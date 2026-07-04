« Ça aurait été de la folie » : Lionel Scaloni réagit après que l'Argentine a évité de justesse la plus grande surprise de l'histoire de la Coupe du monde face au Cap-Vert

Scaloni a salué le caractère de ses joueurs, qui ont su surmonter la fatigue et les revers tactiques au cours de cette rencontre de 120 minutes. Le sélectionneur argentin a également admis ne s’être jamais senti à l’aise, bien que son équipe ait dominé de longues périodes du match.

« Je reste sceptique et je ne nous considère jamais comme qualifiés », a-t-il admis. « L’expérience m’a appris cela. Le match n’était pas brillant, il aurait pu basculer, même si nous dominions.

« On m’avait dit que nous étions dans la partie la plus facile du tableau. Maintenant, ils se rendent compte qu’il n’y a pas de matchs faciles. Nous savions que ça allait être dur. Nous avons trop souffert, nous méritions de gagner, mais l’adversaire nous a compliqué la tâche. Je discuterai des points négatifs avec les garçons, mais je me concentrerai sur les points positifs : l’équipe continue d’attaquer, nous avons encaissé le coup et nous sommes repartis avec la victoire. »