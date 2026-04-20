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« Ça en dit long sur cette équipe » : Curtis Jones tacle Everton, qui a laissé entendre qu’il aurait fêté un retard de deux points sur Liverpool après l’une de ses « pires saisons »
Jones raille la mentalité des Toffees
Le milieu de terrain de Liverpool n’a pas mâché ses mots après la victoire 2-1 arrachée in extremis par les Reds au Hill Dickinson Stadium. Interrogé en zone mixte par Viaplay, ce produit du centre de formation a réagi aux discussions d’avant-match évoquant la possibilité qu’Everton rattrape Liverpool au classement de la Premier League. Jones a alors souligné l’écart abyssal qu’il perçoit entre les attentes des deux clubs.
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« Cela montre à l'équipe ce qu'elle vaut »
« Cela montre bien quel genre d'équipe nous sommes et quel genre d'équipe ils sont », a déclaré Jones à la chaîne de télévision. « Ils se réjouissent d'être à deux points derrière nous alors que nous traversons l'une de nos pires saisons. Si c'est ce qu'ils considèrent comme un tremplin ou un pas dans la bonne direction, alors pffft, je ne sais pas quoi dire. » Cette réaction intervient à l’issue d’une rencontre au cours de laquelle les Reds, grâce à un but décisif du capitaine Virgil van Dijk à la 110^e minute, ont pris huit points d’avance sur leurs rivaux.
Cette victoire renforce considérablement les espoirs de Liverpool de terminer dans le top 5 et de se qualifier pour la Ligue des champions, objectif minimum de l’équipe d’Arne Slot malgré une saison mouvementée.
« Nous ne nous préoccupons pas des équipes qui nous rattrapent. Nous restons focalisés sur notre propre parcours et nous savons que nous devons jouer la Ligue des champions », a conclu Jones.
La crise au poste de gardien s'aggrave
Pendant que les célébrations battaient leur plein dans le secteur visiteurs, Slot s’inquiétait sérieusement de son effectif de gardiens. Déjà privé d’Alisson, Liverpool a vu Giorgi Mamardashvili évacué vers l’hôpital après un violent choc lors de l’action menant au but d’Everton. L’international géorgien, sorti sur civière, a donc cédé sa place à Freddie Woodman, le troisième gardien, pour une entrée en jeu imprévue.
En conférence de presse, Slot a confirmé : « Il a été transporté à l’hôpital. D’après ce que j’ai vu et ce qu’on m’a dit, il s’agit d’une plaie ouverte. Ce ne sera pas une blessure de longue durée ; nous verrons s’il sera disponible la semaine prochaine. »
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Les cinq premiers dans le viseur
Grâce à ce succès, Liverpool reste en course pour une place en Ligue des champions, alors qu’il tente de rattraper Manchester United et Aston Villa, tout en conservant son avance de sept points sur Chelsea, sixième au classement. Le calendrier à venir des Reds déterminera s’ils transformeront une saison difficile en une saison réussie. Cette série de matchs décisifs comprend une rencontre contre Crystal Palace et un déplacement crucial à Old Trafford pour défier Manchester United.