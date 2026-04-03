Getty Images Sport
Traduit par
« Ça fait du bien d'être de retour ! » - Cristiano Ronaldo marque son retour après une blessure en inscrivant un doublé, tandis qu'Al-Nassr se rapproche du titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne
Un siècle d'excellence pour CR7
Ronaldo a fait en sorte que sa 100e apparition en Ligue professionnelle saoudienne, un véritable jalon, reste gravée dans les mémoires. Après une brève absence sur le banc due à une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait écarté des trois derniers matchs de championnat, le joueur de 41 ans a réintégré le onze de départ avec la même soif de victoire qui a marqué sa carrière, inscrivant deux buts en seconde période pour briser la résistance d’Al-Najma.
Les statistiques continuent de défier l'âge pour l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. Ronaldo totalise désormais 97 buts lors de ses 100 premiers matchs de championnat en Arabie saoudite, soit 39 de plus que son plus proche rival, Abderrazzaq Hamed-Allah, sur la même période. Avec huit tirs (le plus grand nombre du match) et quatre occasions franches créées, Ronaldo s'est montré à la hauteur du joueur décisif dont Al-Nassr a besoin pour la dernière ligne droite vers le titre.
Ronaldo célèbre son retour sur les réseaux sociaux
À l'issue du match, le légendaire attaquant a fait part de son enthousiasme sur Instagram, en écrivant à ses abonnés : « Ça fait du bien d'être de retour ! On avance ensemble ! » Le message de la superstar portugaise reflétait sa satisfaction d'avoir réussi son retour sur les terrains après son arrêt pour blessure. La victoire au stade Al-Awwal Park met une pression énorme sur son rival Al-Hilal, qui compte désormais six points de retard avant son affrontement contre Al-Taawon.
Quelques frayeurs en début de match et une prestation magistrale de Mané
Malgré le score final, Al-Nassr n’a pas eu la partie facile en début de match. Les joueurs ont été pris de court à la 44e minute lorsque Felippe Cardoso a fait preuve d’une force impressionnante pour repousser les défenseurs avant de servir Rakan Al Tulayhi, qui a expédié le ballon au fond des filets, laissant le gardien impuissant. Ce fut un bref moment de déconcentration dans une mi-temps autrement dominée par l’équipe de Jorge Jesus, mais celle-ci a réagi avec le sang-froid qu’on attend d’un champion.
Le renversement de situation a commencé avant même que le coup de sifflet de la mi-temps ne retentisse. Abdullah Al Hamddan a rétabli l'égalité en surgissant au second poteau pour convertir la déviation d'Abdulelah Al Amri sur un centre de Marcelo Brozovic. Puis, à la 9e minute du temps additionnel, Sadio Mané a pris le devant de la scène. L'attaquant sénégalais s'est lancé dans un solo éblouissant, slalomant entre trois défenseurs avant d'envoyer une frappe puissante dans la lucarne droite, donnant ainsi l'avantage à Al-Nassr à la mi-temps.
- Getty Images Sport
Ronaldo prend les choses en main après la pause
Al-Najma a failli gâcher la fête une nouvelle fois en début de seconde mi-temps lorsque Cardoso a lui-même trouvé le chemin des filets, en plaçant un tir enroulé précis dans la lucarne après un centre en retrait de David Tijanic. Cependant, l'égalité n'a duré que jusqu'à ce que Ronaldo prenne les choses en main. Après une faute de main d'Abdullah Al Hawsawi dans la surface, le capitaine d'Al-Nassr n'a pas tremblé depuis le point de penalty pour redonner l'avantage à son équipe.
Le deuxième but de Ronaldo de la soirée, inscrit à la 73e minute, était une finition classique de finisseur. Après avoir contrôlé d'une première touche délicate un centre à ras de terre de Nawaf Bu Washl, il a marqué à bout portant. Alors que l'arbitre assistant avait initialement levé son drapeau pour hors-jeu, une longue consultation de la VAR a finalement confirmé que le but était valable, pour le plus grand bonheur du public local. Mane a ensuite ajouté une touche finale au score à la 95e minute, en reprenant un centre de Salem Al Najdi pour sceller la victoire 5-2.