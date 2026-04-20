« Cela montre bien quel genre d'équipe nous sommes et quel genre d'équipe ils sont », a déclaré Jones à la chaîne de télévision. « Ils se réjouissent d'être à deux points derrière nous alors que nous traversons l'une de nos pires saisons. Si c'est ce qu'ils considèrent comme un tremplin ou un pas dans la bonne direction, alors pffft, je ne sais pas quoi dire. » Cette réaction intervient à l’issue d’une rencontre au cours de laquelle les Reds, grâce à un but décisif du capitaine Virgil van Dijk à la 110^e minute, ont pris huit points d’avance sur leurs rivaux.

Cette victoire renforce considérablement les espoirs de Liverpool de terminer dans le top 5 et de se qualifier pour la Ligue des champions, objectif minimum de l’équipe d’Arne Slot malgré une saison mouvementée.

« Nous ne nous préoccupons pas des équipes qui nous rattrapent. Nous restons focalisés sur notre propre parcours et nous savons que nous devons jouer la Ligue des champions », a conclu Jones.