« Ça a l'air vraiment grave » : l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike semble avoir subi une blessure effroyable contre le PSG – sa participation à la Coupe du monde est-elle compromise ?

L’entraîneur du LFC, Arne Slot, a confirmé la gravité de la situation. « Ça a l’air vraiment sérieux, mais je peine à dire à quel point », a reconnu le technicien néerlandais. De nouveaux examens sont prévus mercredi.

« Perdre un joueur, c’est quelque chose que nous avons déjà vécu souvent cette saison », rappelle Slot. Pour Ekitike, la situation est « particulièrement difficile », surtout à ce stade de la saison.

À la 28e minute, l’attaquant a tenté de contrôler une passe en profondeur de Dominik Szoboszlai, a pris son élan, a légèrement glissé puis s’est immédiatement écroulé. Il a aussitôt saisi son talon et a secoué la tête durant l’intervention des soigneurs.

Allongé au sol, il a reçu le soutien de plusieurs joueurs adverses : Achraf Hakimi et Willian Pacho lui ont serré les mains pendant qu’il était soigné.

Mohamed Salah est entré en jeu dès la demi-heure de jeu pour remplacer Ekitike, qui risque de manquer une bonne partie de la saison avec Liverpool et, surtout, la Coupe du monde avec l’équipe de France.