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« Ça en valait la peine » : Davide Frattesi se confie sur son retour à la Lazio après avoir bouclé son prêt en provenance de l'Inter
Un retour à la maison chargé d’émotion pour le milieu de terrain
Frattesi a officiellement été présenté comme un joueur de la Lazio, marquant un retour important au bercail pour le milieu de terrain de 24 ans, qui a grandi dans le quartier de la Giustiniana, à Rome. Ce transfert met fin à une brève période d'incertitude après de légers retards administratifs qui avaient initialement bloqué le processus.
Revenant sur les dernières étapes du processus de négociation, Frattesi s'est exprimé avec franchise sur les émotions liées à ce transfert. « Je l'ai bien vécu. Quand des journées comme celle-ci arrivent, on fait des allers-retours, mais cette attente a été vécue avec envie. C'était fatigant, mais magnifique : cela en valait la peine », a-t-il expliqué aux canaux médiatiques officiels du club.
Il a ajouté : « Quand je suis arrivé, j'ai reconnu les chemins que j'empruntais quand j'étais enfant, lorsque je m'entraînais à la Giustiniana. Je reviens avec un sens des responsabilités différent et une plus grande maturité. Je pense que le moment est venu d'assumer d'importantes responsabilités, et je suis très heureux de le faire. »
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Les détails financiers derrière l’accord
La Lazio a obtenu Frattesi sous la forme d’un prêt payant de 5 M€, ce qui représente un investissement important pour un séjour temporaire. En outre, le contrat comprend une option d’achat fixée à 10 M€, ainsi que des bonus supplémentaires liés aux performances. L’Inter a également protégé ses intérêts à long terme en incluant une clause de 50 % sur la plus-value réalisée lors d’un futur transfert du joueur.
Ce transfert représente un nouveau départ pour Frattesi après un passage à San Siro marqué par des éclairs de génie, mais aussi par un nombre limité de titularisations. Malgré la concurrence pour les places à Milan, le milieu de terrain restait une figure appréciée des supporters de l’Inter. Cependant, la perspective de devenir une pièce maîtresse de la nouvelle Lazio de Gennaro Gattuso s’est révélée trop forte pour être refusée.
Se sentir au cœur du projet des Biancocelesti
L’une des principales forces motrices derrière la décision de Frattesi a été le désir de disposer d’un temps de jeu régulier et d’un sentiment d’importance au sein de l’effectif. « Même à l’Inter, j’avais établi une bonne relation avec les supporters, malgré mon faible temps de jeu. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous nous sommes toujours bien entendus. Cet engagement des supporters de la Lazio m’a énormément plu. J’avais besoin de me sentir à nouveau au centre d’un projet : cet accueil me booste beaucoup », a admis le milieu de terrain.
L’international italien sait que son retour dans sa ville natale s’accompagne d’un niveau d’attente plus élevé, de la part des médias comme des supporters. Il semble prêt à assumer cette pression, la considérant comme une progression naturelle dans son développement professionnel.
« Je reviens avec une responsabilité différente et avec une plus grande maturité. Je pense que le moment est venu pour moi d’assumer d’importantes responsabilités et je le fais très volontiers », a-t-il ajouté.
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Surmonter les déceptions passées pour décrocher le transfert
Le transfert à la Lazio n’a pas été un développement soudain, Frattesi révélant que les clubs avaient déjà été en discussions auparavant. « Nous avions été assez proches en janvier, puis pour une série de raisons, nous n’avons pas pu conclure. Cette fois, ils m’ont informé il y a quelques jours : il n’y avait que le temps de décider et de régler les papiers. Je n’ai pas eu beaucoup de doutes », a-t-il déclaré.
À l’approche de la saison de Serie A, Frattesi cherchera à s’intégrer rapidement à l’effectif et à prouver sa valeur aux fidèles de la Lazio. Son arrivée offre à l’équipe une présence dynamique au milieu de terrain, capable d’apporter aussi bien défensivement qu’offensivement.
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