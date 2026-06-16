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Bob Bradley GFXGOAL

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« C'était une domination totale » : l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Bob Bradley, analyse le match d'ouverture de la Coupe du monde, revient sur sa relation avec Mo Salah et évoque son avenir d'entraîneur

FEATURES
Etats-Unis vs Australie
Etats-Unis
Australie
Coupe du monde
F. Balogun
W. McKennie
C. Pulisic
B. Bradley
M. Bradley

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Bob Bradley, s'entretient avec GOAL au sujet de la victoire des Américains lors de leur premier match de la Coupe du monde, de ses liens avec Mo Salah, de ses souvenirs de 2010 et de son envie de reprendre les rênes d'une équipe.

Alors que Bob Bradley évoque son parcours d’entraîneur, il ne peut s’empêcher de raconter une anecdote.

Sa carrière l’a mené du New Jersey à l’équipe nationale masculine des États-Unis, de l’Égypte à la Premier League – où il est devenu le premier Américain à entraîner dans l’élite anglaise – puis à la création du LAFC et à d’autres étapes marquantes du monde du football. Pourtant, l’anecdote qu’il choisit de raconter n’est liée ni à un poste, ni à un résultat, ni à un moment historique. Elle évoque une rencontre récente avec un ancien joueur qu’il a dirigé en début de carrière et qu’il a ensuite vu grimper jusqu’au sommet du football mondial.

« C’est l’anniversaire de Mo Salah aujourd’hui », a confié Bradley à GOAL lundi. « Et l’Égypte s’apprête à affronter la Belgique à Seattle. Je lui ai envoyé un bref message ce matin, sans vraiment m’attendre à une réponse. Et j’ai immédiatement reçu une réplique. »

Les deux hommes ont collaboré durant les deux années où l’Américain dirigeait les Pharaons ; à l’époque, Salah n’était qu’un jeune ailier évoluant à Al-Mokawloon. Bradley lui a offert sa première sélection et, par ses conseils avisés, a contribué à lancer une carrière qui conduira l’Égyptien au statut d’icône mondiale à Liverpool.

« Quand je repense au travail accompli avec lui, à tout ce qu’il a réalisé, et au fait que, quelque part, nous partageons toujours la même compréhension de l’investissement nécessaire pour réussir », explique Bradley. « J’ai quitté son parcours très tôt, puis je l’ai vu progresser jusqu’à Liverpool, où il a explosé.

« Je suis toujours content de voir qu’il existe, d’une certaine manière, un lien avec les joueurs avec lesquels j’ai travaillé, et qu’ils apprécient le travail accompli ensemble ; je suis toujours content de les voir réussir. »

Ces liens nourrissent toujours son désir d’entraîner. Il cite aussi la relation qu’il entretient encore avec les joueurs de l’équipe américaine de la Coupe du monde 2010. À 68 ans, il reste passionné par l’idée de guider et de faire progresser les joueurs.

L’ancien sélectionneur, qui a dirigé le club norvégien de Stabæk Fotball en 2024, affiche clairement son envie de reprendre du service.

« Je suis enthousiaste et motivé à l’idée de trouver le prochain défi qui me correspondra », déclare-t-il. « Au fil des années, j’ai su mobiliser mon entourage, lancer des défis, animer des discussions, construire une équipe, contribuer à former de très bons joueurs, et diriger des équipes passionnantes, agréables à suivre et compétitives. Je fais cela depuis longtemps, et je continue de croire que j’excelle dans ce domaine ; j’ai hâte de trouver le prochain projet qui me conviendra. »

Bradley s’est confié à GOAL lors d’une séance de questions-réponses pour « Coaches Corner », série consacrée à la Coupe du monde qui réunit les anciens sélectionneurs américains Gregg Berhalter, Bruce Arena et Bradley pour des analyses tactiques, des éclairages d’initiés et des discussions franches tout au long du tournoi, disponible en streaming sur la chaîne YouTube de FanDuel.

