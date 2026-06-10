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« C’était une somme de folie ! » – Le héros du Bayern Munich admet avoir failli rejoindre le PSG, séduit par Luis Enrique, alors que le club allemand lui avait déjà ouvert la porte de départ
Eberl a donné son feu vert pour le départ
Dans le documentaire sans tabou « Captain Kimmich », diffusé sur ZDF, le milieu de terrain polyvalent revient sur une période tumultueuse de sa carrière, où son avenir au Bayern Munich semblait incertain. Il y a un peu plus d’un an, alors qu’il entamait les derniers mois de son contrat, Kimmich a pris le temps de peser ses options. Ce délai a frustré le conseil de surveillance du club, qui a même retiré temporairement son offre de prolongation. Pendant cette période, il réalise que des personnalités clés du club, dont le directeur sportif Max Eberl, se montrent ouvertes à un départ. De nouvelles discussions avec Eberl et Christoph Freund aboutissent finalement, en mars 2025, à la signature d’une prolongation de contrat jusqu’en 2029.
Évoquant un entretien décisif avec le dirigeant bavarois, Kimmich a expliqué que la porte lui avait été laissée grande ouverte pour quitter le club. « J’ai parlé à Max Eberl », a-t-il déclaré. « Il me l’a alors confirmé à nouveau : “Si tu veux partir, alors tu es à vendre, c’est possible.” » Cette confirmation du conseil d’administration a considérablement modifié la vision du joueur sur son avenir à long terme au sein du club le plus titré d’Allemagne.
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La cour assidue du PSG et la carte Luis Enrique
Le Bayern ayant clairement fait savoir qu’il était prêt à écouter des offres, le PSG, géant de la Ligue 1, n’a pas tardé à passer à l’action. Kimmich a admis que le club français, dirigé par l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos, l’avait profondément impressionné. La campagne de séduction a été si intense que Campos s’est même rendu au domicile du joueur pour le convaincre de rejoindre le projet dans la capitale française.
« Avec Paris, j’ai découvert un club très engagé. Un club que je n’avais même pas vraiment à l’esprit », a reconnu Kimmich. « Ils ont vraiment fait du bon travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment. Ça a vraiment retenu mon attention. »
Des offres financières incroyables et des formules familiales
Les discussions concernant un transfert à Paris avaient atteint un stade très avancé, au point que Kimmich avait déjà commencé à organiser le déménagement de sa famille et de ses quatre enfants. Il a révélé s’être renseigné sur les quartiers résidentiels et les écoles dans la capitale, séduit par une offre de contrat qu’il qualifie d’« extraordinaire ». Malgré les émoluments colossaux proposés, le joueur a insisté sur le fait que sa décision finale ne serait pas guidée uniquement par l’aspect financier.
Il n’a pas caché l’ampleur de l’offre parisienne : « L’aspect financier était fou. Vraiment fou, je dois dire. »
Reste lucide, il précise : « Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif. » À ce stade, le joueur estime son départ acquis à 95 %, affirmant : « Aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge ici. »
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Opter pour la continuité à l’ère Kompany
Bien qu’il fût « à 95 % » sur le point de partir, des raisons familiales et l’arrivée d’un nouvel entraîneur l’ont finalement poussé à changer d’avis. La nomination de Vincent Kompany pour succéder à Thomas Tuchel a été décisive : le technicien belge lui a présenté un projet où le milieu de terrain occupe un rôle central.
Avec le recul, Kimmich estime avoir fait le bon choix en snobant les sirènes parisiennes pour rester à Munich. Il a réintégré le groupe en leader et devrait demeurer une pièce maîtresse du club dans un avenir proche. « J’ai eu raison de prolonger mon contrat avec le Bayern », a-t-il conclu, mettant ainsi fin à l’un des transferts avortés les plus retentissants de l’histoire récente de la Bundesliga.