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« Ça a ressemblé à une victoire » : Ainsley Maitland-Niles revient sur son spectaculaire but égalisateur inscrit à la 96e minute pour ses débuts contre Manchester United
Everton arrache un point au bout du suspense
Everton est revenu deux fois au score pour arracher un point précieux grâce à un but spectaculaire dans le temps additionnel. Bryan Mbeumo a donné l’avantage aux visiteurs avant que Tyrique George n’égalise, mais le remplaçant Benjamin Sesko a semblé offrir la victoire à United à la 88e minute. Maitland-Niles a ensuite profité de la panique défensive à la 96e minute, en décochant une frappe imparable dans la lucarne pour préserver l’invincibilité des hôtes en championnat.
- Getty Images Sport
Le héros de ses débuts salue son état d’esprit
Maitland-Niles a connu des débuts de rêve avec Everton en ponctuant sa première apparition avec le club d’une égalisation tardive pleine d’émotion. Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur d’Arsenal a déclaré : « C’était comme une victoire. Nous avons puisé dans nos ressources et réussi à prendre un point au final. Le public était avec nous, et nous nous sommes battus jusqu’au bout, et c’est pour ça que l’on obtient ce genre de résultats.
« C’est incroyable [de marquer ce but] ; tout le monde veut commencer comme ça, et heureusement, je l’ai fait. Le ballon m’est arrivé à l’entrée de la surface ; j’ai frappé fort, et il a fini dans la lucarne, ce qui me rend heureux. Je suis venu pour travailler dur. C’est une équipe de gros travailleurs, donc je m’y intègre parfaitement. Je vais montrer que je peux m’y intégrer parfaitement, faire ma part du travail et apporter autant que tout le monde, voire plus. »
Des étapes marquantes soulignent une prestation résiliente
Chronométré à 95:11, ce but est le plus tardif d’Everton en Premier League dans son nouveau stade. En plus de mettre fin à sa disette personnelle dans la compétition, qui durait depuis décembre 2018, Maitland-Niles est devenu le premier joueur de l’histoire du club à marquer de l’extérieur de la surface lors de ses débuts en Premier League.
L’entraîneur David Moyes, qui estimait que son équipe méritait les trois points, a déclaré à Sky Sports : « Je suis déçu que ce ne soit qu’un point. J’aurais aimé que ce soit trois points. Je pense qu’ils l’ont mérité aussi. Le stade avait besoin de moments spéciaux, et ce n’était peut-être pas assez spécial, mais il était important pour nous de ne pas perdre. On veut construire un peu de dynamique. J’espère que le groupe de joueurs que nous avons ici restera uni, prendra soin les uns des autres, ce que je pense qu’il a fait. »
- News Images
Des tests difficiles attendent les deux
Huitième du classement, Everton cherchera à prolonger son début de saison sans défaite lorsqu'il se rendra dans le nord de Londres pour affronter Tottenham Hotspur le samedi 12 septembre. United, en revanche, a peu de temps pour s'attarder sur son relâchement défensif de dernière minute, avec des échéances européennes qui arrivent à très court terme. L'équipe de Michael Carrick recevra le club azerbaïdjanais de Sabah à Old Trafford jeudi pour lancer sa campagne de Ligue des champions.
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