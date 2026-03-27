« Ça gâche tout ! » - Didier Deschamps s'insurge contre les « pauses rafraîchissement » après la victoire de la France face au Brésil, lançant un avertissement sévère à l'approche de la Coupe du monde en Amérique du Nord

Même si le résultat était positif, Deschamps était furieux à cause de l'essai des pauses rafraîchissement obligatoires pendant le match. Le Français a fait valoir que la suppression des pauses pour s'hydrater, qui ont lieu après 22 minutes dans chacune des deux mi-temps, altère fondamentalement l'intégrité sportive du football de haut niveau en venant à la rescousse des équipes sous pression.

« C'est bien pour vous, les diffuseurs, d'avoir une pause publicitaire, mais ces trois minutes changent la donne... Quelle que soit l'équipe, si elle est sur une bonne lancée, ces trois minutes ruinent tout », a déclaré Deschamps.

« Cela peut aider si vous ne jouez pas bien, mais si vous êtes sur le point de briser le moral de l’adversaire. »

Il a ajouté : « Nous jouons quatre périodes même s’il y a toujours une mi-temps. »