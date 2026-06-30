Getty Images Sport
Traduit par
« Ça a lâché » : Declan Rice fait le point sur sa blessure avant le match des 16es de finale opposant l’Angleterre à la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026
L'inquiétude concernant une blessure a été dissipée
Rice a tenu à dissiper les craintes concernant son état physique, précisant que son absence contre le Panama était une simple mesure de précaution, non un véritable revers. Le milieu de terrain de 27 ans n’a pas participé à la victoire 2-0 face aux Panaméens après avoir reçu un coup violent au mollet lors du match nul contre le Ghana, coup suivi d’un gonflement important.
En conférence de presse à Kansas City, le milieu de terrain a clarifié la situation : « Je vais bien, vraiment. On a parlé d'une petite alerte à l'ischio-jambier, mais rien de sérieux : je m'entraîne normalement et je suis disponible. »
Il a ajouté : « J’ai pris un coup au mollet dans la dernière minute du match contre le Ghana. Un joueur m’a percuté et mon mollet a littéralement enflé pendant environ trois jours, c’était donc juste un coup de malchance. Ce n’était pas vraiment un problème au mollet. Je gère très bien ma condition physique. Je me sens bien, en forme et fort. »
- Getty Images Sport
Gestion des troubles liés à la douleur neuropathique
L'ancien capitaine de West Ham a révélé souffrir d'une « douleur neurologique » chronique depuis décembre. Malgré cette gêne, apparue au moment du sacre d'Arsenal en Premier League, Rice assure avoir trouvé les moyens de maintenir son niveau de performance sur la scène internationale, même lorsque la douleur resurgit soudainement.
« Cette douleur ne se manifeste pas uniquement sur le terrain », explique Rice. « On peut être assis chez soi et sentir une petite sensation remonter le long de la jambe. C’est quelque chose d’inhabituel pour moi, car je n’ai jamais connu ce genre de problème, touchons du bois. J’ai essayé de me reposer dès que possible, mais la saison dernière je privilégiais les matchs. Je pense que mon corps a subi un petit choc. C’est sans doute pour ça que la douleur a surgi, même si, en fin de saison, elle commençait à s’atténuer. Je sais que je dois continuer à la gérer. »
Débat tactique et critiques à l'encontre de Scholes
De retour dans la course, Declan Rice voit pourtant son statut de titulaire contesté. Pour la légende de Manchester United Paul Scholes, Tuchel devrait le remplacer par Elliot Anderson, plus porté vers l’avant, afin de permettre à l’Angleterre de combler son retard sur des sélections comme la France ou l’Argentine.
Selon l’ancien Mancunien, le milieu de terrain anglais s’est montré trop prudent lors d’une phase de groupes où l’équipe a peiné à trouver son meilleur niveau. « Je pense que ça doit se jouer entre Declan Rice et Elliot Anderson, et je pense que j’opterais pour Anderson », a-t-il déclaré au podcast « The Good, The Bad & The Football ».
- Getty Images Sport
Les équipes sont prêtes pour l’étape cruciale à élimination directe.
Malgré les rumeurs extérieures et le risque de suspension qui ont justifié sa récente mise au repos, Rice demeure un pilier du dispositif des Three Lions. Il a souligné que son absence contre le Panama s’inscrivait aussi dans une décision tactique, puisqu’il n’était qu’à un carton jaune d’une suspension, et il continue de soutenir pleinement la rotation de l’effectif mise en place par Tuchel aux États-Unis.
« Si cela signifie que je dois parfois rester sur le banc parce que nous avons d’autres joueurs capables d’affronter un adversaire donné, cela ne me dérange pas, tant que nous continuons sur notre lancée et que nous remportons des matchs », a déclaré Rice. « Évidemment, je veux disputer chaque match, mais c’est pour le bien de l’équipe. L’autre jour, avec ce problème au mollet et mon carton jaune, j’aurais manqué le match suivant en cas d’avertissement supplémentaire. Alors oui, ça ne me dérange pas de laisser ma place de temps en temps pour que d’autres joueurs apportent leur pierre à l’édifice. Je ne suis pas du genre à rester assis à me lamenter. Je soutiens vraiment l’équipe et je veux que tout le monde réussisse. »