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« Ça enlève toute l’énergie ! » : la légende de Manchester United Peter Schmeichel demande à la Premier League de « supprimer la VAR » après la controverse du derby de Manchester
Le scénario fou du derby déclenche une polémique sur l’arbitrage
Le derby de Manchester est rarement avare de sujets de discussion, mais le dernier épisode à Old Trafford a été dominé par une erreur d’arbitrage très médiatisée qui a laissé le monde du football sous le choc. Le but de la victoire de Haaland à la 60e minute, sur lequel il a repris un centre de Josko Gvardiol, a d’abord été signalé hors-jeu avant d’être renversé de manière sensationnelle par les officiels de la VAR.
Au lendemain de la rencontre, l’instance des arbitres du football professionnel a contacté Manchester United pour reconnaître officiellement une « erreur de jugement » concernant l’incident. Le Premier League Match Centre avait d’abord défendu la décision sur les réseaux sociaux, affirmant que la VAR « avait déterminé que Haaland était en position licite » et « estimé que, bien qu’en position de hors-jeu, [Enzo] Fernandez n’avait pas joué le ballon ».
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Schmeichel exige un changement immédiat
Schmeichel, qui a connu une carrière riche en trophées à Old Trafford, n’a pas mâché ses mots en évoquant l’état de l’arbitrage moderne. S’exprimant auprès de Viaplay, le Danois a fait part de sa profonde frustration face à la manière dont la technologie a modifié l’atmosphère du jeu. « J’aimerais qu’on puisse supprimer la VAR, a déclaré Schmeichel dans son rôle de consultant. Nous sommes entrés dans un système où la VAR et les arbitres sont les personnes les plus importantes du football. Ça vide le jeu de toute son énergie. Dès qu’il y a un but, on n’a pas le droit de célébrer. »
Le gardien légendaire a estimé que la mise en œuvre actuelle du système était fondamentalement défaillante et nuisait activement à l’expérience des spectateurs. « Nous l’avons vu, au bout de cinq minutes, les joueurs et les supporters pouvaient célébrer, mais ce n’est pas la même chose. Le ballon finit au fond des filets, c’est un but, mais ensuite le juge de touche lève son drapeau pour hors-jeu.
« J’aimerais, et j’attends avec impatience ces jours-là, que nous puissions supprimer la VAR parce que c’est une telle nuisance et qu’elle interfère avec le football. Et cela ne l’a pas amélioré. »
Neville se joint au concert de confusion
Schmeichel n’était pas le seul ancien de Manchester United à faire part de son incompréhension face au niveau de l’arbitrage pendant le derby. Gary Neville, qui commentait le match pour Sky Sports, a reconnu être déconcerté par la logique utilisée pour accorder le but malgré l’interférence évidente depuis une position de hors-jeu. Cette décision a relancé le débat sur la question de savoir si l’interprétation actuelle de la loi du hors-jeu est adaptée à l’ère de l’analyse vidéo image par image.
« Je vais avoir besoin qu’on m’explique la loi du hors-jeu, parce que là, je dois le dire, je suis complètement perdu », a déclaré Neville pendant la retransmission en direct. L’ancien défenseur a prédit que le PGMOL finirait par revenir sur cette décision, une prophétie qui s’est réalisée dans les 24 heures suivant le coup de sifflet final.
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Les responsables admettent un échec important
L’aveu de culpabilité de Pro Ref, dimanche soir, a confirmé les erreurs mises en évidence par les consultants. L’instance dirigeante des arbitres a reconnu que la VAR « n’avait pas reconnu l’impact probable » de la position de Fernandez et « aurait dû recommander une révision sur le terrain ».
Alors que les retombées se poursuivent, la pression sur la Premier League pour affiner ou supprimer cette technologie s’intensifie. Pour Schmeichel et de nombreux supporters, la nature clinique des vérifications de la VAR a dépouillé le sport de l’émotion brute qui le définit.
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