S’exprimant devant les médias avant le match amical contre le Bénin, Martinez a expliqué le poids psychologique de cet échec sur la scène mondiale. Malgré l’élimination de l’Angleterre en route vers l’événement phare, la défaite en finale a laissé une trace durable chez le vétéran.

« Il m’a fallu un moment pour réfléchir ; perdre la finale de la Coupe du monde m’a fait très mal », a reconnu le gardien. « J’ai essayé de changer de club pour me rafraîchir mentalement, et j’y suis parvenu. Je suis venu ici [à Chelsea], et c’est la meilleure chose que j’aie faite parce que je me sens utile, rapide et bien. »

Il a ajouté : « Au final, je dois représenter mon pays, ma famille, et je dois faire de mon mieux. »

Martinez a également été interrogé avant le match au sujet du capitaine de la sélection Lionel Messi, qui a récemment disputé son match d’adieu. « Évidemment, j’ai essayé d’aider autant que possible, et il le sait », a déclaré Martinez. « Nous en parlons toujours, et ce fut l’un des plus grands honneurs de ma carrière de l’aider à accomplir ce qu’il désirait le plus, parce qu’il est le plus grand joueur de l’histoire. »



