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« C’était une grande expérience » : Denzel Dumfries revient sur ses débuts au Real Madrid dans son nouveau rôle sous les ordres de Jose Mourinho
Un moment de fierté à Klagenfurt
Dumfries a fait ses débuts tant attendus avec le géant espagnol lors du récent match amical contre la Fiorentina, disputé au Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche. Il s’agissait d’une étape importante pour l’ancien joueur de l’Inter, propulsé directement dans le onze de départ par Mourinho. S’exprimant auprès de Realmadrid TV, l’international néerlandais n’a pas caché sa satisfaction quant au déroulement de sa première sortie sous ce maillot emblématique.
Le défenseur n’a pas tardé à souligner la charge émotionnelle que représente le fait de défendre les couleurs du club le plus titré de l’histoire européenne. « Je me suis senti bien, et je suis très fier de débuter avec le Real Madrid. C’était une grande expérience, ce premier match, et maintenant, il est temps de travailler dur pour disputer davantage de matches », a déclaré Dumfries.
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S’adapter aux exigences tactiques de Mourinho
Si Dumfries est largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du côté droit, ses débuts l’ont vu occuper un rôle légèrement différent, Mourinho ayant expérimenté son dispositif tactique. Le défenseur a reconnu qu’il évoluait en dehors de sa zone de confort habituelle face à la Fiorentina, mais a insisté sur le fait qu’il était plus qu’heureux de sacrifier ses préférences personnelles pour le bien du collectif.
« C’est le premier match, et je viens juste de reprendre l’entraînement, mais Mourinho me demande de travailler dur et de montrer ce que je vaux. Ce n’était pas mon poste naturel, mais c’était un bon match amical. Je peux jouer à différents postes, et j’y suis habitué, même si j’évolue habituellement à droite », a-t-il expliqué.
Créer des automatismes avec des coéquipiers d’élite
La tournée de présaison constitue un creuset crucial pour la cohésion d’équipe, permettant aux nouvelles recrues de comprendre les déplacements et les habitudes des stars déjà en place. Bien qu’il n’ait fait partie du groupe que depuis très peu de temps, l’international néerlandais s’est montré très élogieux sur l’immense niveau de qualité technique affiché lors des séances d’entraînement et lors de sa première expérience en match avec l’équipe.
Le défenseur est lucide quant au temps nécessaire pour construire un collectif cohérent, mais il reste extrêmement optimiste quant au potentiel de l’effectif actuel du Real Madrid à l’approche de la nouvelle saison. « C’est incroyable. Nous sommes ensemble depuis une semaine, et nous avons besoin de plus de temps. C’est à cela que sert la présaison, mais tout va bien. Il y a beaucoup de qualité dans l’équipe, et nous avons hâte des prochains matches », a ajouté Dumfries.
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À l’approche de la nouvelle saison
À mesure que la pré-saison avance, l'attention de Dumfries et de ses coéquipiers se déplacera de la condition physique de base et de l'intégration vers le peaufinage des nuances tactiques nécessaires pour lutter pour les plus grands titres. Les 75 minutes disputées contre la Fiorentina ont offert une base solide, mais le plus dur ne fait que commencer pour un joueur qui sait que les attentes au Santiago Bernabéu sont plus élevées que partout ailleurs dans le monde. Les semaines à venir seront déterminantes alors que le défenseur continue d'affûter son rythme de match et de s'intégrer davantage dans la dynamique de l'équipe.
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