« Ça fait sourire tout le monde » : au FC Bayern, personne ne prend au sérieux les rumeurs concernant une superstar

« Ces rumeurs font sourire tout le monde au sein du club », a précisé Rummenigge lors d’une interview accordée à un journaliste du quotidien sportif espagnol AS. « Vous savez mieux que quiconque comment fonctionne le cirque médiatique. Il lui reste trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à ajouter. C’est pour des joueurs comme lui que les gens viennent au stade », a-t-il ajouté.

Auparavant, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, et le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, avaient déjà déclaré qu’Olise n’était pas à vendre. « Nous ne nous attardons pas sur cette question », a déclaré Eberl au magazine Sport Bild à propos d’un éventuel départ d’Olise. « Quel que soit le club qui lui fasse les yeux doux : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a déclaré Dreesen, certain que le Français ne quittera pas Munich de sitôt.