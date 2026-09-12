Emery n’a pas pu cacher sa frustration après la courte défaite 2-1 de son équipe face à Nottingham Forest à Villa Park. Le principal motif de sa colère était un tacle appuyé du milieu de terrain de Forest James McAtee sur Ian Maatsen à la 81e minute. Alors que l’arbitre Andy Madeley a choisi d’adresser un carton jaune au joueur de 23 ans, Emery était catégorique : l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était nécessaire pour transformer la sanction en expulsion.

Ce désavantage tactique s’est avéré fatal pour les locaux, qui ont encaissé le but de la victoire seulement sept minutes plus tard. Revenant sur l’incident lors de ses obligations médiatiques d’après-match, Emery a clairement indiqué qu’il estimait que la technologie n’avait pas protégé ses joueurs. L’entraîneur de Villa a expliqué sa position en déclarant : « Mais après l’avoir regardé à la télévision, je pense que l’arbitre VAR aurait dû appeler l’arbitre parce que c’est un tacle, un tacle clair, derrière Maatsen, et pour moi cela aurait dû être un carton rouge, et c’est différent. Bien sûr, ils (Forest) l’ont mérité. Vu la manière dont ils ont joué en seconde période, ils méritaient de gagner. »