Dumfries a fait ses débuts tant attendus avec le géant espagnol lors du récent match amical contre la Fiorentina, disputé au Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche. Il s’agissait d’une étape importante pour l’ancien joueur de l’Inter, propulsé directement dans le onze de départ par Mourinho. S’exprimant auprès de Realmadrid TV, l’international néerlandais n’a pas caché sa satisfaction quant au déroulement de sa première sortie sous ce maillot emblématique.

Le défenseur n’a pas tardé à souligner la charge émotionnelle que représente le fait de défendre les couleurs du club le plus titré de l’histoire européenne. « Je me suis senti bien, et je suis très fier de débuter avec le Real Madrid. C’était une grande expérience, ce premier match, et maintenant, il est temps de travailler dur pour disputer davantage de matches », a déclaré Dumfries.