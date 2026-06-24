Une photo du joueur du Real Madrid, prise durant la rencontre, relance le débat. On y voit Bellingham se couvrant la bouche de la main alors qu’il échange avec le Ghanéen Jordan Ayew. Un geste qui, dès la Coupe du monde 2026, sera passible d’un carton rouge – et l’histoire récente rappelle qu’un tel scénario s’est déjà produit.
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Ça lui aurait déjà valu un carton rouge en Coupe du monde ! Une photo explosive de la star anglaise Jude Bellingham a fait surface
Le Paraguayen Miguel Almiron a été expulsé lors de la victoire 1-0 contre la Turquie en phase de groupes, après s’être couvert la bouche de la main en parlant. Le milieu de terrain a écopé d’un match de suspension et manquera donc la dernière rencontre des siens face à l’Australie, où les deux équipes brigueront la deuxième place.
Cette règle, introduite par la FIFA après un incident raciste impliquant Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne) et Vinicius Junior (Real Madrid) en Ligue des champions, prévoit une sanction immédiate pour tout geste similaire afin de prévenir de nouveaux débordements lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette sanction s’applique toutefois uniquement si l’incident est clairement identifié comme une altercation.
Si l’arbitre ou le VAR a observé l’incident impliquant Bellingham, cette précision pourrait expliquer pourquoi l’Anglais, contrairement à Almiron, n’a pas été expulsé. Le moment exact de la scène reste à déterminer : Ayew portant déjà un bandage à la tête suite à un choc survenu à la 24e minute, l’épisode a nécessairement eu lieu après cette date.
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Jude Bellingham a semé la zizanie au sein de l’équipe du Ghana.
Bellingham, déjà peu en vue lors du match nul décevant de l’Angleterre, s’est distingué pour d’autres raisons. Juste avant la mi-temps, son tacle appuyé sur le défenseur ghanéen Jérôme Opoku a fait monter la tension dans le camp africain. Selon le Sun, le milieu de terrain s’est ensuite disputé avec l’entraîneur adjoint ghanéen John Paintsil alors qu’il regagnait les vestiaires.
Le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz, qui est également intervenu, a expliqué après la rencontre : « Je voulais simplement lui dire (à Bellingham, ndlr) qu’il aurait dû faire preuve de plus de retenue sur ce tacle. Cela aurait pu valoir un carton jaune, car il a frappé notre joueur avec sa jambe. » Le technicien portugais a ajouté : « Il a réagi de manière excessive et a proféré quelques jurons, et c’est ainsi que tout a commencé. »
Après la rencontre, Bellingham a reconnu la bêtise de son tacle sur Opoku : « C’était un geste stupide de ma part. Leur banc s’est aussitôt levé pour réclamer un carton jaune. » Selon l’ancien joueur du BVB, les échauffourées ne étaient que « l’effet de l’émotion du moment », et aucune animosité ne subsiste.
Bellingham, élu « homme du match » à la surprise générale, estime ne pas mériter ce distinction.
Jude Bellingham a cédé sa place à la 74e minute, décision prise par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Comme l’ensemble des Three Lions, le joueur de 22 ans n’a pas confirmé sa performance convaincante lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en ouverture du tournoi. Malgré cette contre-performance, Bellingham a été, de manière surprenante, désigné « homme du match » : « Pour être honnête, je ne le mérite pas », a admis le milieu de terrain, qui compte 50 sélections.
Lors de la dernière journée de la phase de groupes, samedi face au Panama, Bellingham et ses coéquipiers entendent conserver la première place du groupe L en s’imposant. En cas de succès, les Three Lions affronteront, mercredi prochain en seizièmes de finale, l’un des huit meilleurs troisièmes.
Le Ghana, qui totalise déjà quatre points grâce à sa victoire 1-0 contre le Panama et à son match nul contre l’Angleterre, espère évidemment intégrer ce groupe. Pour son dernier match de groupe face à la Croatie, un simple nul lui garantirait la deuxième place et donc l’accès aux huitièmes de finale. Même en cas de défaite, les Ghanéens auraient encore de très bonnes chances de passer en tant que l’un des meilleurs troisièmes.
- AFP
Avec Jude Bellingham : la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026
- Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Défense : Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Milieux de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Attaque : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)