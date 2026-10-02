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« C’était une merde ! » : l’ex-star de Manchester United Fred lance une attaque brutale contre Erik ten Hag sur sa gestion de l’effectif et sa querelle avec Cristiano Ronaldo
Fred critique la gestion humaine de Ten Hag
Le milieu de terrain brésilien a passé cinq ans à Old Trafford avant de rejoindre le géant turc Fenerbahce avant la saison 2023-2024, durant le mandat de Ten Hag, après avoir remporté la Coupe de la Ligue et atteint la finale de la FA Cup pendant son passage à Manchester.
« Ten Hag était très bon tactiquement, mais avec le groupe, c’était un vrai morceau de m***e », a révélé Fred lors d’une apparition sur le Charla Podcast, comme cité par ESPN. Les propos du milieu de terrain mettent en lumière un fossé important entre les consignes techniques de l’entraîneur et ses qualités relationnelles, que Fred estime avoir finalement nui à l’harmonie au sein de l’effectif pendant une période agitée pour le géant de Premier League.
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Conflits avec Ronaldo et des stars expérimentées
Selon Fred, l’entraîneur, qui est arrivé à Old Trafford avec une réputation prestigieuse après quatre saisons réussies à l’Ajax, dont un parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions, n’a pas réussi à reproduire ce succès sans accroc en Premier League, malgré des victoires en FA Cup et en League Cup durant ses deux ans et demi passés à Manchester. Au lieu de cela, il était porté sur la confrontation, se heurtant fréquemment aux plus grands noms du vestiaire.
« Il s’est disputé avec tout le monde. Il s’est disputé avec moi, avec Cristiano [Ronaldo], avec Casemiro, avec [Marcus] Rashford. Il ne me faisait pas jouer, parfois c’était stressant », a expliqué Fred. Il a ensuite affirmé que l’entraîneur faisait preuve de favoritisme, déclarant : « [Avec Ten Hag], seuls ses joueurs néerlandais jouaient. Un entraîneur avec des clans. Mais tactiquement, l’un des meilleurs avec lesquels j’ai travaillé. Il voulait que l’équipe coure, mais Cristiano [était déjà] plus âgé. Il a sorti Cristiano [du onze de départ], et ensuite, il y a eu une rupture. »
Ten Hag en contraste avec Solskjaer et Mourinho
L’expérience du milieu de terrain sous Ten Hag tranche nettement avec celle vécue sous les précédents entraîneurs de Manchester United. Fred s’est montré bien plus élogieux envers Ole Gunnar Solskjaer et Jose Mourinho, ce dernier étant celui qui a initialement amené le Brésilien en Premier League en 2018.
« Solskjaer était bon avec le groupe, mais il était aidé [à l’entraînement] par ses adjoints. Il a uni le groupe », a souligné Fred, mettant en avant les qualités de management du Norvégien. Au sujet du « Special One », il a ajouté : « Mourinho est un gars formidable, il est drôle. Je viens justement d’être avec lui à Fenerbahce ; c’est lui qui m’a fait venir à United. Avant l’arrivée de [Carlo] Ancelotti, son nom était évoqué pour la sélection nationale [du Brésil]. Donc je lui montrais les rumeurs et il me disait : “Va te faire foutre, mon pote. Je ne vais nulle part. Je vais entraîner mon club ici.” Un gars vraiment bien. »
- Getty Images Sport
La fin de l’ère Ten Hag
Le passage de Ten Hag à Old Trafford a finalement pris fin en octobre 2024, après un début de saison catastrophique qui a laissé Manchester United végéter à la 14e place après sept matches. Cela représentait le pire départ du club en championnat depuis la saison 1989-1990, poussant finalement la direction à résilier son contrat malgré les trophées qu’il avait remportés dans les compétitions de coupe nationales.
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