« Ça aurait dû être 10-0 ! » - Dominik Szoboszlai révèle que Liverpool voulait prendre sa revanche contre Galatasaray après les célébrations prématurées de l'équipe turque

S'exprimant après le match, Szoboszlai a expliqué que les prémices de ce retour avaient été semées dans les couloirs du RAMS Park la semaine dernière. Le milieu de terrain a souligné que les célébrations exubérantes des joueurs de Galatasaray, alors qu'il s'acquittait de ses obligations médiatiques d'après-match, avaient constitué une source de motivation idéale pour le match retour.

« Dès la première minute, on était à fond », a déclaré le milieu de terrain à TNT Sports. « Lors du dernier match, pendant que je donnais une interview, je les ai entendus faire la fête. J’ai discuté avec quelques gars en Turquie et c’est normal de faire la fête après un match, peu importe s’il y a un match retour, mais je l’ai pris un peu personnellement, tu vois, et je pense que certains d’entre nous aussi. Je reste convaincu qu’il ne faut jamais célébrer trop tôt. Peut-être qu’ils ne le faisaient pas exprès, mais ça nous a donné un petit coup de pouce et je pense que dès la première seconde, on était à fond. »