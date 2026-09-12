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« Ça aurait dû être un carton rouge ! » : Unai Emery fustige la VAR après la défaite d'Aston Villa contre Nottingham Forest
Emery fulmine contre une décision de la VAR
Emery n’a pas pu cacher sa frustration après la courte défaite 2-1 de son équipe face à Nottingham Forest à Villa Park. Le principal motif de sa colère était un tacle appuyé du milieu de terrain de Forest James McAtee sur Ian Maatsen à la 81e minute. Alors que l’arbitre Andy Madeley a choisi d’adresser un carton jaune au joueur de 23 ans, Emery était catégorique : l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était nécessaire pour transformer la sanction en expulsion.
Ce désavantage tactique s’est avéré fatal pour les locaux, qui ont encaissé le but de la victoire seulement sept minutes plus tard. Revenant sur l’incident lors de ses obligations médiatiques d’après-match, Emery a clairement indiqué qu’il estimait que la technologie n’avait pas protégé ses joueurs. L’entraîneur de Villa a expliqué sa position en déclarant : « Mais après l’avoir regardé à la télévision, je pense que l’arbitre VAR aurait dû appeler l’arbitre parce que c’est un tacle, un tacle clair, derrière Maatsen, et pour moi cela aurait dû être un carton rouge, et c’est différent. Bien sûr, ils (Forest) l’ont mérité. Vu la manière dont ils ont joué en seconde période, ils méritaient de gagner. »
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La blessure de Maatsen ajoute aux malheurs d’Aston Villa
Au-delà du résultat immédiat, l’impact à long terme du tacle sur Maatsen est une source d’inquiétude majeure pour la direction de Villa. L’international néerlandais était incapable de prendre appui sur sa jambe et a dû être aidé pour quitter le terrain, laissant un trou béant en défense que Forest a fini par exploiter.
Emery a donné une mise à jour inquiétante sur l’état du joueur de 24 ans, laissant entendre que l’ancien de Chelsea pourrait être éloigné des terrains pendant une période importante. L’entraîneur a reconnu que Maatsen pourrait être absent pendant « long, long time » en raison de ce qui semblait être une grave blessure à la cheville contractée lors du choc.
Emery a souligné que l’infériorité numérique provoquée par la sortie forcée de Maatsen avait changé la physionomie de la fin de match. « Nous avons terminé avec Maatsen blessé et à 10, et nous avons concédé tellement d’occasions dans les dernières minutes », a noté Emery. « Ils (Forest) ont marqué un deuxième but, et ils l’ont mérité. »
Les erreurs défensives coûtent cher à Villa
Malgré la controverse autour de l’arbitrage, Emery a été suffisamment honnête pour admettre que le niveau de performance de son équipe n’était pas à la hauteur des exigences, en particulier lors de la seconde période. L’entraîneur a assumé l’entière responsabilité du manque de rythme affiché par son équipe, tout en maintenant que le carton rouge aurait pu changer le récit du match.
Il a déclaré : « Ça aurait dû être un carton rouge, et peut-être qu’en finissant à 10 contre 10, c’aurait peut-être été un match différent, mais ce n’est pas une excuse pour la façon dont nous avons joué en seconde période. Nous avons aussi mal joué, et c’est notre travail et notre responsabilité, ou ma responsabilité.
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L’attention se tourne vers le choc de la Carabao Cup
Avec un seul point pris lors de ses premiers matches de Premier League, la pression commence à monter sur Emery, qui doit trouver la bonne formule pour gagner. La profondeur d’effectif sera fortement mise à l’épreuve dans les semaines à venir, compte tenu de la liste croissante des blessés à Villa Park. Aston Villa doit désormais vite se remobiliser avant un déplacement en milieu de semaine sur la pelouse de Coventry City en Carabao Cup.
Cette rencontre représente une occasion cruciale d’engranger de la confiance avant un déplacement redoutable dans le nord de Londres pour y affronter Tottenham Hotspur, lors de son dernier match avant la trêve internationale de septembre.
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