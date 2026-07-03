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« Ça fait taire les gens » : un ancien coéquipier de CR7 à Manchester United éclaire les raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo subit davantage de critiques que Lionel Messi, pourtant lui aussi considéré comme le « GOAT »
À la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a inscrit trois buts, tandis que Lionel Messi en totalise six.
Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’Or, fraîchement couronné champion de Saudi Pro League avec Al-Nassr, prend part à sa sixième phase finale de Coupe du monde. Âgé de 41 ans, il compte 232 sélections et 146 buts avec le Portugal.
Son plus récent, transformé sur penalty, a contribué à la victoire spectaculaire 2-1 contre la Croatie en seizièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA, actuellement disputée en Amérique du Nord. Il avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de groupes, dont un doublé face à l’Ouzbékistan.
Un bilan notable pour l’ex-attaquant du Real Madrid et de la Juventus, même si Messi, en seulement trois matchs, a déjà inscrit six buts et occupe la tête du classement du Soulier d’or, aux côtés du capitaine français Kylian Mbappé.
Les éloges pleuvent sur le talisman argentin, désormais meilleur buteur de l’histoire de la phase finale de la Coupe du monde, salué pour sa capacité à défier le temps et à créer des éclairs de génie décisifs.
À l’inverse, la présence de Ronaldo dans le onze de départ du Portugal suscite un vif débat. Bien qu’il n’ait guère de concurrent sérieux pour le poste d’avant-centre dans les plans de Roberto Martínez, nombreux sont ceux qui se sont empressés de condamner ce phénomène sportif hors du commun, le qualifiant de « force épuisée ».
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Pourquoi Ronaldo suscite-t-il davantage de critiques que Messi, pourtant souvent désigné comme le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) ?
Interrogé sur les raisons pour lesquelles Ronaldo fait plus parler de lui que Messi – chaque match où il ne marque pas étant présenté comme la fin du monde –, son ancien coéquipier à Manchester United, Saha – s’exprimant pour le compte de Freebets.com, le site qui répertorie les meilleurs sites de paris – a déclaré à GOAL : « Je comprends cela. Je le comprends parce qu’il parle peut-être plus que Messi. Il en dit plus que Messi.
Du coup, les gens se tournent toujours vers l’outsider – ce que Messi n’est pas – plutôt que vers quelqu’un d’un peu plus timide, d’un peu plus fragile. Or, lui, il n’est pas fragile. Mais je pense qu’il bénéficie d’une certaine protection en raison de son comportement. Messi, c’est comme si… bon, il est protégé. Ronaldo, lui, ne demande aucune protection. C’est pour ça qu’il n’en bénéficie pas. C’est aussi simple que ça.
Il s’expose en déclarant : “Je suis le meilleur”, ce qui peut agacer. Ce ne sera pas le cas avec Messi. C’est aussi simple que ça. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour Cristiano, car il s’exprime et, la plupart du temps, il fait taire ses détracteurs. Surtout lors du deuxième match [contre l’Ouzbékistan] : tout le monde l’a descendu, et il a réagi de la meilleure façon qui soit. Ce n’est vraiment pas facile, surtout à 41 ans. »
Intemporel, Ronaldo a appris à répondre à ses détracteurs.
Ronaldo a déclaré au lendemain de son doublé contre l’Ouzbékistan – un match qui lui a valu d’être désigné meilleur joueur de la rencontre : « Je peux vous dire que ça a été une semaine très éprouvante, une semaine difficile, une semaine où l’opinion publique s’est montrée très dure envers nous, tous les joueurs, et surtout l’entraîneur.
« Quand tout va bien, Cristiano est bon ; quand ça va mal, il est vieux ou à la retraite. Ma carrière a toujours été ainsi, et cela me convient. On ne maîtrise pas les bruits extérieurs. Quand on joue mal et qu’on ne gagne pas, on est attaqués, surtout moi, mais j’y suis habitué et je continue d’avancer. »
- AFP
Prochain rendez-vous du Portugal : une confrontation avec l’Espagne attend Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.
Ronaldo évolue au plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Il a appris à gérer ses détracteurs en faisant abstraction de ceux qui ne demandent qu’à le rabaisser.
Avec le Portugal, il reste en lice pour le titre suprême cet été : après une victoire âprement disputée contre la Croatie, la Seleção das Quinas affrontera ses voisins ibériques, l’Espagne, lundi en huitièmes de finale.
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