Le retour spectaculaire d’O’Neill après sa retraite s’est achevé tel un conte de fées. Au terme d’une ultime rencontre haletante et riche en suspense, le technicien nord-irlandais a guidé le Celtic vers le sommet du football écossais en dominant Hearts 3-1, synonyme de titre. Tandis que les supporters savourent encore l’euphorie de la remise du trophée, l’avenir d’O’Neill demeure incertain.

Au micro de la BBC Scotland, l’entraîneur de 74 ans a reconnu, sans détour, que la pression de cette fin de saison à haut risque l’avait éprouvé : « Je suis assez âgé, donc ça me pèse », a-t-il confié. Interrogé sur son avenir, il a simplement répondu : « Je ne sais tout simplement pas. Ça me pèse. »