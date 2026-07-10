« C'était une main ! » : le sélectionneur marocain estime que le but français n'aurait pas dû être validé et retient des aspects positifs de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde

Bien qu'il estime avoir été lésé par le premier but des Bleus, Ouahbi a fait preuve de magnanimité en reconnaissant la grande qualité du jeu adverse. Il a également souligné la progression collective de ses joueurs, notamment leur sang-froid en possession durant toute la seconde période.

L’entraîneur de 49 ans a ajouté : « Il faut reconnaître que nous avons affronté une très bonne équipe. Nous avons beaucoup souffert en première mi-temps, et Bounou a réalisé un superbe arrêt sur le penalty. En deuxième mi-temps, nous avons mieux défendu et, surtout, nous avons fait preuve de plus de sang-froid avec le ballon. Nous avons été bien meilleurs. En première mi-temps, certains joueurs semblaient en manque de souffle. Nous avons constaté que ces mêmes joueurs avaient bien démarré la deuxième mi-temps.

« La fin de match a été difficile, mais nous devons continuer à croire en notre projet et à travailler. Il faut aussi perfectionner nos fondamentaux pour disposer d’un effectif plus large en cas de blessure ou de baisse de régime. Nous allons persévérer. Nous sommes déçus, car nous voulions aller plus loin, mais nous devons accepter le résultat. »