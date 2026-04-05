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« Ça faisait longtemps qu'on l'attendait ! » - Cole Palmer s'exprime après avoir été nommé capitaine de Chelsea, en avouant avec une pointe d'inquiétude qu'il peut « enfin tirer à nouveau »
Un moment de fierté pour Palmer
Au cours d'une saison marquée par de profonds changements à Stamford Bridge, Palmer a franchi une nouvelle étape importante dans sa carrière prometteuse en menant Chelsea en tant que capitaine. Reece James étant indisponible et Enzo Fernandez absent pour des raisons disciplinaires internes, l'entraîneur Liam Rosenior a choisi de confier le brassard au joueur de 23 ans. Cette décision s'est immédiatement avérée payante, les Blues s'imposant largement 7-0 pour se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup.
Revenant sur cet exploit après le match, Palmer s'est montré clairement touché par le geste de son entraîneur. Interrogé par les médias du club après le coup de sifflet final au sujet de son rôle de capitaine, Palmer a été invité à dire ce qu'il ressentait en portant le brassard. « C'était bien, ça a pris du temps, mais enfin (rires), c'était un moment de fierté d'être capitaine et j'ai apprécié ça », a-t-il répondu.
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Une avancée majeure dans le domaine des blessures
Si la nomination au poste de capitaine a fait la une des journaux, Palmer a également donné des nouvelles importantes concernant son état physique. Le joueur de 23 ans souffre depuis plusieurs mois d’un problème persistant à l’aine qui a fortement limité son entraînement et son temps de jeu. Cependant, le meneur de jeu estime avoir enfin surmonté le pire de cette blessure. « Je me sens bien, j’ai l’impression d’avoir franchi un cap, je peux enfin tirer à nouveau et tout faire maintenant, il ne me reste plus qu’à passer à la vitesse supérieure et à être performant », a ajouté Palmer. Cette révélation est un immense soulagement pour les supporters de Chelsea, qui ont vu leur star lutter pour maintenir son niveau explosif habituel tout en jouant malgré la douleur.
Rosenior salue le courage technique
Rosenior n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau capitaine, expliquant que Palmer incarne exactement le type de leadership qu'il souhaite insuffler à son équipe. « Je pense que c'est une étape tout à fait naturelle pour Cole, compte tenu de l'étape où il en est dans sa carrière », a déclaré Rosenior. « Il fait preuve de leadership. Il existe différents types de leadership. Il y a des joueurs qui parlent, qui organisent. Ce que fait Cole et ce qui le caractérise, c'est qu'il est très courageux et qu'il prend le ballon sur le terrain. Et s'il commet une erreur, il reprend le ballon et redevient positif. Cela reflète ce que j'attends de cette équipe. J'ai trouvé que Cole avait magnifiquement mené l'équipe lors du match d'aujourd'hui. »
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Montrer l'exemple aux deux extrémités
Au-delà des buts et de la créativité, Rosenior n’a pas manqué de souligner l’engagement défensif dont Palmer a fait preuve en portant le brassard de capitaine. Dans un match où Chelsea a dominé de bout en bout, le capitaine n’a pas baissé la garde en défense. L’entraîneur a ajouté : « Cole s’en réjouit. C’est un joueur capable de faire gagner des matchs dans les moments décisifs. Mais si vous regardez le match d’aujourd’hui, Cole et Joao [Pedro] reviennent en défense, ils courent jusqu’à leur propre surface. Pedro a effectué des tacles dans sa propre surface. Il faut revenir aux fondamentaux. J’ai trouvé que les joueurs étaient très, très bons sur les fondamentaux du jeu aujourd’hui, et Cole a montré l’exemple. »
Reste à voir si Palmer conservera le brassard de capitaine pour le prochain match contre Manchester City, mais sa performance contre Port Vale lui a certainement donné des arguments en faveur de cette fonction. Alors que Chelsea aborde la fin de saison et qu’une demi-finale de la FA Cup se profile à l’horizon, un Palmer en pleine forme portant le brassard de capitaine pourrait faire la différence. L’attention se porte désormais sur la capacité de la star anglaise à maintenir cette dynamique physique alors que les Blues se préparent à une série de matchs difficiles en avril.