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« Ça aurait dû être 10-0 ! » - Dominik Szoboszlai révèle que Liverpool voulait prendre sa revanche contre Galatasaray après les célébrations prématurées de l'équipe turque
Une revanche brûlante à Anfield
Les hommes d’Arne Slot ont renversé le score après avoir été menés 1-0 au match aller, grâce à une prestation implacable ponctuée par des buts de Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah. Les Reds ont dominé dès le coup d’envoi, Alexis Mac Allister orchestrant le jeu au milieu de terrain pour empêcher les géants turcs de ne même entrevoir la possibilité d’un nouveau coup de théâtre.
Cette intensité n'était pas le fruit du hasard, le vestiaire de Liverpool ayant passé la semaine à ruminer les conséquences de sa défaite en Turquie. Szoboszlai a ouvert le score d'une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, donnant le ton d'une soirée où les visiteurs ont été complètement submergés par l'ambiance et l'agressivité des hôtes.
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Les raisons de cette déroute
S'exprimant après le match, Szoboszlai a expliqué que les prémices de ce retour avaient été semées dans les couloirs du RAMS Park la semaine dernière. Le milieu de terrain a souligné que les célébrations exubérantes des joueurs de Galatasaray, alors qu'il s'acquittait de ses obligations médiatiques d'après-match, avaient constitué une source de motivation idéale pour le match retour.
« Dès la première minute, on était à fond », a déclaré le milieu de terrain à TNT Sports. « Lors du dernier match, pendant que je donnais une interview, je les ai entendus faire la fête. J’ai discuté avec quelques gars en Turquie et c’est normal de faire la fête après un match, peu importe s’il y a un match retour, mais je l’ai pris un peu personnellement, tu vois, et je pense que certains d’entre nous aussi. Je reste convaincu qu’il ne faut jamais célébrer trop tôt. Peut-être qu’ils ne le faisaient pas exprès, mais ça nous a donné un petit coup de pouce et je pense que dès la première seconde, on était à fond. »
« On aurait pu gagner 10-0 »
Malgré cet écart de quatre buts, le score ne reflète pas la véritable performance des Reds. La pression incessante exercée par Liverpool n'a souvent pas abouti à des buts, notamment le penalty de Salah repoussé par le gardien de Galatasaray, Ugurcan Cakir. Ekitike estime qu'ils auraient facilement pu atteindre la barre des dix buts s'ils avaient été plus efficaces.
« Nous méritons d'être ici, nous sommes donc vraiment heureux », a déclaré le Français, cité par The Mirror. « Nous avons fait du très bon travail ce soir, nous aurions pu gagner 10-0, nous pouvons donc aborder les quarts de finale avec confiance. Nous avons procédé à quelques changements à la mi-temps et, lorsque j'ai saisi ma chance, nous nous sommes sentis plus libres. Tout le monde a fait un excellent travail et s'est battu les uns pour les autres. »
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Et maintenant ?
Cette victoire les qualifie pour un quart de finale à haut risque contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Il s'agit d'une reprise du duel de la phase à élimination directe de la saison dernière, qui avait vu le club français se qualifier aux tirs au but après un match nul 1-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Les Reds espèrent bien transposer leur efficacité européenne dans cette confrontation. Toutefois, avant de s'y rendre, ils devront d'abord affronter Brighton en Premier League et Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.
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