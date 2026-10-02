« C’était une merde ! » : l’ex-star de Manchester United Fred lance une attaque brutale contre Erik ten Hag sur sa gestion de l’effectif et sa querelle avec Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain brésilien a passé cinq ans à Old Trafford avant de rejoindre le géant turc Fenerbahce avant la saison 2023-2024, durant le mandat de Ten Hag, après avoir remporté la Coupe de la Ligue et atteint la finale de la FA Cup pendant son passage à Manchester.

« Ten Hag était très bon tactiquement, mais avec le groupe, c’était un vrai morceau de m***e », a révélé Fred lors d’une apparition sur le Charla Podcast, comme cité par ESPN. Les propos du milieu de terrain mettent en lumière un fossé important entre les consignes techniques de l’entraîneur et ses qualités relationnelles, que Fred estime avoir finalement nui à l’harmonie au sein de l’effectif pendant une période agitée pour le géant de Premier League.