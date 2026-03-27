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« Ça gâche tout ! » - Didier Deschamps s'insurge contre les « pauses rafraîchissement » après la victoire de la France face au Brésil, lançant un avertissement sévère à l'approche de la Coupe du monde en Amérique du Nord
Les Bleus ont surmonté un carton rouge pour battre une Seleção en manque de cohésion
La France a démontré pourquoi elle reste l'équipe à battre sur la scène internationale en s'imposant 2-1 au terme d'un match âprement disputé contre le Brésil au Gillette Stadium. Bien qu'elle se soit retrouvée réduite à 10 contre 11 en deuxième mi-temps suite à l'expulsion de Dayot Upamecano, la grande puissance européenne a fait preuve d'une discipline tactique remarquable pour résister à l'assaut final des Brésiliens.
La précision chirurgicale de Kylian Mbappé a permis de débloquer la situation grâce à une finition imperturbable face à Ederson, avant qu'Hugo Ekitike ne double l'avantage. Bien que Gleison Bremer ait réduit l'écart pour la Seleção, l'équipe de Carlo Ancelotti semblait à court d'idées, incapable de tirer profit de son avantage numérique, Vinicius Jr et Raphinha étant neutralisés par une défense française résolue.
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Deschamps fustige les pauses qui brisent le rythme
Même si le résultat était positif, Deschamps était furieux à cause de l'essai des pauses rafraîchissement obligatoires pendant le match. Le Français a fait valoir que la suppression des pauses pour s'hydrater, qui ont lieu après 22 minutes dans chacune des deux mi-temps, altère fondamentalement l'intégrité sportive du football de haut niveau en venant à la rescousse des équipes sous pression.
« C'est bien pour vous, les diffuseurs, d'avoir une pause publicitaire, mais ces trois minutes changent la donne... Quelle que soit l'équipe, si elle est sur une bonne lancée, ces trois minutes ruinent tout », a déclaré Deschamps.
« Cela peut aider si vous ne jouez pas bien, mais si vous êtes sur le point de briser le moral de l’adversaire. »
Il a ajouté : « Nous jouons quatre périodes même s’il y a toujours une mi-temps. »
Des éloges pour ses joueurs
Deschamps s'est toutefois montré satisfait de la prestation de son équipe, malgré le fait qu'elle ait joué à dix, soulignant que la bonne compréhension tactique de ses joueurs avait permis à l'équipe de rester solide et de remporter la victoire.
« C'est un bon résultat, car c'est le Brésil », a-t-il expliqué. « Il y a onze ans, nous avions subi une lourde défaite (3-1) ; il y avait alors un écart considérable entre eux et nous. Je ne dirais pas que l'écart s'est inversé, mais ce que nous avons réussi à faire en première mi-temps, puis lorsque nous nous sommes retrouvés à 10 : la maîtrise technique, la compréhension technique entre les milieux de terrain et les quatre attaquants – ce sont des éléments intéressants.
Il y a eu beaucoup de changements de position sans que cela n’affecte la performance globale de l’équipe. Tant qu’il y avait une bonne entente technique entre les joueurs face à une équipe brésilienne prudente qui essayait de nous faire mal lors des transitions défensives-offensives et des contre-attaques rapides, oui, je suis satisfait. »
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Et maintenant ?
Les Bleus se prépareront ensuite à affronter la Colombie dimanche. Deschamps cherchera à maintenir la dynamique positive de son équipe à l'approche de la prochaine Coupe du monde, où ils évolueront dans le Groupe I aux côtés du Sénégal, de la Norvège et du vainqueur des barrages.