Au-delà de son propre avenir, il est revenu sur la victoire 4-1 de l’équipe nationale américaine vendredi dernier, a pointé les axes d’amélioration et imaginé ce que donnerait un duel tactique avec son fils Michael, entraîneur des New York Red Bulls depuis un an, lors du dernier épisode de « GOAL Convo ».

Remarque : les réponses ont été éditées pour plus de concision et de clarté.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    À PROPOS DE LA VICTOIRE DE L'ÉQUIPE NATIONALE AMÉRICAINE CONTRE LE PARAGUAY

    GOAL :En tant qu’ancien sélectionneur de l’équipe nationale, quel a été votre avis sur la prestation de l’équipe masculine américaine face au Paraguay ?

    BRADLEY :« J’étais en tribune et, sans détour, c’était la meilleure façon de démarrer une Coupe du monde. Dès l’entame, les dribbles de Christian Pulisic, la mobilité de Weston McKennie, puis, à mesure que nous prenions notre envol, la capacité de Malik Tillman à se projeter dans les intervalles : tout convergeait vers Folarin Balogun. La coordination, le timing et la vitesse des déplacements… C’était tout simplement une très, très bonne première mi-temps.

    J’ai déjà eu l’occasion de le souligner : si l’adversaire décide de presser et que son premier défenseur monte, notre joueur peut le fixer puis le dépasser ; la manœuvre se répète et, à terme, le pressing s’effondre. Le Paraguay n’a jamais pu nous approcher et a fini par reculer. Nous avons ainsi créé de grands espaces, et la première période a été, dans tous les domaines, tout simplement fantastique. Une domination totale.

    GOAL :En analysant cette rencontre, dans quelle mesure cette domination s’explique-t-elle par le fait qu’il s’agissait du premier match de Coupe du monde disputé à domicile par les États-Unis depuis des décennies, et par l’adrénaline qui va avec, par opposition à la tactique ou à certains aspects du jeu ?

    BRADLEY : L’apport du public est réel, mais il est clair que Mauricio Pochettino a parfaitement positionné son groupe. Dès les premiers instants, on comprend que son onze de départ est parfaitement pensé. Au milieu de terrain, la répartition des tâches est claire : McKennie excelle quand il peut monter d’un cran, presser et se projeter vers l’avant.

    Il y avait de grands espaces sur les côtés. Les centraux paraguayens étaient tellement serrés qu’on aurait pu glisser un ballon entre eux, tandis que la distance avec les latéraux était immense. Ils n’ont jamais réussi à anticiper nos mouvements collectifs, ce qui a créé un doute permanent chez eux.

    Les centraux paraguayens refusaient de se décaler, et leurs milieux hésitaient à se projeter. Nous les avons ainsi mis sous pression à haute vitesse. Sur le plan athlétique, notre groupe est très solide : vitesse, puissance et effectif de qualité.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES DÉBUTS IMPRESSIONNANTS DE BALOGUN EN COUPE DU MONDE

    GOAL :Certains experts estiment que la prestation de Balogun a été la meilleure jamais réalisée par un avant-centre américain lors d’un match de Coupe du monde. Partagez-vous cet avis ?

    BRADLEY : « On entend beaucoup de comparaisons avec les meilleurs joueurs des éditions précédentes, mais je préfère me concentrer sur ce que je vois : dès son arrivée dans cette Coupe du monde, j’ai senti qu’il allait marquer les esprits, qu’il était en excellente forme. C’est un véritable buteur, et il a entamé le tournoi en le prouvant.

    Outre ses qualités dans la surface et sa finition, il a aussi joué un rôle clé dans le contre-pressing, et, dans la manière dont nous avons joué, nous avons créé des surnombres à l’intérieur. Quand nous attaquons sur les côtés et que le ballon revient vers l’intérieur, ou quand nous frappons en diagonale et que nous nous regroupons au cœur du jeu, cela crée des options de combinaisons, des courses du troisième homme et des interstices pour glisser des passes. Et si nous perdons le ballon, chacun est déjà parfaitement positionné pour le récupérer aussitôt grâce au contre-pressing. Balogun, une fois encore, a été déterminant dans ce dispositif.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    AXES D’AMÉLIORATION POUR L’ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE DES ÉTATS-UNIS

    GOAL : Même après une victoire éclatante, un entraîneur pointe toujours les axes d’amélioration. Selon vous, sur quels aspects cette équipe doit-elle se pencher avant d’affronter l’Australie ?

