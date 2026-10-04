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« C’était vraiment amusant d’y jouer ! » : Bukayo Saka réagit après le large succès de l’Angleterre contre la Croatie à Rijeka
Saka signe un doublé dans la large victoire de l’Angleterre
Bukayo Saka a joué un rôle de premier plan lors de la large victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie dans le groupe C de la Ligue des nations de l’UEFA à Rijeka. L’ailier d’Arsenal a poussé au fond le quatrième but de l’Angleterre avant la pause, avant de profiter d’une erreur défensive pour inscrire son deuxième but en seconde période.
Cette victoire permet à l’Angleterre de totaliser six points dans le groupe C, à la deuxième place derrière le leader, l’Espagne.
Saka a mis en avant l’état d’esprit impitoyable du groupe dès le coup d’envoi.
- Mark Pain
L’ailier salue le moral élevé et le réalisme devant le but
S'exprimant après le coup de sifflet final, Saka a décrit le match comme immensément agréable, soulignant que le rythme de l'Angleterre s'est avéré accablant pour les hôtes. Il a indiqué que la combinaison d'un pressing haut et d'une finition clinique a fait la différence au final.
Les déplacements de Saka sur le flanc droit ont constamment mis en pièces la défense croate.
« C'était une soirée incroyable », a déclaré Saka à ITV Sport. « On est entrés dans le match dès le début, on a joué avec beaucoup d'énergie et d'envie. C'était spécial et c'était vraiment très amusant à jouer. On a joué avec de l'énergie et on a été très efficaces aujourd'hui, donc cela a fait la différence. »
L’attaquant vedette exige une fin de fenêtre internationale en force
Saka a souligné que cette performance reflétait toutes les valeurs fondamentales que Thomas Tuchel a introduites au sein de la sélection nationale. Il a exhorté ses coéquipiers à maintenir les mêmes standards lors de leur prochain match.
L'ailier a insisté sur le fait que l'Angleterre ne devait pas baisser en intensité.
« Je pense que nous avons montré la faim, la passion et la qualité que nous avons », a ajouté Saka. « Ce soir, dans cette performance, il y avait un mélange de tout ce que nous recherchons en tant qu'équipe d'Angleterre. Nous voulons finir fort mardi soir. »
- HANZA MEDIA
L’Angleterre prend de l’élan sous la direction de Tuchel
Saka et l’Angleterre se tournent désormais vers le match de mardi, avec l’objectif de décrocher trois points de plus dans le groupe C. Cette victoire renforce la puissance offensive de l’Angleterre après ses précédents succès dans la campagne.
La Croatie reste en bas du classement du groupe avec trois points.
L’Angleterre vise une nouvelle performance convaincante lors de sa prochaine sortie.
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