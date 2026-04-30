Mikel Arteta secouait encore la tête, incrédule, longtemps après le coup de sifflet final. « Ce que je ne comprends pas – et ce qui me met vraiment en colère – c'est comment diable le penalty sifflé contre Eze a pu être annulé. Je ne comprends pas. Cela change complètement le cours du match », a tempêté le manager d’Arsenal après le match nul 1-1 (1-0), âprement disputé lors de la première demi-finale de la Ligue des champions, dans une ambiance survoltée à l’Atlético Madrid.
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« Ça change complètement la donne ! » L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, est sous le choc après ce qu'il qualifie de « vol » et porte de graves accusations contre Diego Simeone
Que s’est-il passé ? À la 78^e minute, David Hancko (Atlético) a légèrement touché le pied d’Eberechi Eze (Arsenal), et l’arbitre Danny Makkelie a immédiatement désigné le point de penalty. Après consultation de la vidéo, le Néerlandais est revenu sur sa décision : une décision délicate. « C'est très simple, c'est un penalty évident. Si c'est un penalty, je ne vois pas pourquoi il faut faire appel au VAR, pourquoi il faut revoir la scène 13 fois – ce n'est pas une erreur manifeste », a expliqué Arteta à DAZN.
L’incident a immédiatement fait la une des médias anglais, certains journaux évoquant même un « vol ». Sur TNT Sports, la légende de Liverpool Steven Gerrard a estimé que les arbitres devaient « avoir le courage de maintenir leur décision ».
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Diego Simeone aurait-il influencé l’intervention du VAR ? « C’est son comportement qui incite l’arbitre à réagir ainsi. »
L’arbitre n’a constaté aucune erreur manifeste nécessitant l’intervention du VAR. « Mais le comportement de Diego Simeone a poussé l’arbitre à douter de sa décision », a-t-on pu entendre. L’entraîneur excentrique de l’Atlético a, comme à son habitude, gesticulé avec véhémence pendant la consultation et pressé l’équipe arbitrale.
Malgré ce tumulte, Arsenal peut toujours rêver d’une première finale de Ligue des champions depuis vingt ans : les Gunners aborderont le match retour, mardi prochain à Londres, avec une confortable marge de manœuvre. « Nous sommes dans une position incroyable. Nous jouons devant notre public. Tout est entre nos mains », a déclaré Arteta, qui pourrait bientôt récupérer le joueur international Kai Havertz, actuellement blessé.