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« C’était une évidence ! » - Lewis Hall révèle pourquoi il a snobé Manchester United pour mener la nouvelle ère de Newcastle sous Matthias Jaissle
Hall s’engage à long terme avec Newcastle
Hall a engagé son avenir avec Newcastle en signant une prolongation de contrat qui le lie à St James' Park jusqu'à l'été 2031. Le défenseur de 22 ans a suscité un vif intérêt de la part de Manchester United pendant le mercato estival, mais Newcastle a fermement repoussé toute approche potentielle.
Hall était tout aussi désireux de rester sur Tyneside après avoir été convaincu par la vision claire présentée par le nouvel entraîneur principal Jaissle. La décision du défenseur a déjà porté ses fruits, le latéral réalisant un solide début de saison et marquant lors de la victoire 2-1 de Newcastle contre Hull City, qui a permis à l'équipe de remonter à la neuvième place de Premier League.
Issu du centre de formation de Chelsea, il a également été rappelé en équipe d'Angleterre après avoir auparavant manqué une place dans le groupe pour la Coupe du monde.
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« C’était une évidence ! »
Évoquant les spéculations de l’été autour de Manchester United, Hall a insisté sur le fait que les rumeurs de transfert n’avaient pas perturbé sa concentration. « Non, honnêtement, ça ne m’a pas affecté », a-t-il déclaré à Chronicle Live. « Je suppose que chaque fois que vous êtes associé à une autre équipe, vous savez que vous faites quelque chose de bien. Je suppose que c’est simplement le reflet de vos propres performances, de ce que vous êtes en tant que joueur, de ce que vous êtes en tant que personne. J’ai pris ça de manière positive, mais en même temps, je savais à quel point j’aime jouer ici et je savais que depuis l’arrivée du manager, je connaissais les ambitions et ce que nous voulions accomplir. »
Expliquant à quelle vitesse Jaissle l’a convaincu d’engager son avenir avec le club, Hall a ajouté : « Après peu de conversations, peu d’entraînements, je savais que le manager allait être vraiment bon pour ce club et je savais qu’en tant qu’équipe, faire venir de nouveaux joueurs et améliorer l’effectif était vraiment important et dès que nous l’avons fait, c’était une évidence de signer. »
Hall a également couvert d’éloges le style de management de Jaissle, déclarant : « C’est un type formidable. Il a été tellement bon avec moi. Il me donne la liberté de m’exprimer tant que je fais le travail défensif et les efforts de course exigés pour ce poste, ce qui représente pas mal de travail. Mais je suis heureux de le faire tant que cela profite à l’équipe. Il a été un point positif pour tous ceux qui sont arrivés jusqu’à présent. »
Manchester United étudie ses options alors que Newcastle affiche de grandes ambitions
Manchester United a finalement renoncé à passer à l'action après que Newcastle a clairement indiqué que sa position n'était pas négociable. Cependant, les dirigeants d'Old Trafford restent déterminés à renforcer leur ligne défensive l'été prochain et ont évalué des options alternatives au poste d'arrière gauche, notamment Ferdi Kadioglu de Brighton, Ian Maatsen d'Aston Villa et Jorge Salinas du Racing Santander.
Si prolonger Hall jusqu'en 2031 constitue un message fort de la part de Newcastle, le défenseur a reconnu que son avenir à long terme au club dépendra de la réalisation des ambitions collectives.
« Je pense que oui », a déclaré Hall lorsqu'on lui a demandé si son nouveau contrat reflétait une présence à long terme. « Je pense que quand on est dans une équipe, on ne pense pas trop loin dans le futur. Évidemment, je suis vraiment reconnaissant pour le contrat que j'ai reçu et pour la confiance qui m'a été accordée par la direction et par l'entraîneur et tout ce genre de choses. Mais je prends les matches les uns après les autres, j'essaie simplement de faire de mon mieux pour ce club. Nous avons des ambitions et tant que nous atteindrons ces ambitions et réaliserons ce que nous voulons réaliser, je suis sûr que je serai ici pendant longtemps. »
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La trêve internationale s’annonce avant le sprint final sur la scène nationale
Après sa prestation de buteur contre Hull City, Hall se tourne vers ses obligations internationales après avoir retrouvé sa place en sélection anglaise.
À son retour dans le Tyneside, Hall cherchera à aider Newcastle à gagner en régularité sous les ordres de Jaissle, alors que Newcastle United tente de remonter encore au classement de la Premier League.
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