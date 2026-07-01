« Ça fait mal » : Sebastián Beccacece démissionne de son poste de sélectionneur de l'Équateur après la défaite face au Mexique, co-organisateur de la Coupe du monde

L’aventure de « La Tri » à la Coupe du monde 2026 s’est arrêtée au stade des seizièmes de finale, entraînant logiquement le départ de son sélectionneur. Beccacece a confirmé que son contrat avec la Fédération équatorienne de football expirait avec l’élimination de l’équipe. Malgré un parcours vaillant, ponctué d’une victoire retentissante contre l’Allemagne, le technicien a jugé qu’il ne pouvait pas rester en poste après avoir manqué les objectifs qu’il s’était fixés pour lui-même et pour le pays.

Après la défaite 2-0 face au Mexique, il a assumé ses responsabilités devant la presse : « Notre contrat s’achève avec la Coupe du monde. Je ne pense pas que nous ayons réussi l’exploit promis : faire de cette édition la meilleure de l’histoire. Aujourd’hui, c’est à mon tour de dire au revoir », a-t-il conclu.