Maitland-Niles a connu des débuts de rêve avec Everton en ponctuant sa première apparition avec le club d’une égalisation tardive pleine d’émotion. Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur d’Arsenal a déclaré : « C’était comme une victoire. Nous avons puisé dans nos ressources et réussi à prendre un point au final. Le public était avec nous, et nous nous sommes battus jusqu’au bout, et c’est pour ça que l’on obtient ce genre de résultats.

« C’est incroyable [de marquer ce but] ; tout le monde veut commencer comme ça, et heureusement, je l’ai fait. Le ballon m’est arrivé à l’entrée de la surface ; j’ai frappé fort, et il a fini dans la lucarne, ce qui me rend heureux. Je suis venu pour travailler dur. C’est une équipe de gros travailleurs, donc je m’y intègre parfaitement. Je vais montrer que je peux m’y intégrer parfaitement, faire ma part du travail et apporter autant que tout le monde, voire plus. »