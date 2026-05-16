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« Ça laisse des traces » : incertain quant à son avenir au Celtic, Martin O’Neill, légendaire entraîneur, est sorti de sa retraite pour offrir aux Bhoys un titre de champion sensationnel face aux Hearts
Le Celtic est sacré champion au terme d'un dénouement haletant.
Le retour spectaculaire d’O’Neill après sa retraite s’est achevé tel un conte de fées. Au terme d’une ultime rencontre haletante et riche en suspense, le technicien nord-irlandais a guidé le Celtic vers le sommet du football écossais en dominant Hearts 3-1, synonyme de titre. Tandis que les supporters savourent encore l’euphorie de la remise du trophée, l’avenir d’O’Neill demeure incertain.
Au micro de la BBC Scotland, l’entraîneur de 74 ans a reconnu, sans détour, que la pression de cette fin de saison à haut risque l’avait éprouvé : « Je suis assez âgé, donc ça me pèse », a-t-il confié. Interrogé sur son avenir, il a simplement répondu : « Je ne sais tout simplement pas. Ça me pèse. »
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Le conseil d’administration garde le silence.
Malgré le caractère « sensationnel » de ce titre, O’Neill a révélé qu’aucune discussion officielle n’avait eu lieu concernant une prolongation de contrat ou un engagement définitif. Le manager chevronné semble se contenter de reporter ces discussions à l’issue de la saison.
« Est-ce que quelqu’un m’a contacté ? Non, et je ne m’y attendais pas », a-t-il noté. « Il sera encore temps d’en parler après la finale de la Coupe. Attendons de voir ce que la semaine prochaine nous réservera. »
« Je me sens revigoré. En octobre, je sirotais un café sur Kings Road, profitant de ma retraite. Je pensais que l’époque où je soulevais des trophées ici, à Celtic Park, était révolue », a-t-il ajouté.
Quel retour en force !
Au terme d’une saison marquée par une instabilité chronique sur le banc et des rebondissements à haut risque, le vétéran O’Neill a une nouvelle fois gravé son nom dans la légende du Celtic. Âgé de 74 ans, le Nord-Irlandais a répondu à l’appel du devoir à deux reprises, menant finalement les Hoops vers leur 56^e titre de champion.
Son retour inattendu, intervenu en octobre après la démission soudaine de Brendan Rodgers, l’a d’abord vu endosser un rôle intérimaire. Il a immédiatement impressionné en remportant sept de ses huit matchs, stabilisant le navire avant que la direction ne nomme Wilfried Nancy. Le mandat de ce dernier s’est toutefois avéré de courte durée. Une série de résultats décevants mettant en péril les ambitions de titre des Hoops, le club se sépara du Français et fit de nouveau appel à celui qui connaît le mieux Parkhead.
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Un nouveau trophée se profile-t-il à l’horizon ?
Pour l’instant, O’Neill reste concentré sur la finale de la Coupe d’Écosse face à Dunfermline Athletic, ce samedi. En cas de succès, il réalisera le doublé national.
Un succès samedi renforcerait encore son statut légendaire à Celtic Park. Ce nouveau trophée serait son quatrième titre de champion d’Écosse, venant s’ajouter à un palmarès déjà éminent comprenant trois Coupes d’Écosse et une Coupe de la Ligue.