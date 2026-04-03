« Ça fait du bien d'être de retour ! » - Cristiano Ronaldo marque son retour après une blessure en inscrivant un doublé, tandis qu'Al-Nassr se rapproche du titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne

Ronaldo a fait en sorte que sa 100e apparition en Ligue professionnelle saoudienne, un véritable jalon, reste gravée dans les mémoires. Après une brève absence sur le banc due à une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait écarté des trois derniers matchs de championnat, le joueur de 41 ans a réintégré le onze de départ avec la même soif de victoire qui a marqué sa carrière, inscrivant deux buts en seconde période pour briser la résistance d’Al-Najma.

Les statistiques continuent de défier l'âge pour l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. Ronaldo totalise désormais 97 buts lors de ses 100 premiers matchs de championnat en Arabie saoudite, soit 39 de plus que son plus proche rival, Abderrazzaq Hamed-Allah, sur la même période. Avec huit tirs (le plus grand nombre du match) et quatre occasions franches créées, Ronaldo s'est montré à la hauteur du joueur décisif dont Al-Nassr a besoin pour la dernière ligne droite vers le titre.