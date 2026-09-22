« C’était une évidence ! » - Lewis Hall révèle pourquoi il a snobé Manchester United pour mener la nouvelle ère de Newcastle sous Matthias Jaissle

Évoquant les spéculations de l’été autour de Manchester United, Hall a insisté sur le fait que les rumeurs de transfert n’avaient pas perturbé sa concentration. « Non, honnêtement, ça ne m’a pas affecté », a-t-il déclaré à Chronicle Live. « Je suppose que chaque fois que vous êtes associé à une autre équipe, vous savez que vous faites quelque chose de bien. Je suppose que c’est simplement le reflet de vos propres performances, de ce que vous êtes en tant que joueur, de ce que vous êtes en tant que personne. J’ai pris ça de manière positive, mais en même temps, je savais à quel point j’aime jouer ici et je savais que depuis l’arrivée du manager, je connaissais les ambitions et ce que nous voulions accomplir. »

Expliquant à quelle vitesse Jaissle l’a convaincu d’engager son avenir avec le club, Hall a ajouté : « Après peu de conversations, peu d’entraînements, je savais que le manager allait être vraiment bon pour ce club et je savais qu’en tant qu’équipe, faire venir de nouveaux joueurs et améliorer l’effectif était vraiment important et dès que nous l’avons fait, c’était une évidence de signer. »

Hall a également couvert d’éloges le style de management de Jaissle, déclarant : « C’est un type formidable. Il a été tellement bon avec moi. Il me donne la liberté de m’exprimer tant que je fais le travail défensif et les efforts de course exigés pour ce poste, ce qui représente pas mal de travail. Mais je suis heureux de le faire tant que cela profite à l’équipe. Il a été un point positif pour tous ceux qui sont arrivés jusqu’à présent. »



