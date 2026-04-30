Que s’est-il passé ? À la 78^e minute, David Hancko (Atlético) a légèrement touché le pied d’Eberechi Eze (Arsenal), et l’arbitre Danny Makkelie a immédiatement désigné le point de penalty. Après consultation de la vidéo, le Néerlandais est revenu sur sa décision : une décision délicate. « C'est très simple, c'est un penalty évident. Si c'est un penalty, je ne vois pas pourquoi il faut faire appel au VAR, pourquoi il faut revoir la scène 13 fois – ce n'est pas une erreur manifeste », a expliqué Arteta à DAZN.

L’incident a immédiatement fait la une des médias anglais, certains journaux évoquant même un « vol ». Sur TNT Sports, la légende de Liverpool Steven Gerrard a estimé que les arbitres devaient « avoir le courage de maintenir leur décision ».