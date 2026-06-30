« Ça a lâché » : Declan Rice fait le point sur sa blessure avant le match des 16es de finale opposant l’Angleterre à la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026

Rice a tenu à dissiper les craintes concernant son état physique, précisant que son absence contre le Panama était une simple mesure de précaution, non un véritable revers. Le milieu de terrain de 27 ans n’a pas participé à la victoire 2-0 face aux Panaméens après avoir reçu un coup violent au mollet lors du match nul contre le Ghana, coup suivi d’un gonflement important.

En conférence de presse à Kansas City, le milieu de terrain a clarifié la situation : « Je vais bien, vraiment. On a parlé d'une petite alerte à l'ischio-jambier, mais rien de sérieux : je m'entraîne normalement et je suis disponible. »

Il a ajouté : « J’ai pris un coup au mollet dans la dernière minute du match contre le Ghana. Un joueur m’a percuté et mon mollet a littéralement enflé pendant environ trois jours, c’était donc juste un coup de malchance. Ce n’était pas vraiment un problème au mollet. Je gère très bien ma condition physique. Je me sens bien, en forme et fort. »