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« Ça fait très mal » : Carrick comprend les huées des supporters de Manchester United après l'effondrement en fin de match
Une atmosphère toxique à Old Trafford
Ce mauvais début de campagne n'a fait qu'accentuer la tension autour d'Old Trafford, Manchester United n'ayant remporté aucun de ses cinq premiers matches sur six en Premier League cette saison (3 nuls, 2 défaites), soit autant de rencontres sans victoire qu'au cours des 17 matches de championnat disputés sous Carrick la saison dernière.
Revenant sur la réaction des tribunes, Carrick n'a pas caché le poids émotionnel qu'ont eu sur lui et ses joueurs les critiques. « Ce n'est pas agréable, ça fait très mal parce que je tiens à ce club. Mais je comprends la déception, la réalité est ce qu'elle est, nous devons recommencer à gagner des matches », a confié l'ancien milieu de terrain à BBC Match of the Day.
Le match lui-même a été une rencontre en deux temps, avec un United poussif au départ, qui a permis à Tottenham de dicter le tempo. Revenant sur l'entame de match, Carrick a souligné les difficultés rencontrées par son équipe pour trouver son rythme. « Ce fut un match mitigé. Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Pour plusieurs raisons, nous n'y étions pas tout à fait. On voyait que c'était une période difficile », a-t-il admis.
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Ne pas capitaliser sur l’avantage
Le match a semblé tourner en faveur de Manchester United au cours d'une seconde période chaotique. Bryan Mbeumo semblait avoir mis Manchester United sur la voie de la victoire en ouvrant le score à la 73e minute. La situation s'est encore améliorée pour les locaux lorsque Tottenham s'est retrouvé réduit à dix peu après. Rodrigo Bentancur a reçu un carton rouge direct à la suite d'une altercation physique avec Luke Shaw, laissant les visiteurs dans une position délicate. Cependant, au lieu de tuer le match, Manchester United a reculé, permettant à Tottenham, pourtant en infériorité numérique, de revenir dans la partie dans les derniers instants du match.
Dominic Solanke, qui portait pour la première fois le brassard de capitaine de Tottenham, s'est révélé être le héros des visiteurs. Dans la deuxième minute du temps additionnel, il s'est élevé plus haut que tout le monde sur un centre de Sandro Tonali et a marqué de la tête pour arracher un point improbable. Pour Carrick, la manière dont l'égalisation est arrivée était particulièrement douloureuse au vu du contrôle que son équipe aurait dû exercer. « Mais les gars sont montés en puissance dans le match, en seconde période j'ai pensé que nous étions meilleurs dans tous les domaines. Pour avoir le match comme nous le voulions, dans une si bonne position, nous devons aller au bout. Nous devons gérer ces situations. Cela fait deux buts tardifs qui nous ont fait mal, et les choses paraissent très différentes. C'est la réalité », a expliqué Carrick.
Obstacles mentaux et occasions manquées
Ce résultat marque le deuxième match de championnat consécutif lors duquel Manchester United n’a pas réussi à s’imposer malgré la réduction de son adversaire à dix. Cela fait suite à une décevante défaite 1-0 dans le derby local contre Manchester City, où l’équipe a également manqué de réalisme pour exploiter sa supériorité numérique. Interrogé sur la possibilité que l’équipe souffre d’un blocage psychologique ou d’un manque de confiance en elle, Carrick s’est montré catégorique dans son analyse. « Je ne pense pas que ce soit un manque de confiance, mais un match peut vous échapper très vite. Nous avons trouvé le moyen de revenir complètement dans le match, et nous nous sommes mis dans une excellente position, c’est l’une des choses les plus décevantes », a-t-il déclaré.
Les statistiques dressent un tableau inquiétant pour la hiérarchie d’Old Trafford, puisque Manchester United n’a pris que six points lors de ses six premiers matches de cette campagne de Premier League, soit son plus faible total à ce stade d’une saison de championnat depuis l’exercice 1986-1987, où il n’en avait récolté que quatre.
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La pression s’accentue sur le poste de Carrick
Tottenham, de son côté, a profité de ce point pour quitter la dernière place du classement, même si le club reste sans victoire sous les ordres de Roberto de Zerbi, ce qui ne représente que la quatrième fois de son histoire qu'il ne remporte aucun de ses six premiers matches d'une saison de championnat, après des difficultés similaires en 2008-2009, 1955-1956 et 1912-1913.
Pour United, ne pas avoir réussi à battre un rival direct à domicile est une pilule amère à avaler, prolongeant une tendance frustrante qui l'a vu faire match nul 1-1 lors de chacun de ses trois derniers matches de Premier League contre des équipes qui avaient commencé la journée à la dernière place du classement, après des résultats identiques contre les Wolves en décembre 2025 et Fulham le mois dernier. L'attention se porte désormais sur la manière dont Carrick peut remobiliser un effectif qui semble fragile sous pression.
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