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« Ça fait très mal » : Arne Slot fustige les stars de Liverpool, en manque de performance, alors que les espoirs en Ligue des champions prennent un coup avec la défaite face à Brighton
Liverpool s'incline à Brighton
La piètre défense du titre de Premier League par Liverpool s'est poursuivie samedi avec une défaite 2-1 face à Brighton à l'Amex Stadium. Welbeck a inscrit un doublé pour les Seagulls lors d'un nouvel après-midi difficile pour les hommes de Slot. Liverpool a également vu Hugo Ekitike, recrue de l'été, contraint de quitter le terrain en début de match sur blessure, rejoignant ainsi des stars clés telles qu'Alisson et Mohamed Salah à l'infirmerie. Cette défaite laisse Liverpool à la cinquième place du classement, mais va renforcer les doutes quant à sa capacité à décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.
- Getty/GOAL
La défaite face à Brighton porte un coup dur à Slot
Slot a fait part de ses impressions après le match, déclarant aux journalistes : « Bien sûr, quand on regarde le classement, cette défaite fait très mal et elle devrait nous faire très mal. Mais le problème principal, c’est que nous nous retrouvons dans cette situation parce que nous avons laissé filer un point à Wolverhampton à la dernière minute sur un tir dévié. Ce but [de Tottenham] à la 90e minute la semaine dernière est, je dirais, un problème encore plus grave que notre défaite à l’extérieur contre Brighton. »
Le manager de Liverpool a également évoqué le fait d’avoir atteint la barre des dix défaites, ajoutant : « Cela en dit long. Tout d’abord, cela montre à quel point Liverpool a eu de grandes équipes au cours des dix dernières années, je pense. Et un grand manager, d’ailleurs. Je pourrais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles nous avons perdu dix fois cette saison. Nous venons d’entendre l’une d’entre elles – les buts en fin de match – et je pense que la journée d’aujourd’hui résume bien les problèmes de blessures de cette saison. Se retrouver sans trois grands buteurs, ce n’est jamais une bonne chose pour une équipe. Et encore une fois, le poste d’arrière droit… mais bon, ce n’est pas mon travail de trouver des excuses – mon travail, c’est de trouver des solutions. C’est ce que j’ai essayé de faire encore aujourd’hui et ça a plutôt bien marché, à mon avis, pendant les 45 premières minutes, car nous étions à la hauteur et nous étions, selon moi, proches du but. Ils ont failli marquer à plusieurs reprises, nous avons failli marquer deux fois. En deuxième mi-temps, ils ont été la meilleure équipe. »
Qu'est-ce qui a mal tourné pour Liverpool ?
On a demandé à Slot ce qui n’avait pas fonctionné pour son équipe face à Brighton, et il a répondu : « Les problèmes ont commencé dès la préparation de ce match, comme cela s’est produit tant de fois cette saison. Alors que nous avions livré un très bon match et que nous pensions pouvoir maintenir ce niveau, voire faire mieux, lors de la rencontre suivante, Mo Salah s’est blessé, tout comme Alisson [Becker]. Au bout de deux minutes, Hugo Ekitike [était] hors jeu, ce qui nous est arrivé tellement de fois cette saison et encore une fois aujourd’hui. Ce qui s’est souvent produit cette saison, c’est aussi que la première occasion de l’équipe adverse a immédiatement abouti. Mais Brighton méritait de gagner si l’on regarde la deuxième mi-temps, car en première mi-temps, je pense que le match était équilibré, mais en deuxième mi-temps, Brighton était la meilleure équipe sur le terrain et méritait de gagner. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Liverpool pourrait bien se réjouir de cette trêve internationale, qui lui permettra de se reposer et de voir certains de ses joueurs blessés se remettre sur pied. Les Reds reprendront la compétition le 4 avril contre Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.
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