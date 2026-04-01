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« Ça détruit nos joueurs » : le président du Napoli réclame une réforme radicale de la Serie A après une nouvelle déception pour l'Italie en Coupe du monde
Un plan de relance radical
Suite à l'échec de l'Italie à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive, De Laurentiis a appelé à une refonte du championnat italien de première division. Le président du Napoli estime que le nombre excessif de rencontres épuise les meilleurs joueurs et prive l'équipe nationale d'un temps de préparation essentiel.
S'adressant à Radio CRC après la défaite dramatique des Azzurri en finale des barrages face à la Bosnie-Herzégovine, De Laurentiis a fait part de ses frustrations de longue date. « Mon sentiment est clair depuis dix ans. Ça me fait juste sourire », a-t-il déclaré. « Nous avons toujours dit qu'il y avait trop de matchs, et que cela détruisait nos joueurs. »
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Moins d'équipes et pas de Supercoupe en Arabie saoudite
Le président des Partenopei estime que la réduction de la taille du championnat est le seul moyen de moderniser le football. Il insiste sur le fait que le format actuel à 20 équipes n'est pas viable, surtout lorsqu'il s'accompagne de déplacements à l'étranger en milieu de saison, certes lucratifs mais épuisants, pour disputer des compétitions nationales. « Aujourd’hui, nous voulons toujours avoir 20 équipes [en Serie A], mais si nous revenions à 16 équipes et supprimions la Supercoupe disputée en Arabie saoudite, nous permettrions à nos joueurs, qui constituent un patrimoine pour lequel nous payons, de se reposer, et nous aurions le temps de laisser l’équipe nationale s’entraîner », a expliqué De Laurentiis. « Nous devrions commencer à nous demander : l’approche tactique dont le football italien se vante est-elle vraiment propice à la réussite face à d’autres nations ? Seize équipes, moins de matchs, plus de temps pour entraîner l’équipe nationale. »
Les clubs réclament des indemnités et une protection
Au-delà de la structure des championnats, le propriétaire du Napoli milite également pour une refonte de la gestion des trêves internationales. Il estime que les clubs, qui supportent la charge financière des salaires des joueurs, devraient bénéficier d’une meilleure protection lorsqu’ils libèrent leurs stars pour qu’elles rejoignent la FIGC. « Indemniser les clubs pour les joueurs convoqués en équipe nationale et leur offrir une couverture d’assurance complète en cas de blessure : à mon sens, c’est le nouveau départ dont nous avons besoin », a-t-il ajouté.
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Soutenir une nouvelle ère sous la direction de Malago
Alors que le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a résisté aux appels à la démission, De Laurentiis semble prêt à un changement à la tête de la fédération. Il a apporté son soutien sans réserve à l’ancien président du Comité olympique national italien (CONI), Giovanni Malago, qu’il considère comme l’homme capable de sortir la fédération de la crise actuelle.
« Quelqu'un comme Malago, qui a l'habitude de toujours donner le meilleur de lui-même parce qu'il est un grand professionnel et qu'il l'a toujours prouvé, est quelqu'un qui peut apporter sa contribution plutôt que de prendre, et il possède également une certaine humanité », a conclu le patron de Naples. « Si nous devions repartir avec lui dès demain matin, je pense que nous serions à nouveau forts d'ici deux ans. »