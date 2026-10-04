Bukayo Saka a joué un rôle majeur lors de la large victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie, à Rijeka, dans le groupe C de la Ligue des nations de l’UEFA. L’ailier d’Arsenal a poussé le ballon au fond pour inscrire le quatrième but de l’Angleterre avant la pause, avant de profiter d’une erreur défensive pour marquer son deuxième but en seconde période.

Ce succès permet à l’Angleterre de totaliser six points dans le groupe C et de s’installer à la deuxième place, derrière l’Espagne, leader.

Saka a mis en avant l’état d’esprit impitoyable du groupe dès le coup d’envoi.