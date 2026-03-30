Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a réagi avec sérénité à la rumeur concernant un éventuel départ de la star Michael Olise. Le Français avait été vaguement associé au FC Liverpool la semaine dernière, et le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone suivraient de près l'évolution de l'ailier.
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« Ça fait sourire tout le monde » : au FC Bayern, personne ne prend au sérieux les rumeurs concernant une superstar
« Ces rumeurs font sourire tout le monde au sein du club », a précisé Rummenigge lors d’une interview accordée à un journaliste du quotidien sportif espagnol AS. « Vous savez mieux que quiconque comment fonctionne le cirque médiatique. Il lui reste trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à ajouter. C’est pour des joueurs comme lui que les gens viennent au stade », a-t-il ajouté.
Auparavant, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, et le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, avaient déjà déclaré qu’Olise n’était pas à vendre. « Nous ne nous attardons pas sur cette question », a déclaré Eberl au magazine Sport Bild à propos d’un éventuel départ d’Olise. « Quel que soit le club qui lui fasse les yeux doux : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a déclaré Dreesen, certain que le Français ne quittera pas Munich de sitôt.
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Vinicius Junior au FC Bayern ? « La question ne se pose pas »
Les spéculations sur un départ ne cessent de circuler autour de Vinicius Junior. La grande star du Real Madrid affrontera le FC Bayern la semaine prochaine en quarts de finale de la Ligue des champions. À la question de savoir si le Brésilien serait à sa place au Bayern, Rummenigge a répondu : « La question ne se pose pas : il est inestimable et évolue déjà dans le club idéal. Je ne serais pas surpris qu’il soit l’un des joueurs préférés de Florentino Perez (président du Real, ndlr). »
Rummenigge n'a pas pu dire avec certitude comment la carrière de Vini Jr. allait évoluer : « J'ai entendu dire que des clubs saoudiens l'avaient approché, mais je ne pense pas qu'il partira. Florentino fera tout pour le garder », a-t-il prédit.
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Karl-Heinz Rummenigge ne tarit pas d'éloges sur Fede Valverde, le joueur du Real
Dans une interview, Rummenigge s'est extasié sur un joueur du Real, mais ce n'était pas Vinicius Junior. « Je dois avouer que j'apprécie beaucoup Valverde – et ce, bien avant son triplé contre City », a déclaré le patron du Bayern.
Au sein des Merengues, l’Uruguayen brille depuis quelques semaines au milieu de terrain, une zone qui a notamment été réorganisée après la fin de carrière de Toni Kroos. « C'était lui qui tirait les ficelles, qui permettait aux attaquants de briller », a déclaré Rummenigge en revenant sur l'ère Kroos au Real. « Combler ce vide n'est pas facile », a-t-il ajouté.
Les statistiques de Michael Olise pour la saison 2025/26 :
Jeux : 39 Minutes jouées : 3128 Buts : 16 Passes décisives : 27