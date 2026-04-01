« Ça détruit nos joueurs » : le président du Napoli réclame une réforme radicale de la Serie A après une nouvelle déception pour l'Italie en Coupe du monde

Suite à l'échec de l'Italie à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive, De Laurentiis a appelé à une refonte du championnat italien de première division. Le président du Napoli estime que le nombre excessif de rencontres épuise les meilleurs joueurs et prive l'équipe nationale d'un temps de préparation essentiel.

S'adressant à Radio CRC après la défaite dramatique des Azzurri en finale des barrages face à la Bosnie-Herzégovine, De Laurentiis a fait part de ses frustrations de longue date. « Mon sentiment est clair depuis dix ans. Ça me fait juste sourire », a-t-il déclaré. « Nous avons toujours dit qu'il y avait trop de matchs, et que cela détruisait nos joueurs. »