« C'était une domination totale » : l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Bob Bradley, analyse le match d'ouverture de la Coupe du monde, revient sur sa relation avec Mo Salah et évoque son avenir d'entraîneur

Alors que Bob Bradley évoque son parcours d’entraîneur, il ne peut s’empêcher de raconter une anecdote.

Sa carrière l’a mené du New Jersey à l’équipe nationale masculine des États-Unis, de l’Égypte à la Premier League – où il est devenu le premier Américain à entraîner dans l’élite anglaise – puis à la création du LAFC et à d’autres étapes marquantes du monde du football. Pourtant, l’anecdote qu’il choisit de raconter n’est liée ni à un poste, ni à un résultat, ni à un moment historique. Elle évoque une rencontre récente avec un ancien joueur qu’il a dirigé en début de carrière et qu’il a ensuite vu grimper jusqu’au sommet du football mondial.

« C’est l’anniversaire de Mo Salah aujourd’hui », a confié Bradley à GOAL lundi. « Et l’Égypte s’apprête à affronter la Belgique à Seattle. Je lui ai envoyé un bref message ce matin, sans vraiment m’attendre à une réponse. Et j’ai immédiatement reçu une réplique. »

Les deux hommes ont collaboré durant les deux années où l’Américain dirigeait les Pharaons ; à l’époque, Salah n’était qu’un jeune ailier évoluant à Al-Mokawloon. Bradley lui a offert sa première sélection et, par ses conseils avisés, a contribué à lancer une carrière qui conduira l’Égyptien au statut d’icône mondiale à Liverpool.

« Quand je repense au travail accompli avec lui, à tout ce qu’il a réalisé, et au fait que, quelque part, nous partageons toujours la même compréhension de l’investissement nécessaire pour réussir », explique Bradley. « J’ai quitté son parcours très tôt, puis je l’ai vu progresser jusqu’à Liverpool, où il a explosé.

« Je suis toujours content de voir qu’il existe, d’une certaine manière, un lien avec les joueurs avec lesquels j’ai travaillé, et qu’ils apprécient le travail accompli ensemble ; je suis toujours content de les voir réussir. »

Ces liens nourrissent toujours son désir d’entraîner. Il cite aussi la relation qu’il entretient encore avec les joueurs de l’équipe américaine de la Coupe du monde 2010. À 68 ans, il reste passionné par l’idée de guider et de faire progresser les joueurs.

L’ancien sélectionneur, qui a dirigé le club norvégien de Stabæk Fotball en 2024, affiche clairement son envie de reprendre du service.

« Je suis enthousiaste et motivé à l’idée de trouver le prochain défi qui me correspondra », déclare-t-il. « Au fil des années, j’ai su mobiliser mon entourage, lancer des défis, animer des discussions, construire une équipe, contribuer à former de très bons joueurs, et diriger des équipes passionnantes, agréables à suivre et compétitives. Je fais cela depuis longtemps, et je continue de croire que j’excelle dans ce domaine ; j’ai hâte de trouver le prochain projet qui me conviendra. »

Bradley s’est confié à GOAL lors d’une séance de questions-réponses pour « Coaches Corner », série consacrée à la Coupe du monde qui réunit les anciens sélectionneurs américains Gregg Berhalter, Bruce Arena et Bradley pour des analyses tactiques, des éclairages d’initiés et des discussions franches tout au long du tournoi, disponible en streaming sur la chaîne YouTube de FanDuel.

Au-delà de son propre avenir, il est revenu sur la victoire 4-1 de l’équipe nationale américaine vendredi dernier, a pointé les axes d’amélioration et imaginé ce que donnerait un duel tactique avec son fils Michael, entraîneur des New York Red Bulls depuis un an, lors du dernier épisode de « GOAL Convo ».

Remarque : les réponses ont été éditées pour plus de concision et de clarté.