« Ça fait très mal » : Carrick comprend les huées des supporters de Manchester United après l'effondrement en fin de match

Ce mauvais début de campagne n'a fait qu'accentuer la tension autour d'Old Trafford, Manchester United n'ayant remporté aucun de ses cinq premiers matches sur six en Premier League cette saison (3 nuls, 2 défaites), soit autant de rencontres sans victoire qu'au cours des 17 matches de championnat disputés sous Carrick la saison dernière.

Revenant sur la réaction des tribunes, Carrick n'a pas caché le poids émotionnel qu'ont eu sur lui et ses joueurs les critiques. « Ce n'est pas agréable, ça fait très mal parce que je tiens à ce club. Mais je comprends la déception, la réalité est ce qu'elle est, nous devons recommencer à gagner des matches », a confié l'ancien milieu de terrain à BBC Match of the Day.

Le match lui-même a été une rencontre en deux temps, avec un United poussif au départ, qui a permis à Tottenham de dicter le tempo. Revenant sur l'entame de match, Carrick a souligné les difficultés rencontrées par son équipe pour trouver son rythme. « Ce fut un match mitigé. Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Pour plusieurs raisons, nous n'y étions pas tout à fait. On voyait que c'était une période difficile », a-t-il admis.