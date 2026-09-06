« Ça fait mal » : Xabi Alonso réagit à la défaite de Chelsea contre Arsenal après un crève-cœur tardif dans le derby

Chelsea a parfaitement lancé son après-midi lorsque Morgan Rogers, recrue estivale à 117 M£, a ouvert le score seulement deux minutes après le coup d’envoi. Cependant, des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard ont fait basculer la rencontre en faveur d’Arsenal, laissant Alonso réfléchir à ce qui aurait pu être dans un duel à haute intensité dans le nord de Londres.

« Cela fait mal. Cela fait mal parce qu’une défaite doit faire mal », a déclaré Alonso à Sky Sports après le coup de sifflet final. « Cela a été un match très intense, avec différents moments. Nous avons eu des occasions d’égaliser. En première période aussi, quelques occasions. On n’est jamais heureux quand on perd. Après notre but, il y a eu 15 à 20 minutes pendant lesquelles nous avons dû trop défendre et nous avons eu un peu de mal à reprendre le contrôle. Ensuite, nous avons eu de meilleures séquences avec le ballon. Dans l’ensemble, c’était un match très serré, très intense. Nous pouvions mieux faire sur le deuxième but en le concédant trop tôt. Les gars ont tout donné, ont tout essayé. Cela doit faire mal. »