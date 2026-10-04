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« C’était vraiment amusant d’y jouer ! » : Bukayo Saka réagit après la large victoire de l’Angleterre contre la Croatie à Rijeka
Saka signe un doublé lors de la large victoire de l’Angleterre
Bukayo Saka a joué un rôle majeur lors de la large victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie, à Rijeka, dans le groupe C de la Ligue des nations de l’UEFA. L’ailier d’Arsenal a poussé le ballon au fond pour inscrire le quatrième but de l’Angleterre avant la pause, avant de profiter d’une erreur défensive pour marquer son deuxième but en seconde période.
Ce succès permet à l’Angleterre de totaliser six points dans le groupe C et de s’installer à la deuxième place, derrière l’Espagne, leader.
Saka a mis en avant l’état d’esprit impitoyable du groupe dès le coup d’envoi.
- Mark Pain
L’ailier salue le moral élevé et le réalisme devant le but
S'exprimant après le coup de sifflet final, Saka a qualifié le match d'immense plaisir, soulignant que le rythme de l'Angleterre s'était révélé étouffant pour les hôtes. Il a expliqué que la combinaison d'un pressing haut et d'une finition clinique avait fait la différence au final.
Les déplacements de Saka sur le flanc droit ont constamment mis à mal la défense croate.
« C'était une soirée incroyable, a déclaré Saka à ITV Sport. Nous sommes bien entrés dans le match dès le début, nous avons joué avec beaucoup d'énergie et d'envie. C'était spécial et c'était vraiment un plaisir à jouer. Nous avons joué avec énergie et nous avons été vraiment cliniques aujourd'hui, donc cela a fait la différence. »
L’attaquant vedette exige une fin solide de la fenêtre internationale
Saka a souligné que la performance reflétait toutes les valeurs fondamentales que Thomas Tuchel a introduites dans le fonctionnement de la sélection nationale. Il a exhorté ses coéquipiers à maintenir les mêmes standards lors de leur prochain match.
L’ailier a insisté sur le fait que l’Angleterre ne devait pas baisser en intensité.
« Je pense que nous avons montré la faim, la passion et la qualité que nous avons », a ajouté Saka. « C’était un mélange de tout ce que nous recherchons en tant qu’équipe d’Angleterre dans cette performance ce soir. Nous voulons terminer en force mardi soir. »
- HANZA MEDIA
L’Angleterre prend de l’élan sous la direction de Tuchel
Saka et l’Angleterre tournent désormais leur attention vers la rencontre de mardi, avec l’objectif de prendre trois points supplémentaires dans le groupe C. Cette victoire renforce la puissance offensive de l’Angleterre après ses succès plus tôt dans la campagne.
La Croatie reste en bas du classement du groupe avec trois points.
L’Angleterre vise une nouvelle performance convaincante lors de sa prochaine sortie.
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