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« Ça a fait très mal » : Emiliano Martinez révèle le chagrin derrière son transfert choc de 7,5 millions de livres sterling de Chelsea à Aston Villa
En quête d’un nouveau départ
Le joueur de 34 ans a bouclé un surprenant transfert de 7,5 millions de livres vers l’ouest de Londres à la fin du mercato estival. L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a rapidement bougé pour recruter le gardien argentin après la performance peu convaincante de Robert Sanchez lors du match d’ouverture du club en Premier League.
Martinez s’est immédiatement emparé de la place de numéro un à Stamford Bridge, tandis que Sanchez a ensuite été prêté au club italien de Côme.
Avant ce transfert, le portier avait connu un passage très réussi à Villa Park, marqué notamment par une victoire en Ligue Europa. Cependant, une cruelle défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, l’a poussé à chercher un nouveau défi loin des Midlands.
- MIS
« Cela a fait très mal »
S’exprimant devant les médias avant le match amical contre le Bénin, Martinez a expliqué le poids psychologique de cet échec sur la scène mondiale. Malgré l’élimination de l’Angleterre en route vers l’événement phare, la défaite en finale a laissé une trace durable chez le vétéran.
« Il m’a fallu un moment pour réfléchir ; perdre la finale de la Coupe du monde m’a fait très mal », a reconnu le gardien. « J’ai essayé de changer de club pour me rafraîchir mentalement, et j’y suis parvenu. Je suis venu ici [à Chelsea], et c’est la meilleure chose que j’aie faite parce que je me sens utile, rapide et bien. »
Il a ajouté : « Au final, je dois représenter mon pays, ma famille, et je dois faire de mon mieux. »
Martinez a également été interrogé avant le match au sujet du capitaine de la sélection Lionel Messi, qui a récemment disputé son match d’adieu. « Évidemment, j’ai essayé d’aider autant que possible, et il le sait », a déclaré Martinez. « Nous en parlons toujours, et ce fut l’un des plus grands honneurs de ma carrière de l’aider à accomplir ce qu’il désirait le plus, parce qu’il est le plus grand joueur de l’histoire. »
La vie après Messi
Martinez a participé à une victoire 3-0 en amical contre le Bénin tôt mercredi matin, un match qui s’inscrivait dans le cadre des adieux internationaux de Messi. L’attaquant légendaire a marqué l’occasion d’un penalty, se préparant à tirer le rideau sur une carrière scintillante avec l’Argentine.
Reconnaissant le changement monumental pour la sélection nationale, Martinez a admis franchement l’impact du départ de son capitaine : « Il laisse un vide immense, mais il y a des gars ici qui ont une vraie personnalité. »
- AFP
Les problèmes défensifs à Stamford Bridge
Si Martinez s’est dit satisfait de son nouvel environnement, il a une tâche importante à accomplir pour redresser la barre à Chelsea. L’équipe d’Alonso a eu du mal à contenir ses adversaires, encaissant plus de buts que toute autre équipe de Premier League depuis le début de la saison. Chelsea cherchera à solidifier sa défense et à rebondir après une trêve nationale de trois semaines lorsqu’il recevra Bournemouth samedi.
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