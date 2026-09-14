« Ça enlève toute l’énergie ! » : la légende de Manchester United Peter Schmeichel demande à la Premier League de « supprimer la VAR » après la controverse du derby de Manchester

Schmeichel, qui a connu une carrière riche en trophées à Old Trafford, n’a pas mâché ses mots en évoquant l’état de l’arbitrage moderne. S’exprimant auprès de Viaplay, le Danois a fait part de sa profonde frustration face à la manière dont la technologie a modifié l’atmosphère du jeu. « J’aimerais qu’on puisse supprimer la VAR, a déclaré Schmeichel dans son rôle de consultant. Nous sommes entrés dans un système où la VAR et les arbitres sont les personnes les plus importantes du football. Ça vide le jeu de toute son énergie. Dès qu’il y a un but, on n’a pas le droit de célébrer. »

Le gardien légendaire a estimé que la mise en œuvre actuelle du système était fondamentalement défaillante et nuisait activement à l’expérience des spectateurs. « Nous l’avons vu, au bout de cinq minutes, les joueurs et les supporters pouvaient célébrer, mais ce n’est pas la même chose. Le ballon finit au fond des filets, c’est un but, mais ensuite le juge de touche lève son drapeau pour hors-jeu.

« J’aimerais, et j’attends avec impatience ces jours-là, que nous puissions supprimer la VAR parce que c’est une telle nuisance et qu’elle interfère avec le football. Et cela ne l’a pas amélioré. »



