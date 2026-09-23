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« Ça le tue ! » : l’entraîneur de Manchester United Michael Carrick averti qu’il DÉTRUIT Matheus Cunha avec une expérience tactique controversée
Cunha contraint d’occuper un rôle d’attaquant inhabituel
La blessure persistante au tibia de Benjamin Sesko a laissé Manchester United en cruel manque d'options offensives. L'international slovène a manqué toute la pré-saison et a désormais subi une rechute de ce problème, obligeant Carrick à chercher d'autres solutions pour occuper la pointe de l'attaque.
En conséquence, l'entraîneur de United a aligné Cunha en tant qu'avant-centre lors des cinq premiers matches de Premier League de la saison. La recrue à 62 millions de livres sterling en provenance de Wolverhampton évolue habituellement sur le flanc gauche, où il excelle à attaquer directement l'adversaire. Marcus Rashford a donc occupé ce poste sur le côté, repoussant le Brésilien dans l'axe.
- Every Second Media
Butt et Rooney fustigent le dispositif tactique
L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, estime que ce repositionnement limite fortement l’impact de l’attaquant. S’exprimant sur The Good, The Bad and The Football, Butt a pointé le manque de profondeur en attaque tout en critiquant le système offensif actuel.
« Faire jouer Cunha en numéro 9 le tue, a déclaré Butt. Il est très loin du joueur qu’il est sur un côté. Nous n’avons pas de numéro 9 à part Sesko, à part [Joshua] Zirkzee, mais il a alterné entre départ et maintien, départ et maintien. Et quand il entre, il n’a pas du tout le niveau d’un numéro 9 de Manchester United. »
Wayne Rooney a fait écho à ces propos sur The Overlap, soulignant que la plus grande force de Cunha est de porter le ballon vers l’avant plutôt que de jouer dos au but. Le meilleur buteur de l’histoire du club a insisté sur le fait qu’il le remettrait immédiatement à son poste naturel sur un côté après son arrivée en 2025.
« Pour moi, Cunha est meilleur à gauche, a expliqué Rooney. Jouer dos au but est tellement difficile. Quand vous jouez sur un côté et que vous recevez le ballon, vous êtes orienté vers le jeu. Et la meilleure qualité de Cunha, c’est sa conduite de balle. J’aurais changé ça il y a quelques semaines... tant qu’il n’y a pas de numéro 9, je préfère Rashford à Cunha. »
Le dilemme Zirkzee
Les absences actuelles en attaque ont donné à Carrick un sérieux casse-tête, surtout compte tenu du statut incertain de Zirkzee et de sa prise de décision très critiquée. Si l’attaquant néerlandais reste une option, sa tendance à perdre inutilement le ballon dans des zones plus basses a frustré les observateurs.
Rooney a suggéré de titulariser Zirkzee, à condition que l’attaquant retire immédiatement les fioritures inutiles de son jeu. L’ancien capitaine de l’Angleterre a réclamé une approche plus stricte dans la gestion des habitudes du joueur balle au pied.
« Zirkzee est en réalité un très bon joueur techniquement, a ajouté Rooney. Il y a d’autres aspects de son jeu où il n’est pas très bon, et moi comme les supporters sommes frustrés par les petites déviations qu’il tente. Je lui dirais : “tu vas débuter, si je te vois faire une seule fois cette p***** de déviation avec le ballon, tu sors. Tout ce que je veux que tu fasses, c’est prendre le ballon et faire le lien avec ton milieu de terrain et tes joueurs de couloir.” »
- Getty Images Sport
La trêve internationale offre du temps pour réfléchir
La trêve internationale étant désormais en cours, Carrick doit décider s’il faut persister avec son schéma offensif controversé. Le problème récurrent au tibia de Sesko signifie qu’il est peu probable qu’il fasse son retour immédiatement, laissant United avec un vide criant dans l’axe de l’attaque à l’approche de la prochaine série de matches.
Quand le championnat reprendra, l’entraîneur fera face à une pression intense pour remanier son secteur offensif. Il doit rapidement choisir entre poursuivre l’expérience Cunha, repositionner Rashford dans l’axe, ou faire confiance à Zirkzee pour mener l’attaque sans son flair caractéristique.
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