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« Ça fait mal » : Xabi Alonso réagit à la défaite de Chelsea contre Arsenal après un crève-cœur tardif dans le derby
Alonso revient sur la douleur du derby
Chelsea a parfaitement lancé son après-midi lorsque Morgan Rogers, recrue estivale à 117 M£, a ouvert le score seulement deux minutes après le coup d’envoi. Cependant, des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard ont fait basculer la rencontre en faveur d’Arsenal, laissant Alonso réfléchir à ce qui aurait pu être dans un duel à haute intensité dans le nord de Londres.
« Cela fait mal. Cela fait mal parce qu’une défaite doit faire mal », a déclaré Alonso à Sky Sports après le coup de sifflet final. « Cela a été un match très intense, avec différents moments. Nous avons eu des occasions d’égaliser. En première période aussi, quelques occasions. On n’est jamais heureux quand on perd. Après notre but, il y a eu 15 à 20 minutes pendant lesquelles nous avons dû trop défendre et nous avons eu un peu de mal à reprendre le contrôle. Ensuite, nous avons eu de meilleures séquences avec le ballon. Dans l’ensemble, c’était un match très serré, très intense. Nous pouvions mieux faire sur le deuxième but en le concédant trop tôt. Les gars ont tout donné, ont tout essayé. Cela doit faire mal. »
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Approche tactique et coups de pied arrêtés
Malgré la défaite, Alonso tenait à défendre son dispositif tactique et l’approche agressive affichée par Chelsea à l’Emirates. Cette stratégie proactive a permis à Chelsea d’entrer dans l’histoire de la Premier League en devenant la première équipe à marquer dans les cinq premières minutes de chacun de ses trois premiers matches d’une saison, ainsi que la première à inscrire des buts aussi tôt lors de trois matches de championnat consécutifs depuis Newcastle United en décembre 2024. L’Espagnol a souligné que son équipe était encore en train de s’adapter à sa philosophie, alors qu’elle cherche à construire une régularité sur le long terme.
« Il s’agit de se préparer de la meilleure façon possible pour rivaliser de la meilleure façon possible. Il faut contrôler les surnombres sur le côté droit. Ces actions font partie du jeu. On continue. Ce n’est que le troisième match et le chemin sera encore très, très long. Vous prenez des décisions, vous mettez en place des approches. Nous voulons être actifs et prendre l’initiative. Parfois sur coups de pied arrêtés, parfois avec un pressing haut ou plus bas. Je pense que c’est ce qu’il faut pour rivaliser dans toutes les phases. Aujourd’hui, nous sommes venus ici en essayant de rivaliser du mieux possible, maintenant nous devons continuer. »
Leçons de l’Emirates
Cette défaite laisse Chelsea à la quatrième place avec six points, tandis qu’Arsenal conserve son début de campagne parfait. Alonso a insisté sur le fait que, malgré ce résultat décevant, il voit les bons signes au sein de son groupe, alors qu’il cherche à construire une identité cohérente après un été marqué par de lourds investissements, avec près de 350 M£ dépensés lors du mercato pour remodeler Stamford Bridge.
« J’ai appris des choses sur le match, sur nous, sur ce que nous faisons, sur ce que nous commençons », a souligné l’entraîneur lorsqu’il a été interrogé sur l’écart entre les deux équipes. « Les joueurs ont cet état d’esprit, ce désir de mieux rivaliser match après match afin de créer quelque chose en quoi nous croyons. Jusqu’à présent, je suis content. Nous voulons gagner des matches, c’est l’objectif ultime. »
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Faire face aux blessures dans l’effectif
Chelsea a été contraint d’aborder le derby sans plusieurs éléments clés, et Alonso a reconnu que le manque de profondeur dans certains secteurs a pesé dans le résultat final. Cependant, il a refusé d’utiliser l’absence de ses stars comme excuse, saluant les efforts de ceux qui figuraient dans le onze de départ, alors que Chelsea cherche désormais à rebondir samedi en recevant le promu Hull City à Stamford Bridge.
« Il faut faire avec les blessures, l’effectif est privé des joueurs blessés. Ceux que nous avions ont tout donné. Aujourd’hui, ils ont fait de leur mieux et ont tout donné », a ajouté Alonso.
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