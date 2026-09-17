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Ça devait finir par arriver ! Jurgen Klopp confirme Marc-Andre ter Stegen comme nouveau n°1 de l'Allemagne après la retraite de Manuel Neuer
Klopp tranche le débat sur le poste de gardien
La bataille pour le poste de gardien de l'Allemagne a enfin trouvé son épilogue, Klopp ayant officiellement confié les gants à Ter Stegen. Après des années passées dans l'ombre du légendaire Neuer, le portier appartenant à Barcelone, actuellement prêté à l'Ajax pour retrouver la forme, a reçu un vote de confiance de la part du nouveau sélectionneur.
S'exprimant sur cette décision, Klopp a insisté sur la nécessité d'avoir une présence stable derrière. « Oui, pour le moment, il y en a un, Marc-Andre ter Stegen », a confirmé l'ancien entraîneur de Liverpool, via Bulinews, lorsqu'on lui a demandé s'il avait un gardien numéro un. Le sélectionneur cherche clairement à construire une nouvelle identité pour l'Allemagne, mais il estime que ces progrès doivent s'appuyer sur le leadership des vétérans.
- Getty Images Sport
Remplacer une légende en Neuer
Cette transition fait suite à la décision de Neuer de prendre définitivement sa retraite internationale, mettant fin à l’une des carrières les plus marquantes de l’histoire du football allemand. Klopp a reconnu l’immense vide laissé par l’ancien capitaine du Bayern Munich, mais a insisté sur le fait que Ter Stegen est plus que prêt à entrer dans la lumière.
Klopp a détaillé son choix en déclarant : « Une équipe a besoin de stabilité et d’une colonne vertébrale, et ensuite on peut ajouter beaucoup de jeunesse autour de cela. Je le connais depuis des années. Manuel Neuer a été le meilleur gardien du monde pendant longtemps.
« Néanmoins, tout le monde savait que Ter Stegen était lui aussi de classe mondiale. Il a ensuite subi une blessure à un moment malheureux. À l’heure actuelle, il est en forme et le même gardien qu’avant. Il apporte avec lui de l’expérience. Il fait une très bonne impression. Tout dépend des performances. »
La profondeur d’effectif et les plans pour la Ligue des nations
La confirmation de Ter Stegen comme premier choix s’inscrit dans une refonte plus large de l’effectif, puisque Klopp a nommé un groupe massif de 44 joueurs réparti en deux sélections distinctes pour la prochaine trêve internationale. Les matches de l’UEFA Nations League lors de la prochaine trêve internationale offriront à l’ancien entraîneur de Liverpool l’occasion d’évaluer la profondeur du football allemand.
Aux côtés de Ter Stegen, le gardien d’Augsbourg Finn Dahmen et le portier de Besiktas Alexander Nubel ont été inclus dans le groupe pour les deux premiers matches. Dahmen constitue un fil conducteur constant dans cette sélection, étant le seul gardien inclus dans les deux groupes, aux côtés de Noah Atubolu, de Fribourg, et de Jonas Urbig, du Bayern Munich.
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Quelle est la suite pour l’Allemagne ?
L’effectif remanié et ambitieux de Klopp sera immédiatement mis à l’épreuve lors d’une fenêtre internationale chargée. L’Allemagne doit affronter les Pays-Bas, la Grèce, la Serbie, puis retrouver la Grèce lors du match retour en Ligue des nations de l’UEFA.
Ces quatre rencontres seront cruciales pour permettre à Klopp d’évaluer ses deux groupes et d’intégrer les jeunes autour de son ossature établie. Elles constitueront également le premier grand test de la hiérarchie remaniée des gardiens de l’Allemagne, en offrant à Ter Stegen une occasion immédiate de justifier sur le terrain la confiance de son sélectionneur.
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