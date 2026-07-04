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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Yosua Arya

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« Ça aurait été de la folie » : Lionel Scaloni réagit après que l'Argentine a évité de justesse la plus grande surprise de l'histoire de la Coupe du monde face au Cap-Vert

L. Scaloni
Argentine
Argentine vs Cap-Vert
Cap-Vert
Coupe du monde

Lionel Scaloni a admis qu’il aurait été « fou » de voir l’Argentine s’incliner lors de son 100e match à la tête de l’équipe, après que l’Albiceleste a évité de justesse une énorme frayeur face au Cap-Vert. Lionel Messi et ses coéquipiers ont dû passer par les prolongations pour se qualifier, et le sélectionneur a salué la résilience de son groupe à l’issue d’une rencontre éprouvante.

  • L'Argentine a évité de justesse une grosse frayeur face au Cap-Vert.

    Le 100e match de Scaloni à la tête de l’Argentine a failli tourner au cauchemar : l’Albiceleste a été poussée dans ses derniers retranchements par le Cap-Vert lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Contrairement aux attentes, l’Argentine n’a pas réussi à prendre le large et a dû passer par les prolongations avant de finalement l’emporter 3-2 et de se qualifier pour les huitièmes de finale. La performance pleine de panache du Cap-Vert a contraint l’équipe de Scaloni à se battre pour sa survie lors de l’un des matchs à élimination directe les plus difficiles de son histoire récente.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Analyse d'une soirée historique

    Scaloni a reconnu que cette rencontre revêtissait un caractère spécial, puisqu’il s’agissait de son 100e match sur le banc argentin, tout en soulignant à quel point l’Albiceleste avait frôlé une élimination inattendue.

    « Cette équipe ne lâche jamais. Ça aurait été dingue de perdre pour mon 100e match, mais c’est ça, le foot », a déclaré Scaloni, cité par TyC Sports. « C’était un match très difficile. Il faut toujours retenir les points positifs : cette équipe ne lâche jamais. Je félicite nos adversaires ; quand on dit qu’il n’y a pas d’adversaires faciles… aujourd’hui, ils ont montré qu’ils formaient une grande équipe. »

  • Les enseignements à retenir malgré la victoire

    Scaloni a salué le caractère de ses joueurs, qui ont su surmonter la fatigue et les revers tactiques au cours de cette rencontre de 120 minutes. Le sélectionneur argentin a également admis ne s’être jamais senti à l’aise, bien que son équipe ait dominé de longues périodes du match.

    « Je reste sceptique et je ne nous considère jamais comme qualifiés », a-t-il admis. « L’expérience m’a appris cela. Le match n’était pas brillant, il aurait pu basculer, même si nous dominions.

    « On m’avait dit que nous étions dans la partie la plus facile du tableau. Maintenant, ils se rendent compte qu’il n’y a pas de matchs faciles. Nous savions que ça allait être dur. Nous avons trop souffert, nous méritions de gagner, mais l’adversaire nous a compliqué la tâche. Je discuterai des points négatifs avec les garçons, mais je me concentrerai sur les points positifs : l’équipe continue d’attaquer, nous avons encaissé le coup et nous sommes repartis avec la victoire. »

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’heure approche : l’équipe se prépare à défier l’Égypte.

    Cette victoire qualifie l’Albiceleste pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Elle y affrontera, mardi à Atlanta, l’Égypte, qui a battu l’Australie aux tirs au but.

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