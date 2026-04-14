« Ça fait mal rien que de regarder ! » Le FC Bayern et la DFB sont très inquiets pour Giulia Gwinn après un tacle violent

Giulia Gwinn a poursuivi un ballon en bordure de surface et a été sévèrement taclée à pleine vitesse par Melanie Brunnthaler (28^e). À l’impact, l’Allemande est tombée sans pouvoir se freiner, heurtant le sol épaule la première, et a immédiatement poussé un cri de douleur. L’arbitre a sanctionné Brunnthaler d’un carton jaune.

Après un long arrêt pour soins, elle est revenue sur la pelouse, mais a finalement cédé sa place quelques minutes plus tard, non sans protester contre la décision du sélectionneur national Christian Wück. « Ça fait mal rien que de regarder. Quand Giulia Gwinn est à terre, on s’inquiète toujours particulièrement », a commenté Claudia Neumann, la voix de la ZDF.

Bien qu’elle parvienne à mobiliser son épaule et son bras sans douleur apparente et qu’elle manifeste son souhait de reprendre, Wück décide par précaution de la remplacer par Carlotta Wamser. Gwinn regagne aussitôt les vestiaires pour passer des examens complémentaires afin d’écarter toute luxation acromio-claviculaire ou lésion de la clavicule.

« Je ne sais pas encore, nous l'avons sortie par mesure de sécurité. D'autres examens vont suivre et j'espère que ce n'est rien de grave », a expliqué Wück sur la ZDF juste après le coup de sifflet final.