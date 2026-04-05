« Ça faisait longtemps qu'on l'attendait ! » - Cole Palmer s'exprime après avoir été nommé capitaine de Chelsea, en avouant avec une pointe d'inquiétude qu'il peut « enfin tirer à nouveau »

Au-delà des buts et de la créativité, Rosenior n’a pas manqué de souligner l’engagement défensif dont Palmer a fait preuve en portant le brassard de capitaine. Dans un match où Chelsea a dominé de bout en bout, le capitaine n’a pas baissé la garde en défense. L’entraîneur a ajouté : « Cole s’en réjouit. C’est un joueur capable de faire gagner des matchs dans les moments décisifs. Mais si vous regardez le match d’aujourd’hui, Cole et Joao [Pedro] reviennent en défense, ils courent jusqu’à leur propre surface. Pedro a effectué des tacles dans sa propre surface. Il faut revenir aux fondamentaux. J’ai trouvé que les joueurs étaient très, très bons sur les fondamentaux du jeu aujourd’hui, et Cole a montré l’exemple. »

Reste à voir si Palmer conservera le brassard de capitaine pour le prochain match contre Manchester City, mais sa performance contre Port Vale lui a certainement donné des arguments en faveur de cette fonction. Alors que Chelsea aborde la fin de saison et qu’une demi-finale de la FA Cup se profile à l’horizon, un Palmer en pleine forme portant le brassard de capitaine pourrait faire la différence. L’attention se porte désormais sur la capacité de la star anglaise à maintenir cette dynamique physique alors que les Blues se préparent à une série de matchs difficiles en avril.