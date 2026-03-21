« Ça fait très mal » : Arne Slot fustige les stars de Liverpool, en manque de performance, alors que les espoirs en Ligue des champions prennent un coup avec la défaite face à Brighton

Slot a fait part de ses impressions après le match, déclarant aux journalistes : « Bien sûr, quand on regarde le classement, cette défaite fait très mal et elle devrait nous faire très mal. Mais le problème principal, c’est que nous nous retrouvons dans cette situation parce que nous avons laissé filer un point à Wolverhampton à la dernière minute sur un tir dévié. Ce but [de Tottenham] à la 90e minute la semaine dernière est, je dirais, un problème encore plus grave que notre défaite à l’extérieur contre Brighton. »

Le manager de Liverpool a également évoqué le fait d’avoir atteint la barre des dix défaites, ajoutant : « Cela en dit long. Tout d’abord, cela montre à quel point Liverpool a eu de grandes équipes au cours des dix dernières années, je pense. Et un grand manager, d’ailleurs. Je pourrais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles nous avons perdu dix fois cette saison. Nous venons d’entendre l’une d’entre elles – les buts en fin de match – et je pense que la journée d’aujourd’hui résume bien les problèmes de blessures de cette saison. Se retrouver sans trois grands buteurs, ce n’est jamais une bonne chose pour une équipe. Et encore une fois, le poste d’arrière droit… mais bon, ce n’est pas mon travail de trouver des excuses – mon travail, c’est de trouver des solutions. C’est ce que j’ai essayé de faire encore aujourd’hui et ça a plutôt bien marché, à mon avis, pendant les 45 premières minutes, car nous étions à la hauteur et nous étions, selon moi, proches du but. Ils ont failli marquer à plusieurs reprises, nous avons failli marquer deux fois. En deuxième mi-temps, ils ont été la meilleure équipe. »