    BRADLEY : « J’ai déjà été interrogé à plusieurs reprises, après les matchs amicaux face au Sénégal et à l’Allemagne, sur ces points de vigilance défensive. Il est arrivé que nos quatre arrières manquent de synchronisation et peinent à clarifier leurs interventions : “Dois-je prendre mon homme ou suis-je libre pour couvrir un partenaire ?”

    Les adversaires ont souvent fait passer des joueurs depuis la deuxième ligne, et, à certains moments, nous n’étions pas correctement positionnés pour y répondre car nous étions occupés ailleurs. En défense, il y a eu des phases où certains joueurs se sont déconcentrés et se sont contentés de regarder le ballon ; toutefois, soyons clairs, le Paraguay ne nous a pas vraiment mis à l’épreuve sur ce plan.

    Même le but concédé face à l’équipe nationale américaine reste un simple incident. Il est intervenu sur un long coup franc du gardien ; Chris Richards a pris un risque et s’est retrouvé du mauvais côté. Lorsque Tim Weah a tenté de compenser, son intervention du pied gauche a placé Freeman dans une position délicate, et, pris de vitesse, il n’a pas pu rectifier la situation.

    Les entraîneurs repèrent ce genre de détails. Après une grande victoire, on savoure la soirée sans gâcher l’élan, mais dès le lendemain on analyse ces points. On commence alors à préparer tout le monde au prochain défi : l’Australie vient de réaliser une performance défensive de haut niveau et s’est imposée 2-0. En tant qu’entraîneur, on prévient son groupe que l’adversaire sera coriace, et le message passe d’autant mieux que les joueurs arrivent d’une victoire 2-0 contre la Turquie.

    GOAL :Il est encore tôt, mais après la performance de vendredi, quelles sont vos attentes pour la suite du tournoi ?

    BRADLEY : Confirmer cette dynamique, sortir de la phase de groupes, terminer en tête, se qualifier pour un beau seizième de finale et aller le plus loin possible.

    GOAL :J’apprécie cette réponse prudente, coach [rires].

    BRADLEY : Repensons à 2010, lorsque je dirigeais cette équipe. Nous sentions qu’une opportunité exceptionnelle se présentait, et notre qualification pour les huitièmes de finale avait renforcé notre concentration et notre engagement collectif. Nous l’avions démontré, puis, à l’aube des prolongations contre le Ghana, tout nous a échappé. Nous repensons encore à cette Coupe du monde en nous disant que nous aurions pu aller beaucoup plus loin.

    Avions-nous fixé un objectif précis à l’avance ? Notre ambition était d’être une très bonne équipe, de rivaliser au plus haut niveau et d’aller aussi loin que possible. Lorsque nous avons perdu en huitièmes de finale, ce fut une déception pour nous tous. Mais nous étions également fiers de ce que nous représentions, et le terrain nous a maintenus honnêtes.

    Certains, de l’extérieur, réclament des pronostics osés : « Il faut atteindre les demi-finales, il faut jouer la finale. » Chaque entraîneur gère cela à sa manière. Je ne sais pas comment Mauricio a géré cela en coulisses, mais, pour atteindre n’importe quel objectif, l’essentiel est que le groupe se soude de la bonne manière, que tout le monde y croie et se sente bien dans le projet. Quand on donne sa chance à chacun, celui-ci est prêt à répondre présent, et j’espère que nous verrons cette alchimie se concrétiser pour aller le plus loin possible.

  • FBL-WC2010-MATCH50-USA-GHAAFP

    BILAN DE L’ANNÉE 2010

    GOAL : Vous avez évoqué l’année 2010. Selon vous, quel est l’héritage que vous avez laissé de ce tournoi ? Plusieurs décennies ont passé. Quelle a été la portée de tout cela dans une perspective plus large ?

