaquant avait déjà été averti plus tôt dans la rencontre. Il a donc quitté la pelouse, contraint par un deuxième carton jaune, et a fondu en larmes en regagnant les vestiaires.
- (C)Getty Images
Kramer soutient Embolo : « J'adore ce gars. »
« J'adore ce gars et je ne veux pas dire du mal de lui, parce que j'ai eu incroyablement de la peine pour lui », a expliqué Kramer à propos de la malheureuse action d'Embolo. L’ancien international allemand, qui a évolué aux côtés d’Embolo au Borussia Mönchengladbach pendant trois ans (de 2019 à 2022), a ajouté : « Breel ne pleure pas souvent, ça m’a un peu brisé le cœur. »
Surtout, la FIFA venait tout juste d’autoriser le VAR à intervenir sur les cartons jaunes durant cette Coupe du monde ; sans cette nouveauté, l’arbitre Pinheiro n’aurait pas pu revenir sur sa décision et Embolo aurait pu poursuivre la rencontre.
Réduits à dix, les Suisses, qui avaient égalisé 1-1 grâce à Dan Ndoye juste avant l’exclusion d’Embolo, ont tout de même poussé jusqu’en prolongation. Mais les Argentins ont finalement pris le dessus, se qualifiant pour les demi-finales et mettant un terme au parcours très solide de la Nati dans cette Coupe du monde.
Coupe du monde 2026 : la Suisse est éliminée, l'Argentine continue de rêver de défendre son titre
Sur le plan individuel, Embolo a brillé : il a été l’un des piliers de la Suisse et a directement participé à quatre buts (deux réalisations, deux passes décisives) en six matchs.
De leur côté, les Argentins restent en lice pour conserver leur titre. En demi-finale, Lionel Messi et ses coéquipiers défieront l’Angleterre mercredi.
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