Cette transition fait suite à la décision de Neuer de prendre définitivement sa retraite internationale, mettant fin à l’une des carrières les plus marquantes de l’histoire du football allemand. Klopp a reconnu l’immense vide laissé par l’ancien capitaine du Bayern Munich, mais a insisté sur le fait que Ter Stegen est plus que prêt à entrer dans la lumière.

Klopp a détaillé son choix en déclarant : « Une équipe a besoin de stabilité et d’une colonne vertébrale, et ensuite on peut ajouter beaucoup de jeunesse autour de cela. Je le connais depuis des années. Manuel Neuer a été le meilleur gardien du monde pendant longtemps.

« Néanmoins, tout le monde savait que Ter Stegen était lui aussi de classe mondiale. Il a ensuite subi une blessure à un moment malheureux. À l’heure actuelle, il est en forme et le même gardien qu’avant. Il apporte avec lui de l’expérience. Il fait une très bonne impression. Tout dépend des performances. »



