Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’Or, fraîchement couronné champion de Saudi Pro League avec Al-Nassr, prend part à sa sixième phase finale de Coupe du monde. Âgé de 41 ans, il compte 232 sélections et 146 buts avec le Portugal.

Son plus récent, transformé sur penalty, a contribué à la victoire spectaculaire 2-1 contre la Croatie en seizièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA, actuellement disputée en Amérique du Nord. Il avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de groupes, dont un doublé face à l’Ouzbékistan.

Un bilan notable pour l’ex-attaquant du Real Madrid et de la Juventus, même si Messi, en seulement trois matchs, a déjà inscrit six buts et occupe la tête du classement du Soulier d’or, aux côtés du capitaine français Kylian Mbappé.

Les éloges pleuvent sur le talisman argentin, désormais meilleur buteur de l’histoire de la phase finale de la Coupe du monde, salué pour sa capacité à défier le temps et à créer des éclairs de génie décisifs.

À l’inverse, la présence de Ronaldo dans le onze de départ du Portugal suscite un vif débat. Bien qu’il n’ait guère de concurrent sérieux pour le poste d’avant-centre dans les plans de Roberto Martínez, nombreux sont ceux qui se sont empressés de condamner ce phénomène sportif hors du commun, le qualifiant de « force épuisée ».