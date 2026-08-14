Frattesi a officiellement été présenté comme un joueur de la Lazio, marquant un retour important au bercail pour le milieu de terrain de 24 ans, qui a grandi dans le quartier de la Giustiniana, à Rome. Ce transfert met fin à une brève période d'incertitude après de légers retards administratifs qui avaient initialement bloqué le processus.

Revenant sur les dernières étapes du processus de négociation, Frattesi s'est exprimé avec franchise sur les émotions liées à ce transfert. « Je l'ai bien vécu. Quand des journées comme celle-ci arrivent, on fait des allers-retours, mais cette attente a été vécue avec envie. C'était fatigant, mais magnifique : cela en valait la peine », a-t-il expliqué aux canaux médiatiques officiels du club.

Il a ajouté : « Quand je suis arrivé, j'ai reconnu les chemins que j'empruntais quand j'étais enfant, lorsque je m'entraînais à la Giustiniana. Je reviens avec un sens des responsabilités différent et une plus grande maturité. Je pense que le moment est venu d'assumer d'importantes responsabilités, et je suis très heureux de le faire. »