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EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

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« Ça a l'air vraiment grave » : l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike semble avoir subi une blessure effroyable contre le PSG – sa participation à la Coupe du monde est-elle compromise ?

Ligue des Champions
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
H. Ekitike

Hugo Ekitike aurait subi une blessure grave lors du match retour des quarts de finale entre le FC Liverpool et le Paris Saint-Germain.

FC Bayern Munich s’estopposéà Real Madrid en Ligue des champions, une rencontre diffuséeen exclusivité sur DAZN.

La nouvelle recrue vedette des Reds, arrivée l’été dernier à Anfield Road en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros, s’est blessée lors d’un sprint en première mi-temps, sans aucun contact avec un adversaire, et a dû être évacuée après une longue interruption pour soins. Tout laisse penser qu’il s’agit d’une rupture du tendon d’Achille.

« Je pense que c'est une blessure très grave », a déclaré son coéquipier Ibrahima Konaté après la rencontre. « Je ne souhaite pas m'exprimer davantage, en cette période chargée de l'année, notamment en raison de la Coupe du monde. Mais c'est très, très dur pour lui. Je prie pour lui ! »

  • L’entraîneur du LFC, Arne Slot, a confirmé la gravité de la situation. « Ça a l’air vraiment sérieux, mais je peine à dire à quel point », a reconnu le technicien néerlandais. De nouveaux examens sont prévus mercredi.

    « Perdre un joueur, c’est quelque chose que nous avons déjà vécu souvent cette saison », rappelle Slot. Pour Ekitike, la situation est « particulièrement difficile », surtout à ce stade de la saison.

    À la 28e minute, l’attaquant a tenté de contrôler une passe en profondeur de Dominik Szoboszlai, a pris son élan, a légèrement glissé puis s’est immédiatement écroulé. Il a aussitôt saisi son talon et a secoué la tête durant l’intervention des soigneurs. 

    Allongé au sol, il a reçu le soutien de plusieurs joueurs adverses : Achraf Hakimi et Willian Pacho lui ont serré les mains pendant qu’il était soigné.

    Mohamed Salah est entré en jeu dès la demi-heure de jeu pour remplacer Ekitike, qui risque de manquer une bonne partie de la saison avec Liverpool et, surtout, la Coupe du monde avec l’équipe de France. 

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  • Salah, joker de luxe pour son dernier match de Ligue des champions ?

    Pour Salah, il s'agissait peut-être du dernier match de Ligue des champions de sa carrière, Liverpool n'ayant pas réussi à renverser le score de 0-2 concédé à l'aller et s'étant finalement inclinés sur le même score à Anfield Road. Les deux buts des visiteurs parisiens ont été inscrits par l'actuel Ballon d'Or, Ousmane Dembélé (73e, 90e+1).

    L’aventure de Salah à Liverpool s’achèvera en fin de saison : il y a quelques semaines, le club et le joueur ont confirmé qu’ils ne prolongeraient pas son contrat, qui expire cet été. Il pourrait ensuite s’engager en Arabie saoudite après la Coupe du monde.

    Avant Noël, un contentieux l’avait opposé au club et à l’entraîneur Arne Slot : frustré par son statut grandissant de remplaçant, il avait exprimé son mécontentement en public, ce qui lui avait valu une mise à l’écart pour un match.

    Alors qu’Ekitike totalise 23 points en 44 matchs pour sa première saison, Salah est loin de son niveau exceptionnel de l’année dernière, lorsque Liverpool avait surpris en reconquérant le titre. Actuellement, l’Égyptien compte onze buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.

    Contre le PSG, l’international égyptien a tenté de se rattraper : il a délivré quatre passes décisives (xAssist 0,52) et tenté une frappe (0,12 xG). La rencontre a atteint son paroxysme à la 64e minute, lorsque Alexis Mac Allister a d’abord obtenu un penalty pour les Reds alors que le score était encore de 0-0. Mais la décision a été infirmée par la VAR. 

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