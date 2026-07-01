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« Ça fait mal » : Sebastián Beccacece démissionne de son poste de sélectionneur de l'Équateur après la défaite face au Mexique, co-organisateur de la Coupe du monde
Le contrat se termine sur une sortie fracassante
L’aventure de « La Tri » à la Coupe du monde 2026 s’est arrêtée au stade des seizièmes de finale, entraînant logiquement le départ de son sélectionneur. Beccacece a confirmé que son contrat avec la Fédération équatorienne de football expirait avec l’élimination de l’équipe. Malgré un parcours vaillant, ponctué d’une victoire retentissante contre l’Allemagne, le technicien a jugé qu’il ne pouvait pas rester en poste après avoir manqué les objectifs qu’il s’était fixés pour lui-même et pour le pays.
Après la défaite 2-0 face au Mexique, il a assumé ses responsabilités devant la presse : « Notre contrat s’achève avec la Coupe du monde. Je ne pense pas que nous ayons réussi l’exploit promis : faire de cette édition la meilleure de l’histoire. Aujourd’hui, c’est à mon tour de dire au revoir », a-t-il conclu.
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Des sentiments mitigés pour le coach partant
Beccacece a reconnu l’impact émotionnel de sa démission, d’autant plus qu’il avait noué des relations solides avec ses joueurs et la direction du club. Bien qu’il ait souhaité poursuivre l’aventure avec ce groupe, il a considéré qu’il était de son devoir de partir après l’élimination en phase de groupes.
« C’est pour cela que je dois partir. J’aurais aimé continuer, car ce que j’ai reçu des joueurs et de la direction justifiait la possibilité de rester. Mais je comprends comment cela fonctionne et cela me fait mal, même si je pense que la décision était claire », a expliqué Beccacece.
Des confrontations exigeantes face à une sélection mexicaine très dynamique
L’entraîneur a admis que son équipe avait peiné à contenir l’intensité des co-organisateurs. Le Mexique a démarré la rencontre avec une énergie incroyable, poussé par son public, et l’Équateur a immédiatement reculé. Une défense impeccable d’El Tri a fait en sorte que la meilleure performance équatorienne en seconde période ne se traduise par aucun but.
« Nous avons été dominés en première mi-temps », a noté Beccacece. « Nous nous sommes battus, mais nous n’avons pas réussi à marquer ce but qui nous aurait redonné de l’élan. »
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Un héritage de jeunesse et de gratitude
Malgré la déception de l’élimination, Beccacece a insisté sur les aspects positifs et les fondations qu’il a contribué à poser pour l’avenir du football équatorien. Il a souligné que la jeunesse de son effectif constituait le véritable succès de son mandat. Il a pris le temps de remercier les supporters et les joueurs pour le soutien qu’ils lui ont apporté tout au long de son mandat.
« Mon héritage, ce sont les joueurs : nous avons aligné la plus jeune sélection de l’histoire de l’Équateur », a-t-il déclaré avec fierté. « Je n’ai aucun regret, seulement de la gratitude envers le public et le groupe. J’ai reçu tant de reconnaissance et d’affection, cela me va droit au cœur. Les garçons m’ont offert deux belles heures après le match, et c’est ce qui restera. »