En conférence de presse, à la veille de la rencontre de Bundesliga face au VfL Wolfsburg, actuellement en lutte pour éviter la relégation, l’entraîneur du FC Bayern Munich a affirmé qu’il lui incombait de montrer l’exemple après l’élimination en Ligue des champions contre le PSG en milieu de semaine.
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« Ça a fait la une des journaux toute la semaine » : Vincent Kompany se souvient encore très bien d'un match amical raté disputé durant l'été 2024
Interrogé sur l’objectif de la rencontre de samedi à 18h30, Kompany a immédiatement rappelé que, pour le Bayern, l’enjeu était toujours de taille. Un jour, nous avons fait match nul à Düren en match amical et les journaux n’ont parlé que de ça pendant une semaine. » Après un éclat de rire, le Belge a ajouté : « On a toujours l’impression qu’il y a beaucoup en jeu. »
Ce match amical contre Düren s’est déroulé le 28 juillet 2024. Il s’agissait du deuxième match sous l’ère Kompany, fraîchement arrivé de Burnley. Menés à la mi-temps par cette formation de ligue régionale, les Bavarois avaient finalement égalisé grâce à Nestory Irankunda, aujourd’hui au FC Watford (1-1).
Le directeur sportif Christoph Freund avait alors reconnu : « Nous n’avons pas bien joué et nous avons senti la fatigue. Nous nous étions imaginé les choses différemment. Les conditions du terrain n’ont pas facilité notre jeu. Au final, ce fut une séance d’entraînement, mais nous voulons bien sûr mieux jouer et prendre plus de plaisir. Nous avons eu du mal aujourd’hui. »
La rencontre à Jülich est également restée dans les mémoires, car la nouvelle recrue Hiroki Ito s’est fracturé le métatarse après environ 20 minutes de jeu et a ensuite été indisponible pendant des mois.
- AFP
Kompany : « Les enfants ont eu du mal le lendemain. »
Depuis la rencontre à Düren, la situation a évolué. Le rêve du triplé s’est envolé après le match nul 1-1 concédé face au Paris Saint-Germain, synonyme d’élimination en demi-finale de la Ligue des champions en milieu de semaine.
Venu de la part de Kompany, l’appel à l’exemplarité résonne fort : « Comment transmettre ce message ? Tout part du foyer. Les enfants ont eu du mal le lendemain. En tant que père, il faut se mettre devant eux et leur dire : “Allez les gars, on mange un morceau, on prend le petit-déjeuner et on tourne la page.” Ce n’est pas seulement l’affaire des joueurs. Beaucoup de personnes autour de nous ont besoin de cette motivation supplémentaire pour repartir de l’avant, et les supporters peut-être aussi. Nous devons montrer que c’est du passé et que nous pouvons tout donner. »
L’ancien professionnel a également insisté sur la nécessité de rester concentré en vue de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart, le 23 mai : « Il peut encore se passer beaucoup de choses au cours des deux prochaines semaines. Et pas seulement au cours des deux prochaines semaines, mais aussi après. »
Les prochains matchs du FC Bayern
Date Match Compétition Samedi 9 mai VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Samedi 16 mai FC Bayern – 1. FC Cologne Bundesliga Samedi 23 mai FC Bayern – VfB Stuttgart Coupe d’Allemagne