Le Paraguayen Miguel Almiron a été expulsé lors de la victoire 1-0 contre la Turquie en phase de groupes, après s’être couvert la bouche de la main en parlant. Le milieu de terrain a écopé d’un match de suspension et manquera donc la dernière rencontre des siens face à l’Australie, où les deux équipes brigueront la deuxième place.

Cette règle, introduite par la FIFA après un incident raciste impliquant Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne) et Vinicius Junior (Real Madrid) en Ligue des champions, prévoit une sanction immédiate pour tout geste similaire afin de prévenir de nouveaux débordements lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette sanction s’applique toutefois uniquement si l’incident est clairement identifié comme une altercation.

Si l’arbitre ou le VAR a observé l’incident impliquant Bellingham, cette précision pourrait expliquer pourquoi l’Anglais, contrairement à Almiron, n’a pas été expulsé. Le moment exact de la scène reste à déterminer : Ayew portant déjà un bandage à la tête suite à un choc survenu à la 24e minute, l’épisode a nécessairement eu lieu après cette date.