Bukayo Saka a joué un rôle de premier plan lors de la large victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie dans le groupe C de la Ligue des nations de l’UEFA à Rijeka. L’ailier d’Arsenal a poussé au fond le quatrième but de l’Angleterre avant la pause, avant de profiter d’une erreur défensive pour inscrire son deuxième but en seconde période.

Cette victoire permet à l’Angleterre de totaliser six points dans le groupe C, à la deuxième place derrière le leader, l’Espagne.

Saka a mis en avant l’état d’esprit impitoyable du groupe dès le coup d’envoi.