L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, estime que ce repositionnement limite fortement l’impact de l’attaquant. S’exprimant sur The Good, The Bad and The Football, Butt a pointé le manque de profondeur en attaque tout en critiquant le système offensif actuel.

« Faire jouer Cunha en numéro 9 le tue, a déclaré Butt. Il est très loin du joueur qu’il est sur un côté. Nous n’avons pas de numéro 9 à part Sesko, à part [Joshua] Zirkzee, mais il a alterné entre départ et maintien, départ et maintien. Et quand il entre, il n’a pas du tout le niveau d’un numéro 9 de Manchester United. »

Wayne Rooney a fait écho à ces propos sur The Overlap, soulignant que la plus grande force de Cunha est de porter le ballon vers l’avant plutôt que de jouer dos au but. Le meilleur buteur de l’histoire du club a insisté sur le fait qu’il le remettrait immédiatement à son poste naturel sur un côté après son arrivée en 2025.

« Pour moi, Cunha est meilleur à gauche, a expliqué Rooney. Jouer dos au but est tellement difficile. Quand vous jouez sur un côté et que vous recevez le ballon, vous êtes orienté vers le jeu. Et la meilleure qualité de Cunha, c’est sa conduite de balle. J’aurais changé ça il y a quelques semaines... tant qu’il n’y a pas de numéro 9, je préfère Rashford à Cunha. »



