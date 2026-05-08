Interrogé sur l’objectif de la rencontre de samedi à 18h30, Kompany a immédiatement rappelé que, pour le Bayern, l’enjeu était toujours de taille. Un jour, nous avons fait match nul à Düren en match amical et les journaux n’ont parlé que de ça pendant une semaine. » Après un éclat de rire, le Belge a ajouté : « On a toujours l’impression qu’il y a beaucoup en jeu. »

Ce match amical contre Düren s’est déroulé le 28 juillet 2024. Il s’agissait du deuxième match sous l’ère Kompany, fraîchement arrivé de Burnley. Menés à la mi-temps par cette formation de ligue régionale, les Bavarois avaient finalement égalisé grâce à Nestory Irankunda, aujourd’hui au FC Watford (1-1).

Le directeur sportif Christoph Freund avait alors reconnu : « Nous n’avons pas bien joué et nous avons senti la fatigue. Nous nous étions imaginé les choses différemment. Les conditions du terrain n’ont pas facilité notre jeu. Au final, ce fut une séance d’entraînement, mais nous voulons bien sûr mieux jouer et prendre plus de plaisir. Nous avons eu du mal aujourd’hui. »

La rencontre à Jülich est également restée dans les mémoires, car la nouvelle recrue Hiroki Ito s’est fracturé le métatarse après environ 20 minutes de jeu et a ensuite été indisponible pendant des mois.