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« C'était une main ! » : le sélectionneur marocain estime que le but français n'aurait pas dû être validé et retient des aspects positifs de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde
Les Lions de l’Atlas sont éliminés
Le parcours remarquable du Maroc en Coupe du monde s'est arrêté en quarts de finale, battu 2-0 par la France à Boston. L’équipe d’Ouahbi nourrissait de grands espoirs d’éliminer les favoris du tournoi après la parade magistrale du gardien Yassine Bounou face au penalty de Mbappé en première période. Cependant, leur résistance a finalement été brisée à la 60^e minute par la star du Real Madrid, avant qu’un but supplémentaire d’Ousmane Dembélé, six minutes plus tard, ne scelle la victoire sans appel des géants européens.
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Ouahbi déplore la décision de l'arbitre
Après la rencontre, Walid Regragui a pointé du doigt l'arbitre Facundo Tello, estimant que le premier but français aurait dû être annulé pour une main d'Adrien Rabiot, juste avant la conclusion de Mbappé.
Interrogé par beIN Sports, il a déclaré : « Le but est né d'une sorte de… ballon partagé ; certains se sont arrêtés parce qu'ils ont vu une faute de main. C'était une faute de main, je ne sais pas si elle aurait dû être sifflée ou non, je ne sais pas. »
L'entraîneur constate une dynamique positive
Bien qu'il estime avoir été lésé par le premier but des Bleus, Ouahbi a fait preuve de magnanimité en reconnaissant la grande qualité du jeu adverse. Il a également souligné la progression collective de ses joueurs, notamment leur sang-froid en possession durant toute la seconde période.
L’entraîneur de 49 ans a ajouté : « Il faut reconnaître que nous avons affronté une très bonne équipe. Nous avons beaucoup souffert en première mi-temps, et Bounou a réalisé un superbe arrêt sur le penalty. En deuxième mi-temps, nous avons mieux défendu et, surtout, nous avons fait preuve de plus de sang-froid avec le ballon. Nous avons été bien meilleurs. En première mi-temps, certains joueurs semblaient en manque de souffle. Nous avons constaté que ces mêmes joueurs avaient bien démarré la deuxième mi-temps.
« La fin de match a été difficile, mais nous devons continuer à croire en notre projet et à travailler. Il faut aussi perfectionner nos fondamentaux pour disposer d’un effectif plus large en cas de blessure ou de baisse de régime. Nous allons persévérer. Nous sommes déçus, car nous voulions aller plus loin, mais nous devons accepter le résultat. »
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Le Maroc se tourne vers l’avenir
Après cette défaite, le Maroc va désormais s’attacher en priorité à renforcer la profondeur de son effectif afin de faire face aux problèmes de condition physique et aux blessures, tout en veillant à ce que la nouvelle génération acquière de l’expérience dans son jeu de base. De son côté, la France se qualifie pour les demi-finales à Dallas, où elle affrontera l’Espagne ou la Belgique, tandis que Kylian Mbappé continue de talonner le record historique de buts marqués en Coupe du monde détenu par Lionel Messi.
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