    BRADLEY : Je ne parle jamais d’« héritage ». Ce terme ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pour moi, avoir été sélectionneur de l’équipe nationale représente avant tout une chance unique. On pense alors à tous ceux qui nous ont accompagnés sur le chemin, à ceux qui, dans le pays, se sont investis pour ce sport et à ce qu’ils incarnent. Puis on prend le relais. On le porte aussi longtemps et avec autant de force que possible, puis, le moment venu, qu’on le veuille ou non, on le transmet au suivant.

    Quand on se souvient de cette équipe, le sentiment dominant est d’avoir partagé un groupe soudé, une identité forte, une audace capable d’affronter les grands d’Europe sans reculer, en se battant pour chaque ballon et en apprenant, match après match, à se rendre mutuellement plus forts.

    Je n’éprouve pas le besoin de convaincre qui que ce soit. Chacun est libre de juger de notre niveau, mais, de l’intérieur, nous savions ce que nous représentions et les souvenirs de ce groupe restent précieux. J’en suis toujours très fier, et je sais qu’ils ont tous ressenti l’importance de faire partie de quelque chose d’exceptionnel.

  • Los Angeles FC v Seattle SoundersGetty Images Sport

    Perspectives d’avenir et rôle d’entraîneur de Bradley

    GOAL : Que avez-vous fait depuis votre départ du monde de l’entraînement, et envisagez-vous d’y revenir ?

    BRADLEY : Au fil des années, j’ai développé la capacité à mobiliser les gens autour de moi, à les pousser à se dépasser, à animer des discussions, à construire une équipe, à aider à former de très bons joueurs et à créer des équipes passionnantes, amusantes et compétitives. J’exerce ces missions depuis longtemps et je reste convaincu d’y exceller ; je cherche désormais le projet adapté pour m’exprimer à nouveau. J’ai affronté des contextes très variés et développé une méthode reconnue pour forger une culture d’équipe unique ; il ne me manque que l’opportunité idéale pour remettre cela en œuvre.

    GOAL : Avez-vous déjà eu des contacts avec des clubs pour des postes à pourvoir ?

    BRADLEY : J’ai déjà eu quelques échanges, mais il est toujours difficile de savoir ce que les clubs recherchent exactement. Le moment venu, la conversation porte évidemment sur le football, et c’est là que je les pousse à exposer leurs idées.

    Comprennent-elles ce qu’il faut pour bâtir la culture dont je parle ? Saisissent-elles ce que signifie prendre les commandes, se tenir devant un groupe, s’exprimer avec authenticité ? Et, lorsque les choses se compliquent, savent-elles maintenir tout le monde mobilisé ?

    J’ai déjà accompli tout cela, dans des contextes très variés et avec des joueurs aux parcours très différents. Si l’on examine la liste des joueurs avec lesquels j’ai travaillé, je ne prétendrai jamais qu’ils doivent leur réussite à ma personne ; mais je ressens une vraie fierté en voyant ces joueurs poursuivre leur progression et bâtir de belles carrières.

    GOAL : Pour conclure, une question personnelle. LeBron James a confié que le plus grand honneur de sa carrière serait de jouer avec son fils ou contre lui en NBA. Votre fils Michael entraîne désormais les Red Bulls : quel serait votre sentiment à l’idée de l’affronter un jour sur le banc adverse ?

    BRADLEY : Je l’ai déjà affronté en tant que joueur. Il a toujours adoré jouer, et comme il voulait mener sa carrière aussi loin et aussi longtemps que possible, je suis fier d’avoir contribué à cela.

    Puis, une idée qu’il nourrissait depuis toujours a pris forme : devenir entraîneur. Dès la fin de son passage à Toronto, il m’a rejoint en Norvège. Pendant un an, j’étais le premier à arriver chaque jour, et il suivait aussitôt, en deuxième position.

    Je suis fier de l’avoir initié au football et de lui avoir transmis des bases solides. Il a grandi entouré de professionnels de haut niveau et a respiré le foot dès son plus jeune âge. Puis, lorsqu’il a décidé de devenir entraîneur, cette expérience s’est révélée exceptionnelle, et j’adore regarder son équipe jouer aujourd’hui.

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