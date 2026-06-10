« C’était une somme de folie ! » – Le héros du Bayern Munich admet avoir failli rejoindre le PSG, séduit par Luis Enrique, alors que le club allemand lui avait déjà ouvert la porte de départ

Dans le documentaire sans tabou « Captain Kimmich », diffusé sur ZDF, le milieu de terrain polyvalent revient sur une période tumultueuse de sa carrière, où son avenir au Bayern Munich semblait incertain. Il y a un peu plus d’un an, alors qu’il entamait les derniers mois de son contrat, Kimmich a pris le temps de peser ses options. Ce délai a frustré le conseil de surveillance du club, qui a même retiré temporairement son offre de prolongation. Pendant cette période, il réalise que des personnalités clés du club, dont le directeur sportif Max Eberl, se montrent ouvertes à un départ. De nouvelles discussions avec Eberl et Christoph Freund aboutissent finalement, en mars 2025, à la signature d’une prolongation de contrat jusqu’en 2029.

Évoquant un entretien décisif avec le dirigeant bavarois, Kimmich a expliqué que la porte lui avait été laissée grande ouverte pour quitter le club. « J’ai parlé à Max Eberl », a-t-il déclaré. « Il me l’a alors confirmé à nouveau : “Si tu veux partir, alors tu es à vendre, c’est possible.” » Cette confirmation du conseil d’administration a considérablement modifié la vision du joueur sur son avenir à long terme au sein du club le plus titré d’Allemagne.